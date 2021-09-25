تسريب صور جورجينا رودريغز صديقة رونالدو قبل تكبير صدرها والفرق صادم! (شاهد)

تداول ناشطون صورة نادرة لعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم كريستيانو رونالدو، تكشف خضوعها للكثير من عمليات التجميل أبرزها تكبير الصدر.

جورجينا قبل وبعد

وظهرت جورجينا رودريغيز في الصورة المسربة والمتداولة حديثاً، بجسد نحيل في بداية دخولها عالم عرض الأزياء، والتي تكشف أنها كانت تملك صدراً صغيراً مقارنة بشكله حالياً، كذلك الأمر بالنسبة للمؤخرة.

وسبق أن نشرت صفحة فنية رياضة، صورًا لـ جورجينا رودريغز صدمت الجمهور بسبب اختلاف شكل وجهها، حيث تبين أنها قامت بتصغير أنفها وحقن شفتيها بالفيلر، ووجهها بالبوتوكس.

كما قامت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغز بعملية تعديل تجميل الحنك والذقن، والعناية ببشرتها التي ظهرت في صورها قبل التجميل وهي متعبة وبها بثور وحبوب.

وفي سياق آخر، شاركت جورجينا رودريغز صديقة كريستيانو رونالدو متابعيها صورة جديدة ظهرت خلالها بروب الاستحمام.

وعبر خاصية (الستوري) في حسابها الموثق على تطبيق (انستجرام)، نشرت جورجينا رودريغيز صورتها وهي ترتدي روب استحمام أبيض.

الغريب أن جورجينا رودريغز بقيت مرتدية ذات المجوهرات التي ظهرت فيها على السجادة الحمراء، خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وبقيت تسريحة شعرها ذاتها أيضاً.

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(الحياة حلوة)

وقبلها بأيام، نشرت جورجينا رودريغز مجموعة صور جديدة من إطلالاتها على السجادة الحمراء، وظهرت في اليوم الأول، بفستان دانتيل قصير باللون الرصاصي، بدون أكتاف، ومكشوف عند منطقة الصدر، ونسقت معه بليزر بنفس اللون.

واعتمدت جورجينا رودريغز مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر الكعكة، وارتدت حذاءً باللون الأبيض ليتلاءم مع إطلالتها التي أكملتها بمجوهرات ماسية.

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وعلقت جورجينا على الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في (انستجرام): (الحياة حلوة).

(عودة للأسود)

وظهرت جورجينا رودريجيز في اليوم التالي باطلالة كلاسيكية، حيث بدلة رسمية باللون الأسود، يكشف صدرها بشكل صارخ أيضاً، تاركةً شعرها الذي يبدو أنها قامت بقصه، منسدلًا على اكتافها، مع بعض الاكسسوارات.

وعلقت جورجينا رودريجيز علي الصور: (عدت إلى الأسود).

وأثارت جورجينا ضجة واسعة، أثناء حضورها أحد المهرجانات مؤخراً.

ونشرت رودريغيز مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلالها بفستان ضيق جدا، عاري الصدر والأكتاف، لفت الأنظار إليها بشكل كبير، خاصة أنه كاد يُحرجها بسبب ضيقه من منطقة الصدر التي لم يتم تغطية معظمها.

وعلقت جورجينا على الصورة: (أحلم بالأحلام، أحلم بالحياة).

وتبين أن فستان جورجينا من توقيع المصمم التونسي علي قروي الذي يعلم جيداً أنها تحب هذا النوع من الفساتين الضيقة مع فتحة من الجزء السفلي منه.

كواليس برنامج جورجينا على (نتفليكس)

وأعلنت جورجينا عن برنامجها الواقعي الأول مع شبكة “نتفليكس”. قبل أسابيع

وشاركت جورجينا صورة عبر حسابها على (انستجرام) من كواليس التصوير، وسألت متابعيها الـ26 مليون ما إذا كانوا مستعدين للمشاهدة.

وكانت جورجينا رودريجيز قد انتهت من تصوير برنامج تلفزيون واقع يحمل اسم “Soy Georgina” والذي سيعرض قريباً على منصة “نتفليكس”.

وهو من إنتاج نسخة (نتفليكس) الإسبانية، والذي يلقي الضوء على حياة جورينا كأم وعارضة أزياء وسيدة أعمال وراقصة وأمور أخرى كثيرة.

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وسبق أن أوضحت شبكة (نتفليكس) في بيان سابق، لها أن البرنامج الواقعي لـ جورجينا رودريجيز سيقدم صورة عميقة وعاطفية لها وراء صورها وقصصها وتصدرها العناوين الكبيرة.

وكونها شريكة كريستيانو رونالدو، ستكشف جورجينا في البرنامج عن جميع جوانب حياتها، من الجزء الأكثر شهرة إلى الجانب الشخصي، وسيعيش المشاهدون يومياتها، وأمومتها، وأسفارها، وصداقاتها، ورغباتها، ولحظات انتصاراتها وانكساراتها.

وسيقص النجم البرتغالي كيف سقط في غرام جورجينا رودريغيز، وسيعترف خلال هذا الفيلم، أنه وقع في حب امرأة سمراء جميلة في لحظة من الثانية، كما أنه لم يتوقع أن الأمر سينتهي به بهذه الطريقة.

ولم يتم الكشف عن الموعد الرسمي لإصدار الفيلم الذي يحمل اسم “أنا جورجينا”.

وقال مدير نتفليكس إسبانيا، ألفارو دياز، الذي كشف عن حياة جورجينا قبل لقاء حبيبها في حديث للصحافة: (انتقلت جورجينا من بيع الهدايا الثمينة إلى أن تهدى لها شخصيا، وقد أثبتت موهبتها على السجادة الحمراء سريعا).

وتابع: (جورجينا رودريغز صادقة للغاية، كانت شابة عادية تغيرت حياتها بين ليلة وضحاها، لقد تركت العمل وعبرت إلى البر الآخر مع حب حياتها، من منا لا يتمنى ذلك؟).

والتقى رونالدو بـ جورجينا رودريغز عام 2016، في أحد المتاجر في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث كانت تعمل هناك نظير 10 جنيهات إسترلينية في الساعة فقط.

وارتبط بعدها الثنائي بعلاقة عاطفية وأنجبت له ابنتهما، آلانا مارتينا، عام 2017، بعد خمسة أشهر فقط من ولادة توأم كريستيانو، إيفا وماثيو، من قبل أمرأة أخرى.

وأكبر أبناء كريستيانو، 13 عاماً من امرأة أمريكية مجهولة الهوية.

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