الفتاة الشقراء التي تم التحرش بها بالسعودية تظهر لأول مرة: (أنا اللي سويت فوضى)!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لفتاة تدعي أنها الشقراء التي كانت ترتدي عباءة برتقالية اللون، وتعرضت للتحرش في احتفالات اليوم الوطني الـ91 بالسعودية.

(أنا اللي سويت فوضى)

وتظهر الفتاة بالفيديو الذي نشرته الفتاة عبر (تيك توك) ورصدته (وطن)، وهي تقف أمام المرآة بفستان تايجر، وتستعرض خصلات شعرها الأشعر.

وأرفقت الفتاة الشقراء الفيديو بتعليق: (كفاية خوف من المجتمع، أنا اللي سويت فوضى في الشوارع، أنا أم عباية برتقالية).

الظهور الاول للفتاة التي تعرضت للتحرش وهي تلبس عباية برتقالية خلال الاحتفال باليوم الوطني pic.twitter.com/9NDrAlS28u — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 25, 2021

بحث عن الشهرة

وأثارت الفتاة الشقراء جدلاً بين الناشطين بسبب ظهورها وتعليقها، واتهموها بالبحث عن الشهرة فقط، فجاء في التعليقات: (ايش تدور شهره من التحرش؟ كيم كرداشيان).

وعلقت متابعة بسخرية: (ماشاءالله تبارك الله عالقوة الله يرزقنا لو أنا صار لي كذا أقسم بالله تجيني نوبه هلع مايردني الا طوارئ التخصصي ومغذي وأكسجين ماشاءالله).

واتهمها آخر بمحاولة لفت الأنظار من البداية، وقال: (غريبة لابسه عباية برتقالية مالبست عباية خضراء، لايكون رايحه تحضر مباراة لمنتخب هولندا يعني الهدف هو لفت نظر الجميع ماهو احتفال باليوم الوطني).

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وتوقع معظمهم أن يتم استضافتها على قناة ام بي سي، فجاء في تعليق: (قناة MBC راح ترفعها فوق وتخليها بطلة الأبطال).

ووافقه الرأي متابع كتب: (بصراحه ذكيه عرفت وش الشي اللي راح يجي مع هذا الشعب وبكره تطلع تبكي وتكسب تعاطف المجتمع وتصير من مشاهير السناب والمذيع الغبي اللي في ام بي سي في اسبوع يستضيفها وتحكي عن تجربتها المريره).

وطالب ناشط بالتحقيق معها معقباً: (مفروض يتم التحقيق معها ومعرفة السبب تعمدها لتشويه صورة المجتمع والشباب السعودي وتعمدها لاثارتهم وذهابها لاماكن تجمع الشباب).

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات السعودية إلقاء القبض على الشاب السعودي المتحرش بالفتاة الشقراء خلال احتفالات اليوم الوطني في الطائف.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطن في العقد الثاني من العمر، وذلك بعد ارتكابه جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة.

وأشار الى أنه جرى إيقاف المتهم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة.

قبل قليل :

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطن في العقد الثاني من العمر

ارتكب جريمة #التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لنيابة العامة pic.twitter.com/pdqgzdTJoZ — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) September 25, 2021

التحرش بفتاة شقراء

وكان فيديو أثار ضجة واسعة وثق التحرش بفتاة شقراء كانت ترتدي عباءة برتقالية اللون.

ويظهر المقطع بوضوح تقدم أحدهم نحوها ولمسها من الخلف، بينما كان أحد الشبان يحاول الدفاع عنها وابعاد المتحرشين.

مقيم مصري يتحرش بالسعوديات في جدة

وأفادت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها بأنها ألقت القبض على مقيم مصري تحرش بالنساء في جدة.

وأوضح حساب “سناب الداخلية” التابع لوزارة الداخلية السعودية:”أسفرت المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التحرش وتعقب مرتكبيها من القبض على مقيم من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر. لارتكابه جريمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة في محافظة جدة، وتوثيق ذلك”.

عاجل 🔴

. . شرطة مكة المكرمة : القبض على مقيم مصري تحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بجدة.

– pic.twitter.com/Dg02TEcT4D — خبر عاجل (@AJELNEWS24) September 25, 2021

وتابع:” جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة”.

وأحدث هذا التصرف المشين جدلا واسعا بين النشطاء، وكتب أحدهم:”بخصوص حادثة التحرش في مكة_المكرمة تم_القبض عليه وطلع مقيم مصري. وبغض النظر عن جنسيته لكن والله اني انبسط اذا شفت مثل هالقاذورات تتعاقب على مثل هالافعال .. اي شخص يغلط يتحمل غلطه ونتائجه.”

مشاهد تحرش صادمة

هذا وشهدت احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ91، حوادث تحرش صادمة لفتيات من الشبان في شوارع المملكة، اثارت استهجان واستنكار الكثيرين.

ووثق أحد الفيديوهات صراخ شاب ومضايقته فتاة كانت ترتدي عباءة وتكشف شعرها، خلال فعاليات اليوم الوطني السعودي بأحد الشوارع.

فيديو آخر انتشر على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بيّن تحرش شخص بفتاة وتقبيلها وهي تعتلي سيارة، قبل أن يفر هاربا خلال فعاليات اليوم الوطني السعودي.

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ووثق فيديو آخر تعرّض فتاة للتحرش في الشارع من قبل احد الشبان، لتردّ عليه برشقه بعبوة ماء كانت تحملها بيدها.

وظهر صياح شبان وتجمهرهم حول فتيات في سيارة بفيديو آخر اثناء الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

كما ظهرت فتاة بأحد الفيديوهات الصادمة وهي تخرج من نافذة سيارتها وتلوح بالعلم السعودي، ليقترب منها شاب محاولا تصويرها، وحينما منعته تحرش بها.

يشار إلى أن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يأتي في 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أصدر فيه الملك عبد العزيز الملك المؤسس للمملكة العربية السعودية، قراراً بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية التى نعرفها حالياً.

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