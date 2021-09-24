موعد ومعلق مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يلتقي فريق مانشستر يونايتد ونظيره أستون فيلا مساء يوم السبت، في مباراة قوية بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي للدرجة الممتازة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا

وستقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد ومنافسه أستون فيلا عند الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، قطر، البحرين.

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً، وبدولة ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” beIN Sports ” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لكافة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 2” الناقلة لمجريات اللقاء بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وكذلك بمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وأستون فيلا عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

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تشكيلة فريق مانشستر يونايتد

وسيلعب المدرب النرويجي ” أوله غونار سولشار”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف أستون فيلا، حيث سيتواجد في حراسة دافيد دي خيا.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من، هاري ماغواير، لوك شاو، فيل جونز، فيكتور لينديلوف.

نعود لمواجهات الدوري الممتاز من جديد! 🚨 إليكم كل ما تودون معرفته عن مباراة #يونايتد_فيلا يوم السبت ⬇#يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) September 23, 2021

أما في خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، دوني فان دي بيك، بول بوغبا، خوان ماتا، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق، أنتوني مارسيال، أماد ديالو، كريستيانو رونالدو.

تشكيلة أستون فيلا

وسيدخل المدرب دينيسي سميث في تشكيلة أساسية أمام المستضيف مانشستر يونايتد، حيث سيتواجد في حراسة المرمى داميان مارتينيز.

مواجهة جديدة .. وهدفنا واحد لا يتغير 👊#الفيلانز 🦁 pic.twitter.com/KAvog7GC7s — أستون فيلا (@AVFCArabia) September 24, 2021

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: أشلي يونغ، تايرون مينغز، أكسيل توانزيبي، وفي وسط الفريق سيكون كلاً من: ماتى كاش، دوجلاس لويز، جون ماكجين، وفي هجوم الفريق سيكون الثلاثي، ليون بايلي، داني إنغز، أولي واتكينز.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وجاء فريق مانشستر يونايتد في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة متساويًا بذلك مع المتصدر فريق تشيلسي بنفس الرصيد من النقاط، بينما آتى نظيره أستون فيلا في المركز العاشر برصيد 7 نقاط خلال منافسات الموسم الحالي.

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