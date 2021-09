موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق تشيلسي مباراة من العيار الثقيل أمام منافسه مانشستر سيتي مساء يوم السبت، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي على أرض ملعب ” ستامفورد بريدج”.

وستنطلق المباراة القوية بين الفريقين في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون عند الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً.

وستبث المباراة بين المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

The silky German is just what we need. 🎶 pic.twitter.com/AYSm9evhSu

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 24, 2021