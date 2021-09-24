موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق تشيلسي مباراة من العيار الثقيل أمام منافسه مانشستر سيتي مساء يوم السبت، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي على أرض ملعب ” ستامفورد بريدج”.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

وستنطلق المباراة القوية بين الفريقين في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون عند الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

The silky German is just what we need. 🎶 pic.twitter.com/AYSm9evhSu — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 24, 2021

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة بين تشيلسي ومانشستر سيتي على شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق التونسي رؤوف خليف.

تشكيلة فريق تشيلسي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الألماني توماس توخيل في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف مانشستر سيتي، حيث سيكون في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

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أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: سيزار أزبيليكويتا، ماركوس ألونسو ميندوزا، رييس جيمس، بن تشيلويل.

بينما في وسط الفريق سيلعب كلاً من: نغولو كانتي، كاي هافرتز، كريستيان بوليسيتش، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، تيمو فيرنر، تامي أبراهام، أرماندو بروخا.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي

وسيلعب المدرب الإسباني ” بيب غوارديولا”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف مانشستر سيتي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى ستيفين.

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: بنيامين ميندي، ناثان آكي، روبن دياز، كانسيلو، بينما في خط الوسط سيأتي كلاً من: جوندوان، فيرناندينو، جاك غريليش، وفي هجوم الفريق سيعتمد على الثلاثي، بيرناردو سيلفا، فيران توريس، رياض محرز.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق تشيلسي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بينما جاء منافسه الضيف مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 10 نقاط خلال منافسات الدوري الإنجليزي.

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