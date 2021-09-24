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صلاة الجمعة في سلطنة عمان

“فرحة عظيمة” .. مشاهد صلاة الجمعة الأولى في سلطنة عمان بعد توقف 18 شهراً بسبب كورونا

في كتب أنس السالم

أدى العمانيون صلاة الجمعة في مساجد السلطنة لأول مرة بعد توقف 18 شهراً بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها سلطنة عمان لمنع تفشي فيروس كورونا.

صلاة الجمعة في سلطنة عمان

وأقيمت صلاة الجمعة في مساجد سلطنة عمان ضمن مجموعة من الاشتراطات والتدابير لمنع انتشار الوباء.

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وعبّر العمانيون عن سعادتهم لإعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة فيها، حيث قال الكاتب العماني زكريا المحرمي: “الحمد لله الذي رد لنا جمعتنا وجماعتنا، الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وجعلنا من أتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام”.

وقال عامد العريمي: “الحمدلله على فضله و نعمه التي لا تحصى، اليوم اقيمت صلاة الجمعة في جوامع السلطنة، حدث يثلج الصدر و الرائع هو تقيد المصلين بجميع سبل السلامة و الوقاية من اجل سلامتهم و سلامة هذا الوطن الغالي”.

وكتب زاهر السابقي: “ليست غريبةً مني هذه الفرحةُ التي تفيض يها وجوه المصلين، كنت أراها في مصلى العيد كلَّ عام، شيءٌ يشبهُ أن تملأ الكأس فيفيض، لك الحمد يا الله، لك الحمد ملء هذه القلوب المفعمة بحبك ورضا”.

اما المغرد شهاب فقال:” الحمدلله الذي ردّ لنا جُمعتنا يا الله شعور الراحة بعد #صلاة_الجمعة تقبّل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيّات يا أحباب “.

عودة فتح دور العبادة في سلطنة عمان

كانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، اعلنت الأحد، أنها سمحت بإعادة فتح الجوامع لأداء شعائر صلاة الجمعة، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من منع أدائها، على أثر تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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وقالت الأوقاف العُمانية، إنها منحت التصريح بفتح الجوامع لشعائر صلاة الجمعة، وذلك بحسب الضوابط الاحترازية المقررة.

في السياق ذاته أصدرت لجنة كورونا المختصة عدداً آخر من القرارات، من بينها إعادة فتح دور العبادة، والسماح بالمشاركة في الأنشطة والفعاليات الدينية والاجتماعية والثقافية والرياضية والمعارض والمؤتمرات لمن تلقى جرعة واحدة من اللقاح على الأقل حتى نهاية سبتمبر 2021.

كما قررت وقف العمل بالحجر الصحي المؤسسي على القادمين للسلطنة من العراق وإيران، وخضوع القادمين من هاتين الدولتين للضوابط نفسها المعمول بها للمسافرين الوافدين من دول العالم كافة.

مفتي سلطنة عمان

وكان مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، أثنى  على قرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العماني، بإعادة فتح الجوامع لأداء شعائر صلاة الجمعة، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من منع أدائها، على أثر تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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وقال مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي في بيان نشره على حسابه الرسمي بتويتر:”لقد كان في هذا اليوم لبشرى رد شعيرة الجمعة إلى الجوامع أثر بالغ في نفوسنا كما تسري الروح في الجسم فيحيا، وكما تنزل السكينة في القلب فيطمئن، وكما ينزل الغيث على الأرض الجرز فتربو وتخضر وتنبت من كل زوج بهيج.”

وتابع مفتي سلطنة عمان:”إذ كان ذلك بعد انقطاع زاد عن عام ونصف العام بسبب الجائحة التي غشيت الأرض جميعا بأمر الله تعالى، وما انحسارها إلا بفضله ومنته، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.”

واختتم مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي بيانه بالقول:”وعلينا جميعا أن نتوب إليه ونستغفره ونستبدل بسيئاتنا حسنات، وببعدنا عنه قربا وزلفى إليه، فالهناء لجميع المؤمنين والمؤمنات بهذه البشرى الطيبة.”

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