“فرحة عظيمة” .. مشاهد صلاة الجمعة الأولى في سلطنة عمان بعد توقف 18 شهراً بسبب كورونا

أدى العمانيون صلاة الجمعة في مساجد السلطنة لأول مرة بعد توقف 18 شهراً بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها سلطنة عمان لمنع تفشي فيروس كورونا.

📸#صور من جامع السلطان قابوس الأكبر في #بوشر بـ #سلطنة_عمان حيث أدى المصلون شعائر أول صلاة الجمعة بعد توقف استمر 18 شهراً بسبب جائحة #كورونا . 🕌🇴🇲#يوم_الجمعه #جمعه_مباركه pic.twitter.com/Q8HmF2zicJ — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) September 24, 2021

صلاة الجمعة في سلطنة عمان

وأقيمت صلاة الجمعة في مساجد سلطنة عمان ضمن مجموعة من الاشتراطات والتدابير لمنع انتشار الوباء.

وعبّر العمانيون عن سعادتهم لإعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة فيها، حيث قال الكاتب العماني زكريا المحرمي: “الحمد لله الذي رد لنا جمعتنا وجماعتنا، الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وجعلنا من أتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام”.

الحمد لله الذي رد لنا جمعتنا وجماعتنا، الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وجعلنا من أتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام pic.twitter.com/JeJ91qmhT6 — زكريا المحرمي (@almuharrmi) September 24, 2021

وقال عامد العريمي: “الحمدلله على فضله و نعمه التي لا تحصى، اليوم اقيمت صلاة الجمعة في جوامع السلطنة، حدث يثلج الصدر و الرائع هو تقيد المصلين بجميع سبل السلامة و الوقاية من اجل سلامتهم و سلامة هذا الوطن الغالي”.

الحمدلله على فضله و نعمه التي لا تحصى، اليوم اقيمت #صلاة_الجمعة في جوامع السلطنة، حدث يثلج الصدر و الرائع هو تقيد المصلين بجميع سبل السلامة و الوقاية من اجل سلامتهم و سلامة هذا الوطن الغالي pic.twitter.com/qdZFMy76GF — عامد العريمي (@aamedalaraimi) September 24, 2021

وكتب زاهر السابقي: “ليست غريبةً مني هذه الفرحةُ التي تفيض يها وجوه المصلين، كنت أراها في مصلى العيد كلَّ عام، شيءٌ يشبهُ أن تملأ الكأس فيفيض، لك الحمد يا الله، لك الحمد ملء هذه القلوب المفعمة بحبك ورضا”.

ليست غريبةً مني هذه الفرحةُ التي تفيض يها وجوه المصلين، كنت أراها في مصلى العيد كلَّ عام، شيءٌ يشبهُ أن تملأ الكأس فيفيض، لك الحمد يا الله، لك الحمد ملء هذه القلوب المفعمة بحبك ورضاك🤍🌧#صلاة_الجمعة — زاهر السابقي (@alsabqi17) September 24, 2021

اما المغرد شهاب فقال:” الحمدلله الذي ردّ لنا جُمعتنا يا الله شعور الراحة بعد #صلاة_الجمعة تقبّل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيّات يا أحباب “.

الحمدلله الذي ردّ لنا جُمعتنا يا الله شعور الراحة بعد #صلاة_الجمعة تقبّل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيّات يا أحباب 💛💛#يوم_الجمعه — ۛ ּڜــﮪــٰٱ̍ب (@Shihab94_) September 24, 2021

عودة فتح دور العبادة في سلطنة عمان

كانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، اعلنت الأحد، أنها سمحت بإعادة فتح الجوامع لأداء شعائر صلاة الجمعة، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من منع أدائها، على أثر تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الأوقاف العُمانية، إنها منحت التصريح بفتح الجوامع لشعائر صلاة الجمعة، وذلك بحسب الضوابط الاحترازية المقررة.

الوزارة تعلن بفضل الله ونعمته إعلان منح تصاريح فتح الجوامع لشعائر صلاة الجمعة وذلك بحسب التفاصيل أدناه المتضمنة الضوابط الاحترازية المقررة.https://t.co/CwEsyutb00#عمان pic.twitter.com/cARPHxvZXu — وزارة الأوقاف والشؤون الدينية – سلطنة عمان (@meraoman) September 19, 2021

في السياق ذاته أصدرت لجنة كورونا المختصة عدداً آخر من القرارات، من بينها إعادة فتح دور العبادة، والسماح بالمشاركة في الأنشطة والفعاليات الدينية والاجتماعية والثقافية والرياضية والمعارض والمؤتمرات لمن تلقى جرعة واحدة من اللقاح على الأقل حتى نهاية سبتمبر 2021.

كما قررت وقف العمل بالحجر الصحي المؤسسي على القادمين للسلطنة من العراق وإيران، وخضوع القادمين من هاتين الدولتين للضوابط نفسها المعمول بها للمسافرين الوافدين من دول العالم كافة.

اللجنة العليا تصدر عددا من القرارات من بينها السماح بإقامة صلاة الجمعة وإعادة فتح دور العبادة و السماح بالمشاركة في الأنشطة والفعاليات الدينية والاجتماعية والثقافية والرياضية والمعارض والمؤتمرات لمن تلقى جرعة واحدة من اللقاح على الأقل حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢١#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/VkLWmuz2Ck — عُمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) September 19, 2021

وكان مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، أثنى على قرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العماني، بإعادة فتح الجوامع لأداء شعائر صلاة الجمعة، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من منع أدائها، على أثر تداعيات فيروس كورونا المستجد.

اقرأ ايضاً: 44 ولاية في سلطنة عمان تسجل “صفر” إصابات في كورونا وعودة فتح دور العبادة

وقال مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي في بيان نشره على حسابه الرسمي بتويتر:”لقد كان في هذا اليوم لبشرى رد شعيرة الجمعة إلى الجوامع أثر بالغ في نفوسنا كما تسري الروح في الجسم فيحيا، وكما تنزل السكينة في القلب فيطمئن، وكما ينزل الغيث على الأرض الجرز فتربو وتخضر وتنبت من كل زوج بهيج.”

وتابع مفتي سلطنة عمان:”إذ كان ذلك بعد انقطاع زاد عن عام ونصف العام بسبب الجائحة التي غشيت الأرض جميعا بأمر الله تعالى، وما انحسارها إلا بفضله ومنته، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.”

واختتم مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي بيانه بالقول:”وعلينا جميعا أن نتوب إليه ونستغفره ونستبدل بسيئاتنا حسنات، وببعدنا عنه قربا وزلفى إليه، فالهناء لجميع المؤمنين والمؤمنات بهذه البشرى الطيبة.”

لقد كان في هذا اليوم لبشرى رد شعيرة الجمعة إلى الجوامع أثر بالغ في نفوسنا كما تسري الروح في الجسم فيحيا، وكما تنزل السكينة في القلب فيطمئن، وكما ينزل الغيث على الأرض الجرز فتربو وتخضر وتنبت من كل زوج بهيج. pic.twitter.com/0NfRJcGPrt — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) September 19, 2021

«تابع آخر الأخبار عبر : Google news »