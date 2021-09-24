جنا عمرو دياب تشعل الجدل بقميص نوم قصير للغاية! (شاهد)

أثارت جنا عمرو دياب ضجةً واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صوراً جريئة ظهرت فيها بفستان ضيق قصير للغاية باللون الأسود.

جنا عمرو دياب بفستان قصير

وكتبت جنا عمرو دياب على الصور التي نشرتها: “مستعدة لتعليقاتكم”. لكنّ تعليقات المتابعين جاءت في أغلبها منتقدةً اطلالتها الجريئة، ووصف البعض ما ترتديه بقميص نوم .

وظهرت جنا عمرو دياب في صورة اخرى مع صديقة لها في أجواء احتفالية .

وعلقت متابعة على ظهور جنا عمرو دياب الأخير منتقدة اياها، وقالت: “حلو قميص النوم يا جنى شاطرة”. وكتب آخر: “ايه ده الي هي لابساه ده قميص نوم ده مش فستان خالص”.

وسبق أن أثارت جنا عمرو دياب، جدلاً واسعاً بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في أحضان شاب لم تُحدد هويته أو علاقته بها.

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وظهرت جنا عمرو دياب بالصور التي نشرتها عبر “انستجرام” ورصدتها “وطن“، وهي تحتضن شاباً بطريقة حميمية وتُخرج لسانها بحركة خادشة للحياء، مرفقة التصور بتعليق بإيموجي “القلب” فقط.

حبيب نور عمرو دياب

في السياق،فاجأ حبيب نور عمرو دياب، حبيبته ابنة الفنان المصري المشهور، بطلب يدها للزواج، بعدما استدرجها للقيام بجلسة تصوير.

ونشرت نور عمرو دياب صورتين على حسابها الرسمي في انستغرام، تُظهر إحداهما حبيبها كيران وودوارد، وهو يُلبسها الخاتم في يدها، فيما ظهر في الصورة الأُخرى وهو يجلس أرضاً على ركبته أمامها ويطلب يدها، وبدت “نور” مندهشة من المفاجأة.

وفي اغسطس 2021، فاجأت نور عمرو دياب، متابعيها بإعلان خطوبتها دون سابق إنذار، واستعدادها للانتقال للعيش معه جنوب لندن.

وعبر خاصية البث المباشر، عبر حسابها على (انستجرام)، شاركت نور عمرو دياب متابعيها التحضيرات التي تفعلها من أجل انتقالها للعيش في مكان جديد رفقة خطيبها معبرة عن سعادتها الشديدة لهذه الخطوة.

وقالت نور عمرو دياب: (أود الذهاب إلى العديد من المحلات مثل H&M و ZARA نظرا لأنني انتقلت إلى جنوب لندن مع خطيبي ولكن لفترة ليست طويلة، أنا سعيدة للغاية ومتحمسة أيضا).

كما كشفت نور عمرو دياب عن جنسية خطيبها، قائلة إنه أفريقي بريطاني، ووعدت متابعيها بأنها ستشاركهم تفاصيل خطبتها وصورا لرحلتها مع خطيبها ومنزلهما وصورة للخاتم قريبا.

ونوهت ابنة عمرو دياب إلى أنها لا تستطيع ارتداء خاتم الخطوبة بعد بسبب فقدانها بعض الوزن لذا يحتاج بعض التعديل.

خطيب نور دياب يدعى كيران وودورد، وهو مدرب لياقة بدنية، ويعمل مصورا أيضاً، وأصوله تحديداً من غانا.

عمرو دياب يتسبب بطلاق زوجين أردنيين

في سياقٍ آخر، وفي حادثة غريبة من نوعها في الأردن، أفادت وسائل إعلام أردنية، ان زوجين أردنيين انفصلا عن بعضهما؛ بسبب حفل الفنان المصري عمرو دياب في العقبة منتصف الشهر المقبل.

ووفق ما نشرت تلك الوسائل فإن الخلاف بين الزوجين بدأ عندما اكتشفت الزوجة أن زوجها كان قد استدان من إحدى الصناديق الإقراضية الأسبوع الماضي مبلغا على اسمها بحجة أنه يرغب بشراء ذهب لها.

وأضافت أن الزوجة تفاجأت عن طريق الصدفة أن زوجها قام بشراء تذكرتين لحضور حفل عمرو دياب، مما أثار غضب الزوجة وتطور الخالف بعد تدخل أفراد من عائلة الزوجين حتى انتهى الأمر بالطلاق بينهما.

هذا وأعلن الموقع المخصص لبيع تذاكر حفل الفنان المصري عمرو دياب نفاد كافة التذاكر للحفل المنوي اقامته في مدينة العقبة منتصف شهر تشرين أول / اكتوبر القادم .

ووفق ما تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي فإن جميع التذاكر بيعت بعد مرور 15 دقيقة من فتح باب الشراء .

يُذكر أن الفنان عمرو دياب من المقرر أن يُحيي حفلا فنيا وسط جدل واسع حول أسعار التذاكر التي وصلت إلى 300 دينار لدرجة كبار الشخصيات .

وأفادت مصادر لصحيفة ”الغد”، أن أعداد المقاعد لحفلة الفنان عمرو دياب بلغت 4000 شخص، موزعة على ثلاث أقسام.

مطالبات بإلغاء حفل عمرو دياب

أصدر النائب الأردني حسن الرياطي، بياناً يُطالب به وزير الداخلية مازن الفراية، بإلغاء حفل عمرو دياب، والمقرر إقامتها الشهر القادم في العقبة .

وقال الرياطي، وهو النائب عن محافظة العقبة، في بيان نشرته وسائل إعلام محلية: (أخاطبكم بواجب المسؤولية الشرعية والقانونية الملقاة على عاتقنا جميعاً، ومن باب المسؤولية الصحية في ظل الظروف الوبائية التي يعيشها الوطن في هذه المرحلة).

وتابع الرياطي: (الحفل الغنائي يشكل مخاطرة صريحة لدين الدولة والقيم المجتمعية، إضافة إلى أنها تشكل مخالفة وخرقا واضحا لأوامر الدفاع وتجاوزا وتعديا على كل الضوابط والاشتراطات الصحية والتدابير الصحية المعمول بها).

وحمل الرياطي حكومته مسؤولية التجاوزات والآثار الصحية الخطيرة المحتملة نتيجة إقامة هذا الحفل والذي سيحضره الآلاف من داخل وخارج الأردن بحسب تعبيره، خاصة أن الحفل يناقض الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

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