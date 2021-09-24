تقرير: بماذا تفكر دول الخليج (قطر والإمارات والسعودية) بعد الانسحاب من أفغانستان!؟

بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، تبحر ثلاث دول ذات ثقل كبير في الخليج بحذر في أعقاب ذلك – كل منها يحسب ما سيكسبه (أو يخسره) في علاقته مع الولايات المتحدة.

كيف يغير هذا التطور تصوراتهم للأمن، وكيف سيؤثر على ديناميكيات دول الخليج الثلاث تجاه واشنطن؟ إليك ما يمكن توقعه بحسب موقع atlanticcouncil:

قطر: في دائرة الضوء، ولكن تمشي على قشر البيضّ

بفضل مساعدتها التي لا تقدر بثمن أثناء الانسحاب – تم معالجة حوالي 57000 من حوالي 124000 أفغاني تم إجلاؤهم عبر الدوحة – ارتفع مخزون قطر في واشنطن.

تدرك القيادة الأمريكية أن قطر لديها أكبر معرفة مؤسسية من أي شريك أمريكي حول طريقة تفكير قادة طالبان.

على مدى عشر سنوات، توسطت الدوحة بين واشنطن وطالبان، وافتتحت الجماعة مكتبها في الدوحة في عام 2013 بموافقة ودعم الولايات المتحدة – التي قررت أنه سيكون من الأسهل مراقبة شخصيات طالبان هناك بدلاً من تعقبهم في مختلف المواقع في جميع أنحاء العالم.

من بين الدول التي لديها علاقات وظيفية مع طالبان – قطر وتركيا وروسيا والصين وباكستان – الولايات المتحدة هي الأقرب إلى قطر.

كما أنها الدولة الوحيدة من بين هذه الدول التي ليس لديها نوايا عدائية تجاه الولايات المتحدة أو قائمة من التنازلات التي تأمل في الحصول عليها منها. هذا يضع قطر في موقف قوي للغاية في الوقت الحالي.

لكن يجب أن تكون الدوحة حذرة. ويعني دورها بصفتها هامسًا لطالبان أنها ستكون مرتبطة ارتباطًا جوهريًا بتصرفات المجموعة – وإلى الحد الذي يفي به الحكام الجدد أو لا يفيون بوعودهم للمجتمع الدولي. إن تطور الفصائل داخل طالبان يجعل هذا الاقتراح صعبًا بشكل متزايد.

حتى الآن، لم تفِ طالبان بوعودها، وإذا استمر هذا الاتجاه فقد تتعرض سمعة الدوحة لضربة خطيرة.

يعرف المسؤولون القطريون كيف يمكن أن يحدث ذلك في واشنطن: لقد شاهدوا ما حدث للإمارات العربية المتحدة بعد مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي ، وبعد ذلك عاقب الكونجرس أبوظبي لعلاقتها الوثيقة بالرياض من خلال وضع كل جزء من السياسة الخارجية للإمارات العربية المتحدة تحت تمحيص شديد.

تتمتع الإمارات العربية المتحدة بقدرة أكبر على الصمود في واشنطن مقارنة بقطر، وذلك بسبب العلاقات التي شكلها سفير خدم طويلاً، وسياسات مثل المساهمة بقوات قتالية في قتال أفغانستان وتوقيع اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، وجماعات الضغط ذات الفهم العميق لمبنى الكابيتول. لذا فإن الخطر في حالة قطر أكبر. قد تكون حبيبة واشنطن الآن، لكنها في موقف صعب.

في حين أنها لا تضغط من أجل الاعتراف بحكومة طالبان في هذه المرحلة ، إلا أن قطر تدعو للانخراط مع الجماعة على أساس فرضية مكافحة الإرهاب.

قال وزير خارجية قطر قبل ثلاثة أسابيع إنه إذا فشلت طالبان في تحقيق الاستقرار في البلاد ، فقد تخلق فرصًا للجماعات الإرهابية الأخرى للاستيلاء على السلطة.

تقول الولايات المتحدة إن أولويتها القصوى في أفغانستان هي منع البلاد من أن تصبح ملاذاً آمناً للإرهابيين الذين يخططون لشن هجمات ضد الوطن وشركائه في جميع أنحاء العالم.

بالنسبة لقطر، فإن صياغة التنسيق مع طالبان في مصطلحات مكافحة الإرهاب هي خطوة ذكية في واشنطن.

السعودية: الابتعاد ببطء عن الولايات المتحدة

تم إلغاء اجتماع كان مقررا بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قبل أسبوعين، وهناك أنباء في الشارع مفادها أنه قد تتم إعادة جدولته الشهر المقبل.

في غضون ذلك، التقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بنظير أوستن الروسي – في إشارة إلى الولايات المتحدة من كل من المملكة العربية السعودية وروسيا.

تريد الرياض أن تعلم واشنطن أنها لا تختار أي طرف في العلاقات الأمريكية الروسية المتوترة لأن هناك أشياء تحتاجها الولايات المتحدة لا تستطيع (أو لن تفعل) توفيرها.

في هذه الحالة، هذه معلومات استخباراتية على الأرض حول خطط طالبان، وكذلك تحركات الجماعات المتطرفة الأخرى، والتي توفرها روسيا من خلال تواجدها المستمر في أفغانستان.

هذا التحرك ليس من فراغ. كانت المملكة العربية السعودية تتراجع عن اعتمادها الفريد على الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية.

هناك مستشارون صينيون مدرجون في وزارة دفاعها، بينما اتخذت المملكة خطوات لتطوير برنامج نووي مدني بمساعدة صينية من وراء ظهر الولايات المتحدة. في الآونة الأخيرة، شارك مسؤولون سعوديون في محادثات مع إيران حول الانفراج – وهو مؤشر آخر على أنهم لم يعودوا يتركون أمنهم بالكامل في أيدي الولايات المتحدة.

تطلب الإدارة الأمريكية الحالية من الرياض خدمات صغيرة. لكن هذه الامتيازات غالبًا ما لا تحظى بشعبية لدى السكان السعوديين، الذين بدأوا مؤخرًا في دفع ضريبة الاستهلاك وبالتالي يراقبون عن كثب كيفية إنفاق أموال الدولة.

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من المزايا الأخرى التي قد لا تتم بشكل جيد قبول الأفغان الذين تم إجلاؤهم (على الرغم من أن السعوديين لاحظوا أن الحكومة الأمريكية لم تشكرهم على ذلك بنفس الطريقة التي شكرت بها الدول الأخرى). تشعر السلطات السعودية بالقلق من المعارضة المحلية لاستقبال اللاجئين غير المتعلمين الذين لا يتحدثون العربية أو الإنجليزية ويفتقرون إلى المهارات التقنية أو غيرها من المهارات اللازمة في اقتصادهم.

كانت الرياض في حيرة من أمرها بسبب طلب الولايات المتحدة لها بقبول معالجة الأفغان قبل نقلهم إلى الولايات المتحدة، وتساءل المسؤولون عن سبب توقعهم السماح للأفغان الذين لم يتم فحصهم أمنيًا بما فيه الكفاية إذا لم تفعل الولايات المتحدة ذلك. بينما تعترف الحكومة السعودية بأن واشنطن تبقيها على علم بقضايا مثل المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، فإنها تأسف لحقيقة أنها لم تسمع رؤية للشرق الأوسط وجنوب آسيا من إدارة بايدن. طبيعة الانسحاب من أفغانستان جعلت الرياض تتساءل عما إذا كانت واشنطن تحلق من فوق سروالها في جميع أنحاء المنطقة (مثل سوريا ولبنان والعراق وليبيا).

أبلغت وزارة الخارجية الكونغرس الأسبوع الماضي عن صفقة محتملة بقيمة خمسمائة مليون دولار لقيادة طيران القوات البرية الملكية السعودية. إن المضي قدمًا في هذا البيع قد يرقى إلى اعتراف الإدارة بالحاجة إلى إظهار دليل على الشراكة في وقت تكون فيه قيمة تلك الشراكة موضع تساؤل.

تود المملكة أن تواصل الولايات المتحدة تبادل المعلومات الاستخبارية حول الجماعات الإرهابية مثل شبكة حقاني، والقاعدة.

ولكن إذا تدهورت قدرات جمع المعلومات الاستخباراتية الأمريكية بسبب عدم وجودها على الأرض، فمن المحتمل أن تبقي المملكة العربية السعودية باكستان بعيدة عن الحاجة المتصورة للحصول على معلومات داخلية حول ما يحدث في أفغانستان الفوضوية التي تشترك في الحدود مع إيران.

تريد المملكة أيضًا البقاء في الجانب الجيد من المخابرات الباكستانية الداخلية (ISI) ، والتي لن يكون لها تأثير على طالبان فحسب ، بل سيكون لها رأي في السماح للجماعات المسلحة غير الحكومية لا محالة بإنشاء متجر فيها.

يمكن للرياض نظريًا استخدام دعمها المالي لباكستان كوسيلة للضغط على إسلام أباد لوقف أنواع معينة من الدعم لطالبان يمكن أن يفيد القاعدة.

عرضت الرياض هذا الأسبوع التوسط في النزاع السياسي في كشمير بين الهند وباكستان. تسمح هذه الخطوة للمملكة بتقوية علاقتها الدفاعية مع الهند دون تنفير وكالة الاستخبارات الباكستانية ، وهي وسيلة تحوط ذكية.

لا ترغب المملكة العربية السعودية في رؤية أفغانستان تتحول إلى مساحة غير خاضعة للحكم وتخلق ساحة لعب للمنظمات المتطرفة العنيفة ، لكنها على الأرجح لن تتعاون بنشاط مع طالبان ضد داعش خراسان لسببين: 1. إنها حذرة من النمط اليمني سيناريو القتال المطول ؛ 2. شبكة حقاني لا يمكن أن تصل إلى الخليج بعد. السعوديون لديهم تهديد نشط على حدودهم الجنوبية، وسوف يكونون مركزين هناك.

إذا طلبت الولايات المتحدة ذلك، فمن المرجح أن توافق المملكة العربية السعودية على تقديم المساعدة مرة أخرى إلى أفغانستان من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية – لكنها لن توافق على القيام بذلك على المدى الطويل ما لم تظهر خطة استراتيجية لتشكيل الحكومة والقواعد السياسية. من التعامل مع الحكومة الأفغانية. الرياض ليست متفائلة بأن هذا أمر وشيك ، بناءً على دراسات حالة في سوريا ولبنان حتى الآن هذا العام.

إلى جانب باكستان ، اعترفت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بحكومة طالبان عندما سيطرت على أفغانستان من عام 1996 إلى عام 2001. لكن لا يبدو أنهم يميلون إلى فعل ذلك مرة أخرى ، لأنهم يتوقعون أن تدعم طالبان عودة تنظيم القاعدة والقاعدة. الحكومة الجديدة قريبة من قطر.

الإمارات العربية المتحدة: اللعب بأمان

لم تفاجأ الإمارات بانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان ، بل تفاجأت بمدى سوء تنفيذ ذلك. وفقًا للإماراتيين المشاركين في جهود النقل الجوي ، خلال الأيام الأولى للإجلاء ، تحدى طيار إماراتي أمر “عدم الهبوط” من برج مراقبة الحركة الجوية في مطار كابول. لقد هبط على أي حال ونجح في إجلاء الإماراتيين وعدة مئات آخرين. الاحساس السائد في أبو ظبي هو أن ولي العهد محمد بن زايد سئم التنظيف بعد أخطاء الآخرين.

منذ سقوط كابول، نقلت الإمارات أكثر من 250 طناً من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان وفتحت مطاراتها لأكثر من خمسة آلاف لاجئ أفغاني.

لكن في وقت مبكر من عملية الإجلاء ، كان من المشكوك فيه أن تقبل أي لاجئين أفغان على الإطلاق ، لأن محمد بن زايد قلق من أن طالبان ستبحث عن أسباب للعمل ضد الإمارات لقيامها بنشر قواتها الخاصة مع نظرائها الأمريكيين في أفغانستان.

لكن هذا هو المكان الذي أثبت فيه الصدع الخليجي مرة أخرى أن له جانبًا إيجابيًا في السياسة الخارجية الأمريكية: إن المستقبل الذي تكون فيه قطر الشريك الخليجي المفضل دون منازع لإدارة بايدن لا يمكن الدفاع عنه في أبو ظبي ، ولهذا السبب ولأسباب أخرى وطنية. المصلحة، فقد قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة كل ما في وسعها للمساعدة في جهود الإخلاء والجهود الإنسانية.

تشعر الحكومة الإماراتية بالقلق إزاء نمو وتوطيد الجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى داخل أفغانستان. إنها تخشى أن تؤدي المعارضة الصريحة للتطرف الديني من قبل قيادتها إلى جعل البلاد هدفًا لهذه الجماعات. لن تعتمد على الولايات المتحدة للحصول على أدق المعلومات حول هذه المجموعات في المستقبل. تعاونت المنظمات غير الحكومية والمسؤولون في الإمارات وإسرائيل في جهود الإخلاء في أول مهمة إغاثة مشتركة لهم منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم. من المرجح أن يتوسع هذا التعاون على الأرض في أفغانستان.

قد ترى الإمارات العربية المتحدة أيضًا علاقة أوثق مع الصين كوسيلة لإبقاء الأنظار على الأرض في أفغانستان. تشترك الصين مع الإمارات (والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وإسرائيل) في هدف منع الجماعات الإرهابية التي تطمح إلى مهاجمة الخارج من إقامة معسكر في أفغانستان. بينما تعمق الصين علاقتها مع الحكومة التي تقودها طالبان في كابول – وتستفيد من هذه العلاقة للحفاظ على وتوسيع نطاق مشاريع الاستخراج الخاصة بها في جميع أنحاء البلاد – سيكون لها رؤية داخل الحدود الأفغانية أفضل من أي دولة غربية.

من هذا المنطلق، يمكننا أن نستنتج أن الإمارات ستتجاهل مساعٍ من الولايات المتحدة بشأن علاقتها بالصين.

الثلاثة بحاجة إلى المزيد من الضمانات الأمريكية

قد تحتاج الولايات المتحدة إلى قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وشركاء خليجيين آخرين لإجراء عمليات مكافحة الإرهاب “في الأفق” في أفغانستان. في حين أن آسيا الوسطى أقرب، فإن جميع العمليات الأمريكية من القواعد الشريكة هناك ستخضع لموافقة روسية – وأي منصات أسلحة تخضع للتجسس الروسي.

يشعر شركاء الخليج أنهم سمعوا تطمينات شفهية من إدارة بايدن في الأسابيع الماضية بأن العمليات الأمريكية ستستمر في سوريا والعراق ، وأن واشنطن لا تزال ملتزمة بأمن الخليج. من جانبها ، ستحتاج دول الخليج إلى تقييم ما إذا كانت الإجراءات الأمريكية التي تدعم هذه التطمينات تكافئ خطر الدخول (أو العودة) في مرمى الجماعات المتطرفة التي يحتمل أن تنبعث من أفغانستان.

تشارك دول الخليج أهداف الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب في أفغانستان ، لكن هذه الدول سترغب في رؤية الدعم لأمنها إذا كانت ستصبح منصة للولايات المتحدة لضمان أمنها.

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