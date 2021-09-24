أثارت عارضة الأزياء السعودية باربي نجد، ضجةً واسعةً، بطريقة احتفالها بـ”اليوم الوطني السعودي”، الذي صادف الخميس .

ونشرت باربي نجد، صوراً جريئة للغاية، بدت فيها عارية إلا من ملابسها الداخلية، التي اختارتها باللون الأخضر، لون العلم السعوديّ، وهو ما فجّر موجة تعليقات غاضبة منها .

وعادة ما تثير عارضة الأزياء السعودية باربي نجد، الجدل بصورها الجريئة واطلالتها الساخنة، متجاهلةً كل الانتقادات التي تطالها .

من هي باربي نجد!

باربي نجد، من مواليد عام 1994م، من أب وأم سعوديين، وتقيم في أمريكا. حصلت باربي نجد على شهادة البكالوريوس في مجال المختبرات بالولايات المتحدة. وباربي نجد عزباء غير متزوجة، وتعمل عارضة ازياء لماركات تجارية .

اليوم الوطني السعودي

وشهدت احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ91، حوادث تحرش صادمة لفتيات من الشبان في شوارع المملكة، اثارت استهجان واستنكار الكثيرين.

ووثق أحد الفيديوهات صراخ شاب ومضايقته فتاة كانت ترتدي عباءة وتكشف شعرها، خلال فعاليات اليوم الوطني السعودي بأحد الشوارع.

فيديو آخر انتشر على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بيّن تحرش شخص بفتاة وتقبيلها وهي تعتلي سيارة، قبل أن يفر هاربا خلال فعاليات اليوم الوطني السعودي.

ووثق فيديو آخر تعرّض فتاة للتحرش في الشارع من قبل احد الشبان، لتردّ عليه برشقه بعبوة ماء كانت تحملها بيدها.

مقطع فيديو آخر جرى تداوله، أظهر صياح شبان وتجمهرهم حول فتيات في سيارة اثناء الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

وكشف فيديو آخر تعرّض فتاة شقراء كانت ترتدي عباءة برتقالية اللون للتحرش، ويظهر المقطع بوضوح تقدم أحدهم نحوها ولمسها من الخلف، بينما كان أحد الشبان يحاول الدفاع عنها وابعاد المتحرشين .

مقطع فيديو آخر من احتفالات اليوم الوطني السعودي، أظهر فتاة تخرج من نافذة سيارتها وتلوح بالعلم السعودي، ليقترب منها شب محاولا تصويرها، وحينما منعته تحرش بها .

عقوبة التحرش في السعودية!

بحسب النيابة العامة السعودية فإن عقوبة التحرش تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تبلغ 100 ألف ريال (حوالي 27 ألف دولار).

وأوضحت النيابة عبر صفحتها على “تويتر” أن “جريمة التحرش تُقترف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية”.

كما وأكدت النيابة أن “عقوبتها السجن مدة تبلغ سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال تكرارها”.

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هذا ويحل اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية والذي يأتي في 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أصدر فيه الملك عبد العزيز الملك المؤسس للمملكة العربية السعودية، قراراً بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية التى نعرفها حالياً.

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