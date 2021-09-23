وصلة رقص في اليوم الوطني السعودي ترجمت الانفتاح الذي أراده ابن سلمان (فيديو)

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، يوثق رقص فتاة سعودية في الشارع خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ91، ما أثار جدلا واسعا بين السعوديين.

المقطع الذي انتشر على نطاق واسع ورصدته (وطن) أظهر الفتاة وهي ترقص أمام الرجال في الشارع على إيقاعات فرقة فلكلورية خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي.

فتاة ترقص على ايقاعات فرقه فلكلورية خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي pic.twitter.com/rsm77NXIqb — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 23, 2021

وصلة رقص في اليوم الوطني السعودي

ولم يظهر وجه الفتاة حيث كانت ترتدي النقاب، وأخذت تتمايل على أنغام الموسيقى في مشهد مخالف لعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ.

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وباتت هذه المشاهد الدخلية على المملكة مألوفة في السعودية، منذ صعود محمد بن سلمان لسدة الحكم، وإصداره عددا من القوانين التي تسمح بتحرر المرأة من وجهة نظره، فضلا عن إلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فتاة رقصة العرضة

وقبل أيام كان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا فيديو يوثق لحظة اقتحام فتاة لمسرح مهرجان الباحة ومحاولتها مشاركة الرجاء رقصة العرضة الجنوبية.

وتظهر الفتاة بالفيديو الذي رصدته (وطن)، وهي تقفز بين الرجال، وتحاول أداء رقصة العرضة معهم، مرتديةً قميصاً أسود طويل، وغطاء رأس.

كن أحد أعضاء الفرقة يحاول منعها، ويطلب منها النزول، ويظهر أمن مهرجان الباحة فجأة ويقوم بإنزالها عن المسرح، لتغادر رغماً عنها.

كفو رجال الباحة

وأثار تصرف الفتاة جدلاً واسعاً بين الناشطين في السعودية منهم من هاجم الفتاة ورأى أن ما فعلته يتنافى مع عادات وتقاليد السعودية.

بينما هاجم آخرون رجال الأمن وأعضاء الفرقة، واتهموهم بالتناقض، متداولين فيديوهات لفتيات أجنبيات أدين رقصة العرضة في أوقات سابقة دون اعتراض.

بينما دشن آخرون هاشتاج (كفو رجال الباحه)، والذي تصدر التريند الأول في المملكة، أثنوا خلاله على تصرف رجال الأمن وأعضاء الفريق.

بدر الزهراني: استغفلت الحراس

وعقب رئيس لجنة الثقافة والفنون بمحافظة القرى، بدر بن هلال الزهراني، على الواقعة قائلا: (المشاركات كانت ممنوعة منعا باتا على الجميع في هذا الحفل، وكان العدد محصور بأشخاص مصرح لهم من وزارة الصحة وهيئة الترفيه، وبأعداد محددة، تطبيقا للإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد الجسدي).

وتابع الزهراني في حديث لصحيفة (سبق) السعودية: (لا يُسمح بمشاركة أي شخص إلا في حال خروج أحد أعضاء الفرقة، واستبداله بشخص آخر، لكن السيدة دخلت دون إذن مسبق، واستغلت غفلة حراس الأمن، وفوجئنا بها على المسرح، وتم التعامل معها وإنزالها فورًا في ثوانٍ معدودة).

فتيات يحوّلن الفصل الدراسي إلى قاعة رقص في السعودية

وقبلها تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، يُظهر فتيات داخل أحد الفصول الدراسية في المملكة العربية السعودية، وهنّ يرقصن، ما أثار جدلاً واسعاً.

وبعد أكثر من عام ونصف العام من الدراسة عن بعد، عاد الطلاب، أوائل سبتمبر، إلى الدراسة حضوريا في مدراس المملكة، في ظل تدابير احترازية مشددة لمواجهة جائحة كورونا.

منع استخدام الجوال داخل مدارس السعودية

يأتي ذلك، بينما قررت وزارة التعليم السعودية، منع استخدام الهاتف الجوال “نهائيًا” داخل المدارس، ومنع تصوير أية منشأة تعليمية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن “وزارة التعليم أصدرت قرارا بمنع استخدام الجوال نهائيا داخل المدرسة”.

وأوضحت الوزارة أن “لإدارة المدرسة الاستثناء من منع إحضار الجوال للضرورة وفق سلطتها التقديرية، ومن ذلك حالة الطلبة التي تستدعي ظروفهم الصحية ونحوها إحضار الجوال للمدرسة، على أن يُحفظ لدى الإدارة”.

ووجهت الوزارة “جميع منسوبي التعليم والطلبة وأولياء أمورهم وغيرهم بمنع التصوير في المدارس والمنشآت التعليمية بتاتا كونه مخالفة نظامية”.

وقررت وزارة التعليم “السماح للطلبة بإدخال الهواتف الذكية للمدارس، خلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي كإجراء مؤقت؛ لتحقيق التهيئة والاستعداد خلال الأيام الماضية أثناء دخولهم لمدارسهم”، حسب الوكالة، وذلك لأول مرة قبل التراجع عنه من دون توضيح الأسباب.

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