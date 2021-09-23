هيفاء وهبي تستعين بكلب شرس لتوجه رسالة غامضة!

استعانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بكلب شرس، لتوجيه رسالة غامضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يحب أصدقائه ويعض أعداءه!

وظهرت هيفاء وهبي بفيديو عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي بإطلالة كاجوال مثيرة، وتتنزه برفقة كلب من فصيلة (روت وايلر)، وتداعبه.

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وعلقت هيفاء: (يحب كلب الروت وايلر أصدقاءه ويعض أعدائه، على عكس بعض الأشخاص غير القادرين على الحب النقي وعليهم دائما المزج بين الحب والكراهية).

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وأثنى الجمهور على جرأة هيفاء وهبي مع الكلب المعروف بأنه من أشرس الأنواع، بينما حذرها آخرون منه، مؤكدين أنه يشكل خطراً عليها.

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وأذهلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها، بأحدث جلسة تصوير لها قبل أيام، ظهرت فيها بفستان زهري اللون، قصير، وعلّقت بعبارة “it’s Show time!” – “إنه وقت العرض”.

وعلّق بعض متابعي هيفاء وهبي معجبين باطلالتها الاخيرة، وقال احدهم: “انتِ دائماً تفاجئيننا”، بينما قال آخر: ” كتير هالقدّ”، وكتب ثالث تعليقاً: ” ما شاءالله جمالك يقتل”.

فستان أحمر ووشاح نمر!

وسبق أن استعرضت هيفاء أنوثتها بإطلالة أكثر جرأة هذه المرة، وعبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستجرام)، نشرت الفنانة اللبنانية صوراً جديدة لها وهي ترتدي فستاناً أحمر ضيق، عاري الظهر بشكل صارخ، مع فتحات جانبية تكشف ساقيها.

واستكملت هيفاء إطلالتها بوشاح بنقشة النمر، وتركت شعرها الأسود منسدلاً.

ووصف الجمهور الفستان بالعاري، وتساءلوا (أين الفستان أصلاً)، مشبهينه بقميص النوم، وأكدوا أن هذا الطبيعي لدى الفنانة اللبنانية.

سعر فستان هيفاء وهبي

وفاجأت إحدى الصفحات التجارية، متابعيها بالكشف عن سعر فستان الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والذي ارتدته قبل أيام واستعرضت أنوثتها خلاله.

وكشفت الصفحة المتخصصة بأزياء هيفاء وهبي أن الفستان الأحمر الضيق، وعاري الظهر بشكل صارخ، مع فتحات جانبية تكشف ساقيها، لا يتجاوز سعره الـ34 دولار أمريكي، وهو من ماركة shein.

View this post on Instagram A post shared by Haifa Wehbe Fashion هيفاء وهبي (@haifawehbefashion)

وهو ما أثار دهشة الفتيات اللواتي اعتقدن أنه لا يمكنهن الحصول على فستان مشابه، قبل أن يكتشفوا أن سعره في متناول أيديهن.

كما أشارت الصفحة إلى أن وشاح التايجر الذي استكملت هيفاء إطلالتها به، من تصميم الإيطالي (روبرتو كافالي).

أما حقيبة هيفاء، فهي من دار كريستيان ديور للأزياء، والحذاء من aquazzura، والمجوهرات من شركة كارتييه الفرنسية العالمية. ووصف الجمهور الفستان بالعاري، وتساءلوا (أين الفستان أصلاً)، مشبهينه بقميص النوم، وأكدوا أن هذا الطبيعي لدى الفنانة اللبنانية.

زينب تقلد والدتها

أما المثير للاهتمام، وما لاحظه الجمهور، هو تقليد زينب فياض، ابنة هيفاء وهبي، لوالدتها بعد كل جلسة تصوير للأخيرة.

حيث تعمد زينب فياض إلى ارتداء أزياء مشابهة لوالدتها من ناحية اللون على الأقل، وفور نشر هيفاء صورها بالفستان الأحمر، نشرت ابنتها صورها بقميص وبنطال كلاسيكيين باللون الأحمر أيضاً.

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وسبق أن نشرت هيفاء صوراً لها بفستان برتقالي قصير جداً، كشف ساقيها بشكل كبير وأجزاء من صدرها في إطلالة وصفها النشطاء بالفاضحة.

لتنشر زينب فوراً صورها بفستان برتقالي مُختلف التصميم وأكثر حشمة.

كما ارتدت زينب فياض نسخة من فستان والدتها (التايجر)، ما عرضها لهجوم من المتابعين الذين طالبوها بتكوين هوية خاصة بها بعيداً عن تقليد والدتها.

بينما رأى آخرون أن زينب تحاول الانتقام من والدتها بهذه الطريقة.

نسخة هيفاء وهبي

وفي سياق آخر، لفتت الفنانة اللبنانية سارة الهاني، أنظار متابعيها، بصور جديدة لها، والتي كشفت مدى تشابهها مع هيفاء وهبي.

ونشرت سارة الهاني الصور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وظهرت في إحداها مرتدية ليجن أسود مع توب بنفس اللون يكشف جزءاً من صدرها، وقميص أبيض، مستكملة إطلالتها بقبعة رياضية.

وظهرت سارة الهاني في صورة أخرى، وقد قربت وجهها من الكاميرا، وبدت نسخة أخرى من هيفاء وهبي بحسب تعليقات المتابعين على صفحتها.

View this post on Instagram A post shared by 🧿SaraAlhanï (@saraelhani)

وكانت سارة الهاني قد اختفت عام 2009 عن الأنظار، لتعود مجدداً عام 2015، وتفاجئ الجمهور بشكلها الجديد، بعدما حولت نفسها إلى نسخة من هيفاء وهبي بعمليات التجميل.

ولم يكن التشابه بين هيفاء وسارة فقط بسبب طريقة وضع مساحيق التجميل، بل قامت الأخيرة بنفخ شفتيها، وشد خديها وتغيير رسمة حاجبيها عن طريق “تاتو”، وصبغت شعرها باللون الأسود.

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