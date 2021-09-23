رسام عُماني يحتفل على طريقته الخاصة باليوم الوطني السعودي ويلقى تفاعلاً واسعاً (شاهد)

أحيا رسام جرافيتي عُماني، على طريقته الخاصة الذكرى 91 لـ اليوم الوطني السعودي، التي بدأت المملكة اليوم الاحتفال به تحت شعار “هي لنا دار”، حيث ستشهد عدة مدن سعودية العديد من الفعاليات والعروض التفاعلية والجماهيرية.

وقدم الرسام العُماني عبدالمجيد المعمري جدارية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قرية حرمول بولاية لوى، لاقت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

🔴 العُماني عبدالمجيد المعمري رسام الجرافيتي يرسم جدارية لجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكري 91 لـ #اليوم_الوطني_السعودي في قرية حرمول بولاية لوى pic.twitter.com/ks1Fv1djLL — شبكة عُمان | Oman network (@OMN_4) September 23, 2021

اليوم الوطني السعودي

ولاقت الجدارية استحسانا واسعاً في أوساط المغردين السعوديين والعمانيين لما تجسده من محبة بين الشعبين الخليجيين.

عمان المجد والحب ♥️ — النمر الاتحادي 🇸🇦 (@xxx674) September 23, 2021

الله يديم عليهم الأمن والأمان ويحفظهم. — شبيب الخزيمي (@shabibalk1) September 23, 2021

يستاهلون كل خير

وكل عام والمملكة في عز وتقدم — Ali…🇴🇲🇰🇼 (@ali_1715) September 23, 2021

وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

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وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من “مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها” إلى “المملكة العربية السعودية”، وذلك ابتداء من يوم 21 جمادى الأول 1351 هـ ، الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.

برج خليفة يضاء بعلم السعودية الأخضر

وأضاء برج خليفة في إمارة دبي، بالعلم السعودي الأخضر، احتفالا باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية.

وبارك محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، للقيادة السعودية باليوم الوطني الـ91 ، متمنيا للمملكة دوام التقدم.

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وقال ولي عهد أبوظبي، عبر حسابه بتويتر: “أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، والشعب السعودي الشقيق، اليوم الوطني الـ91، متمنيا للمملكة دوام التقدم.. الإمارات والسعودية علاقات أخوية واستراتيجية راسخة”.

أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، والشعب السعودي الشقيق، اليوم الوطني الـ91، متمنياً للمملكة دوام التقدم.. الإمارات والسعودية علاقات أخوية واستراتيجية راسخة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 21, 2021

من جهته هنأ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، المملكة بعيدها وكتب في “تويتر”: “كل عام والمملكة وقيادتها بخير وعز وأمن وأمان.. اليوم الوطني السعودي في كل عام هو مناسبة عزيزة علينا جميعا”.

كل عام والمملكة وقيادتها بخير وعز وأمن وأمان … اليوم الوطني السعودي في كل عام هو مناسبة عزيزة علينا جميعاً .. مناسبة نجدد فيها الأخوة .. ونرسخ فيها المحبة …وننطلق منها نحو مستقبل أفضل وأجمل لشعبين يجمعهما طموح لا يحده حدود #معاً_أبداً pic.twitter.com/oLTrZzEVJz — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 21, 2021

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