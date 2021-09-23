AlexaMetrics رسام عُماني يحتفل على طريقته الخاصة باليوم الوطني السعودي ويلقى تفاعلاً واسعاً (شاهد) | وطن يغرد خارج السرب
اليوم الوطني السعودي

رسام عُماني يحتفل على طريقته الخاصة باليوم الوطني السعودي ويلقى تفاعلاً واسعاً (شاهد)

في كتب محمد أبو يوسف

أحيا رسام جرافيتي عُماني، على طريقته الخاصة الذكرى 91 لـ اليوم الوطني السعودي، التي بدأت المملكة اليوم الاحتفال به تحت شعار “هي لنا دار”، حيث ستشهد عدة مدن سعودية العديد من الفعاليات والعروض التفاعلية والجماهيرية.

وقدم الرسام العُماني عبدالمجيد المعمري جدارية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قرية حرمول بولاية لوى، لاقت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

اليوم الوطني السعودي

ولاقت الجدارية استحسانا واسعاً في أوساط المغردين السعوديين والعمانيين لما تجسده من محبة بين الشعبين الخليجيين.

وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

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وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من “مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها” إلى “المملكة العربية السعودية”، وذلك ابتداء من يوم  21 جمادى الأول 1351 هـ ، الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.

برج خليفة يضاء بعلم السعودية الأخضر

وأضاء برج خليفة في إمارة دبي، بالعلم السعودي الأخضر، احتفالا باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية.

وبارك محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، للقيادة السعودية باليوم الوطني الـ91 ، متمنيا للمملكة دوام التقدم.

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وقال ولي عهد أبوظبي، عبر حسابه بتويتر: “أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، والشعب السعودي الشقيق، اليوم الوطني الـ91، متمنيا للمملكة دوام التقدم.. الإمارات والسعودية علاقات أخوية واستراتيجية راسخة”.

من جهته هنأ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، المملكة بعيدها وكتب في “تويتر”: “كل عام والمملكة وقيادتها بخير وعز وأمن وأمان.. اليوم الوطني السعودي في كل عام هو مناسبة عزيزة علينا جميعا”.

 

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