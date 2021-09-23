تشيلسي يرصد العرض المغري من أجل التعاقد مع نجم يوفنتوس “دي ليخت”

كشفت صحيفة بريطانية بأن نادي تشيلسي الإنجليزي قد وضعت مدافع فريق يوفنتوس الهولندي “ماتايس دي ليخت” 22 عامًا، من أجل تعويض الألماني أنطونيو روديجر في حال رحيله عن فريق البلوز الإنجليزي الصيف المقبل بعد رفضه تجديد عقده مع الفريق.

تشيلسي والتعاقد مع دي ليخت

وأفادت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن فريق تشيلسي الإنجليزي وضع الهولندي دي ليخت مدافع فريق يوفنتوس، من أجل تعويض رحيل الألماني أنطونيو روديجر في حال رحيله عن الفريق خلال موسم الانتقالات الصيف المقبل.

وأردفت الصحيفة، ” تشيلسي مستعد لتقديم عرض بقيمة 140 مليون يورو من أجل إقناع يوفنتوس بالتخلي عن نجمها الهولندي دي ليخت خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة”.

🚨 كالتشيو ميركاتو | – إذا أراد تشيلسي التعاقد مع دي ليخت في الصيف المقبل فعليه دفع الشرط الجزائي الذي يقدر بـ 103 مليون باوند. pic.twitter.com/cphT7Ycaww — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) September 23, 2021

تشيلسي وتعزيز الخطوط الدفاعية

وأضافت، ” تشيلسي غير راضية عن أداء الفريق، الذي توج الموسم المنصرم بطلاً لدوري أبطال أوروبا، الذي يرغب في تحصين دفاعه”.

وبينت، أن فريق تشيلسي “البلوز” يسعى إلى ترميم دفاع فريقه من جديد، وذلك بعد فشل النادي في التعاقد مع النجم الفرنسي كوندي مدافع فريق إشبيلية الإسباني الصيف الماضي.

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وقد فشل الفريق في بيع الفرنسي زوما خلال موسم الميركاتو ذاته، إلى جانب رفض الألماني أنطونيو روديجير تجديد عقده مع فريق البلوز الإنجليزي حتى الآن.

📰| التوتوسبورت:

يوفنتوس يعمل على تجديد عقد دي ليخت حتى عام 2025(عقده الحالي ينتهي 2024)، المفاوضات مع رايولا ستبدأ قريباً ، عرض يوفنتوس هو التجديد حتى 2025 بنفس الراتب الحالي، قد يتم اللعب بورقة الشرط الجزائي في المفاوضات pic.twitter.com/J1S4i4Br9y — Curva Juventus (@CurvaJ) September 21, 2021

وفي ذات السياق، أفادت تقارير أخرى أن أندية أوروبية أخرى ستدخل المنافسة مع نادي تشيلسي من أجل الاستفادة من خدمات اللاعب الهولندي دي ليخت من أبرزهم فريق برشلونة الإسباني.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق تشيلسي الإنجليزي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، متساويًا مع فريق ليفربول ومانشستر يونايتد بنفس الرصيد من النقاط.

وفي رابع الترتيب جاء فريق برايتون برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الخامس مانشستر سيتي برصيد 10 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق إيفرتون بنفس النقاط في المركز السادس من جدول الترتيب.

وآتى في المركز السابع جاء فريق توتنهام برصيد 9 نقاط، يليه في المركز الثامن والتاسع فريق وست هام يونايتد وبرينتفورد برصيد 8 نقاط، أما في المركز العاشر آتى فريق أستون فيلا برصيد 7 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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