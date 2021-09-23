برشلونة يعمق جراحه بتعثر جديد أمام قادش خارج ميدانه (شاهد)

تعثر فريق برشلونة أمام مضيفه قادش الليلة الماضية، بالتعادل السلبي بين الفريقين دون إحراز أي من النقاط، في إطار منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة برشلونة وقادش

وقد فريق برشلونة طيلة دقائق المباراة أمام نظيره قادش الأداء الخجول والباهت مع قلة الفرض في هز شباك مرمى فريق المستضيف لتلك المواجهة قادش.

واستبسل فريق قادش على ميدانه وكان قريب من التسديد، لكن حارس مرمى برشلونة “الكتالوني” أنقذ شباكه من هز شباكه، لينتهي اللقاء بين الفريقين بالتعادل السلبي.

ويعد التعثر الثالث لفريق برشلونة والسقوط في فخ التعادل خلال منافسات الدوري الإسباني ” الليغا” لهذا الموسم.

طرد اللاعب دي يونج

وشهدت المباراة طرد لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج في فريق برشلونة بالدقيقة ال65، بعد عرقلته الواضحة لأحد لاعبي فريق قادش ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه ويخرج اللاعب على إثرها خارج أرضية الملعب.

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🟥 طرد فرينكي دي يونغ بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية#CádizBarça (0-0) pic.twitter.com/BYX4sMnsdn — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 23, 2021

تشكيلة فريق برشلونة

ولعب المدرب الهولندي رونالد كومان بتشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف فريق قادش، حيث تواجد في حراسة المرمى تير شتيغن.

التعادل سيد الموقف pic.twitter.com/f0ZNZc8q3i — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 23, 2021

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: سيرجينيو ديست، إيريك غارسيا، جيرارد بيكيه، أوسكار مينجيزا، لكن في وسط الفريق كان كلاً من: فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبيرتو.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، لوك دي يونج، فيليبي كوتينيو.

تشكيلة فريق قادش

ودخل المدرب الإسباني ألفارو سيرفيرا أمام منافسه الضيف برشلونة، حيث كان في حراسة المرمى يريمياس ليديسما.

0-0 | Un punto para un #CádizCF que no negoció la lucha#VamosCádiz — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) September 23, 2021

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من اللاعبين، لويس إسبينو، فيكتور تشوست، فارازدات هارويان، إيزاك، أما في وسط الفريق كان كلاً من: توماس ألاركون، فالي، ألفارو باستيدا، لكن في هجوم الفريق جاء كلاً من: روبين سوبرينو، أنتوني لوزانو، سالفي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وبهذه التعادل والخروج بنقطة واحدة احتل فريق برشلونة “البلوغرانا” في المركز السابع برصيد 9نقاط، بينما آتى فريق قادش في المركز الرابع العاشر برصيد 6 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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