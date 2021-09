اليوم الوطني السعودي .. مشاهد تحرش صادمة في شوارع المملكة! (شاهد) شارك: شهدت احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ91، حوادث تحرش صادمة لفتيات من الشبان في شوارع المملكة، اثارت استهجان واستنكار الكثيرين. اليوم الوطني السعودي .. تحرش ومشاهد صادمة! ووثق أحد الفيديوهات صراخ شاب ومضايقته فتاة كانت ترتدي عباءة وتكشف شعرها، خلال فعاليات اليوم الوطني السعودي بأحد الشوارع. فيديو آخر انتشر على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بيّن تحرش شخص بفتاة وتقبيلها وهي تعتلي سيارة، قبل أن يفر هاربا خلال فعاليات اليوم الوطني السعودي. ووثق فيديو آخر تعرّض فتاة للتحرش في الشارع من قبل احد الشبان، لتردّ عليه برشقه بعبوة ماء كانت تحملها بيدها. مقطع فيديو آخر جرى تداوله، أظهر صياح شبان وتجمهرهم حول فتيات في سيارة اثناء الاحتفال باليوم الوطني السعودي. وكشف فيديو آخر تعرّض فتاة شقراء كانت ترتدي عباءة برتقالية اللون للتحرش، ويظهر المقطع بوضوح تقدم أحدهم نحوها ولمسها من الخلف، بينما كان أحد الشبان يحاول الدفاع عنها وابعاد المتحرشين . مقطع فيديو آخر من احتفالات اليوم الوطني السعودي، أظهر فتاة تخرج من نافذة سيارتها وتلوح بالعلم السعودي، ليقترب منها شب محاولا تصويرها، وحينما منعته تحرش بها . عقوبة التحرش في السعودية بحسب النيابة العامة السعودية فإن عقوبة التحرش تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تبلغ 100 ألف ريال (حوالي 27 ألف دولار). وأوضحت النيابة عبر صفحتها على “تويتر” أن “جريمة التحرش تُقترف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية”. كما وأكدت النيابة أن “عقوبتها السجن مدة تبلغ سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال تكرارها”. أخي المواطن.أخي المقيم.

جريمة التحرش تقترف بكل قول أوفعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية وعقوباتها السجن مدة تبلغ إلى سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال العود.#النيابة_العامة pic.twitter.com/6Bean2gvYj — النيابة العامة (@bip_ksa) May 11, 2019 اقرأ أيضاً: تحرش جماعي بفتاة سعودية في احتفالات اليوم الوطني السعودي (فيديو) تعديل نظام مكافحة التحرش وبداية العام الجاري 2021، أفادت وكالة "واس" الرسمية، بأن مجلس وزراء المملكة عقد اجتماعا برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث صادق على حزمة قرارات بينها إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش. وتقول هذه الفقرة : "يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية". قرارات #مجلس_الوزراء، منها إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) من #نظام_مكافحة_جريمة_التحرش، وتعديل قانون ( نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.#واس pic.twitter.com/nGOd45npPp — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 12, 2021 اليوم الوطني السعودي 91 هذا ويحل اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية والذي يأتي في 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أصدر فيه الملك عبد العزيز الملك المؤسس للمملكة العربية السعودية، قراراً بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية التى نعرفها حالياً. وموسم اليوم الوطني، هو أحد مواسم السعودية التي تنظمها على مدار السنة، ويقام احتفالا باليوم الوطني للمملكة. بدأ تطبيق مبادرة الموسم للمرة الأولى في العام 2019م، بعد 14 عاما من إقرار إجازة رسمية لليوم الوطني في العام 2005م، ويستمر الموسم لعدة أيام تنتهي في يوم 23 سبتمبر، ويحتوي على فعاليات متنوعة تقام في جميع مناطق المملكة وتشمل الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات، وغيرها.

