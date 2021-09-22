يوفنتوس يفوز بصعوبة على منافسه سبيزيا في الدوري الإيطالي (فيديو)

فاز فريق يوفنتوس الإيطالي على منافسه سبيزيا بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الدوري الإيطالي ” الكالتشيو” للموسم الحالي.

أهداف يوفنتوس وسبيزيا

وسجل فريق يوفنتوس هدف التقدم في المباراة بالدقيقة ال28 عن طريق مويس كين بتسديدة قوية سجلها اللاعب بقوة في شباك مرمى سبيزيا، بينما جاء الهدف الثاني لفريق السيدة العجوز في الدقيقة ال66 بواسطة فيديريكو كييزا.

وآتى الهدف الثالث في الدقيقة ال72 عن طريق ماتايس دي ليخت في هجمة مرتدة سددها اللاعب بقوة في شباك مرمى سبيزيا.

هدفي سبيزيا في شباك يوفنتوس

وأحرز فريق سبيزيا هدفه الأول في اللقاء بالدقيقة ال33 عن طريق إمانويل جياسي في شباك فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز”.

بينما جاء الهدف الثاني للفريق في الدقيقة ال49 عن طريق جانيس أنتيست، مع المحاولات المتكررة في هز شباك منافسه مع مجريات الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويعد الفوز الأول لفريق يوفنتوس منذ بداية انطلاق منافسات الموسم الإيطالي “الكالتشيو”، بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال موسم الانتقالات هذا الصيف.

تشكيلة فريق يوفنتوس

ودخل المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، في تشكيلة أمام نظيره فريق سبيزيا حيث كان في حراسة المرمى فويتشيك شتشيسني.

بينما في دفاع الفريق آتى كلاً من: أليكس ساندرو، جورجيو كيلليني، دانيلو لويز دا سيلفا، ليوناردو بونوتشي.

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أما في وسط الفريق جاء كلاً من: وستون مكيني، رودريغو بيتانكور، ديان كولوسيفسكي، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، كييزا، مويس كين، باولو ديبالا.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع في صدارة قائمة الدوري الإيطالي فريق إنتر ميلان برصيد 13 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق ميلان بنفس النقاط.

أما في المركز الثالث آتى فريق نابولي بفارق نقطة واحدة برصيد 12 نقطة، وفي رابع ترتيب الدوري أتالانتا برصيد 10 نقاط، وآتى فريق روما في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق فيورنتينا بنفس الرصيد من النقاط في المركز السادس.

لكن في المركز السابع جاء فريق بولونيا برصيد 8 نقاط، وفي المركزين الثامن والتاسع آتى فريق لاتسيو وأدينيزي برصيد 7 نقاط.

أما في المركز العاشر جاء فريق تورينو برصيد 6 نقاط، بينما احتل فريق يوفنتوس في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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