بعد ظهوره وهو يحتضنها .. زواج سوزان نجم الدين من حارسها الشخصي يثير الجدل! (شاهد)

حسمت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، الأنباء التي تتكرر حول زواجها بحارسها الشخصي، بعد وفاة زوجها رجل الأعمال السوري سراج الأتاسي.

سوزان نجم الدين: (الخبر مش صحيح)

وعبر خاصية الستوري في حسابها الرسمي على (انستجرام)، أعادت نجم الدين الخبر المنتشر تحت عنوان (الفنانة سوزان نجم الدين وأنباء عن زواجها من مرافقها الشخصي بحفل صغير في أحد منتجعات دبي، مبروك سوزان).

وردت سوزان غاضبة: (الخبر مش صحيح، الهبل عند الناس ياللي مصدقة هالخبر).

كما جاء في صيغة الأنباء المتداولة حول الأمر، ما جاء نصه (أنباء عن دخول الفنانة سوزان نجم الدين في وعكة صحية بعد فترة قصيرة من زواجها بحارسها الشخصي الف سلامه يارب).

انباء عن دخول الفنانه سوزان نجم الدين في وعكه صحيه بعد فتره قصيره من زواجها بحارسها الشخصي الف سلامه يارب😔 #حفل_مشعل_واميره_الناصر pic.twitter.com/GYR4idsmxj — 🇸🇦 Sawsan bint Abha (@Sawsannnnnnnn) September 20, 2021

جوني حارس سوزان الضخم!

وليست أول مرة يتم فيها تداول صورة سوزان مع حارسها الشخصي الضخم، وذكروا حينها بأنه يدعى “جوني”.

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وظهرت الفنانة السورية في الصورة المتداولة حينها وهي تقف بجانب حارسها الشخصي الذي كان يضع يده عليها، ليلتقطا صورةً معا. ويبدو بأضعاف حجم الفنانة السورية.

جوني جوني يس سوزان سوزان نجم الدين ومرافقها الخاص جوني !!! pic.twitter.com/NcjTC5otEc — Hatem (@908070hatem) March 26, 2021

وأثارت الصورة سخرية بين الناشطين الذين بدأوا بإطلاق فكاهات حولها بسبب فرق الحجم بينهما.

وفي سياق آخر، تصدرت الفنانة سوزان نجم الدين، قائمة الموضوعات الأكثر بحثاً عبر محركات البحث قبل أشهر وذلك بسبب تصريحاتها الجريئة على برنامج “شيخ الحارة والجريئة”.

وقالت نجم الدين عن الحجاب: “أنا محجبة داخليًا وأرتدي الفساتين القصيرة في المهرجانات فقط. فالحجاب الظاهري لا يعني أنك دينيًا وأخلاقيًا صح.. الكثير من المحجبات لديهن صفات أخلاقية وقيم جيدة. ولكن الحجاب يجب أن يكون فكريًا بمنع الخيانة وزيادة الاحترام”.

وكشفت سوزان نجم الدين أنها ارتدت النقاب في سوريا؛ لأن اسمها كان على صفحات الجماعات الإرهابية والمهددين بالقتل والذبح، مضيفة: “كان هناك حالات قتل كبير وتعرضت لخطر حقيقي بالقتل والذبح، وكان هناك بنات تغتصب”.

حقيقة استمرار حب سوزان وأيمن زيدان

ونفت سوزان نجم الدين ما يتردد حول وجود علاقة حب بينها وبين الممثل السوري أيمن زيدان أثناء فترة زواجها. وقالت: “الحب يتحول مع الوقت إلى احترام وثقة وصداقة، أيمن زيدان أعتبره عزيزا وزميلا وشريكا غاليا”.

ووجهت سوزان رسالة لأيمن زيدان قائلة: “إنت إنسان غالي وأرجوك اطلع من الحزن، لأن الفرح بيلبقلك، ارجع أيمن اللي كلنا بنعرفه”.

كما كشفت سوزان نجم الدين أن الفنان المصري محمد منير صديقها وتعشق صوته ولها ذكريات كثيرة معه، ونفت أن يكون قد عرض عليها الزواج.

أنا جاهزة للزواج

وأكدت سوزان نجم الدين، أنها لم تحصل على الطلاق من زوجها حتى وفاته، وأنها انفصلت عنه بسبب اختلاف. الآراء السياسية وظروف اخرى، كما أنها وحتى وفاته كانت على ذمته، معلنة على أنها ورثت من زوجها الكثير.

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وكشفت سوزان نجم الدين، أنها لم تتزوج من أحد أو رجال الأعمال مقابل الإقامة في دبي أو مصر، متابعة. “تلقيت عروض زواج من رجال أعمال مقابل الحصول على طائرات خاصة أو عمل بقناة ورفضتهم.. وأنا دلوقتي جاهزة للزواج”.

ولم تنف سوزان نجم الدين قيامها بعمليات تجميل بسيطة في وجهها، قائلة: “عملت بوتكس وكان عندي شامه في بوقي وشلتها”.

لقطة جريئة أرعبتني شخصياً!

وكانت سوزان نجم الدين قد أثارت جدلاً واسعاً قبل أيام حين كشفت عن تفاصيل أحد مشاهدها، والذي ظهرت خلاله بشكل جريء لدرجة أنه أثر على علاقتها بأسرتها.

وقالت سوزان خلال استضافتها في برنامج “يوم ليك” على قناة “الحياة”: “مسلسل امرأة من رماد من أجمل المسلسلات التي قمت بها، وكان هناك أحد المشاهد التي أظهر بها في الحمام أغير ملابسي”.

وتابعت نجم الدين: “للأسف يفترض أن تصور الكاميرا جزء بسيط من أعلى جسدي، لكنها صورتني كلي وظهر جزء كبير من جسدي، فكانت لقطة جريئة حين شاهدتها ارتعبت”.

واستطردت سوزان: “لأنه أنا لا أستطيع تصوير مشاهد كهذه، وعندما عرض المسلسل شاهده أخي، ولهذا السبب قاطعني عاما ونصف”.

وأشارت سوزان نجم الدين إلى أن هناك بعض “المغرضين” كما وصفهتم، تصيدوا المشاهد وأرسلوها لأخواتها على هواتفهم عبر تطبيق “الواتساب”.

سوزان نجم الدين عارية

وأضافت: “قاموا بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وجمعوا عليها كافة المشاهد التي ظهرت فيها وكتبوا على الفيديوهات شوفوا سوزان نجم الدين عارية”.

وهو ما اضطر نجم الدين إلى الحديث مع مخرج المسلسل وطلبت منه حذف تلك اللقطة وشرحت له وجهة نظرها، فوافق وتم حذفها لكنها ما زالت موجودة على “اليوتيوب”.

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