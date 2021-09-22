مجلة عالمية تكشف عن أكثر نجوم كرة القدم جنياً للأموال خلال عام 2021

كشفت مجلة “فوربس” الأمريكية الشهيرة المتخصصة في رصد الثروات المالية لمؤسسات ونمو الشركات الاقتصادية وكذلك رصد ثروات الأغنياء في أرجاء العالم، عن قائمة بأبرز اللاعبين الأكثر جنيًا للمال في عالم كرة القدم وتحقيقًا للأرباح خلال عام 2021.

رونالدو وصدارة نجوم كرة القدم

وتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا الذي انتقل حدثيًا إلى فريق مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” قائمة أكثر نجوم كرة القدم جنيًا للأرباح خلال عام 2021.

يليه البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا الذي انتقل خلال موسم الانتقالات الصيفية هذا الصيف إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ” البي أس جي”، حيث كان يحتل صدارة القائمة سابقًا وفق مجلة فوربس.

قائمة نجوم كرة القدم

وقد نشرت المجلة قائمة بعد قيامها بحساب الراتب الأساسي لكل لاعب، إلى جانب احتساب مصادر الدخل الأخرى الناتجة عن الإعلانات والحملات التسويقية، وكذلك مبيعات القمصان الخاصة بهؤلاء النجوم وما يحققونه من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت القائمة الأكثر جنيًا للمال خلال عام 2021 على النحو الآتي:

وجاء في المرتبة الأولى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيمة 91.5 مليون جنيه إسترليني، يليه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة 80.5 مليون جنيه إسترليني.

🚨 مجلة فوربس | كريستيانو رونالدو يصبح اللاعب الأعلى أجراً فالعالم لموسم 2021/22 براتب " 125 “ مليون دولار سنوياً. pic.twitter.com/RFztxHbJTW — الدوري الإنجليزي (@PLSpotlight) September 22, 2021

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بينما جاء في ثالث ترتيب القائمة النجم البرازيلي نيمار جونيور مهاجم فريق باريس سان جيرمان بقيمة 69.5 مليون جنيه إسترليني، وفي رابع الترتيب اللاعب الفرنسي كيليان مبابي بقيمة 31.5 مليون جنيه إسترليني.

مجلة فوربس |

بأجر 125 مليون دولار في موسم 2021/22 يصبح كريستيانو رونالدو أعلى لاعب أجرًا في العالم متفوقًا على ليونيل ميسي. pic.twitter.com/Ha4o3XBDQg — شبكة مانشستر يونايتد (@MUFCNET) September 22, 2021

وجاء في خامس الترتيب النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني، يليه في المركز السادس هداف فريق بايرن ميونيخ ” البافاري” روبرت ليفاندوفسكي بقيمة 26 مليون جنيه إسترليني.

بدخل سنوي قيمته 41 مليون دولار.. مجلة "#فوربس" الأميركية تضع النجم المصري #محمد_صلاح في المركز الـ5 بتصنيف أكثر اللاعبين دخلًا في العالم pic.twitter.com/F5VTE4V2z7 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 22, 2021

وفي المركز السابع آتى الرسام الإسباني أندريه إنيستا لاعب فريق فيسيل كوبي الياباني بقيمة 26 مليون جنيه إسترليني، وجاء النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني.

أما في تاسع ترتيب القائمة جاء النجم الويلزي غاريث بيل مهاجم فريق ريال مدريد بقيمة23.5 مليون جنيه إسترليني، وفي عاشر الترتيب جاء اللاعب البلجيكي إيدين هازارد نجم فريق ريال مدريد بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني.

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