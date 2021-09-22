ماريتا الحلاني تتعرض للتحرش في شارع مُظلم وهكذا أنقذت نفسها!

شاركت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، متابعيها مقطع فيديو يُظهر كيفية دفاعها عن نفسها بعد تعرضها للتحرش.

(قولكن بعد بيسترجي يقرّب؟)

وظهرت ماريتا بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستجرام)، وهي ترتدي ملابس مهترئة وتقف في الشارع مساءً وفي يدها وردة.

ثم يقترب شاب من ماريتا ويتحرش بها لفظياً، ويطلب منها مرافقته، لكنها تنهره وتهدده بالصراخ لتُجمهر الناس حوله، ليفر هارباً.

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وتبين أن ماحدث مجرد مشهد من مسلسل (حكايتي) الذي يعرض حالياً على تلفزيون الجديد.

وعلقت ماريتا على المشهد بالقول: (قولكن بعد بيسترجي يقرّب؟سيرينا، تابعوا الحلقة ٥ من مسلسل حكايتي الليلة الساعة ٨:٤٠ مساء على تلفزيون الجديد).

ماريتا الحلاني مُشردة!

وسبق أن صدمت ماريتا الحلاني جمهورها حين نشرت صورة لها وهي ترتدي ملابس متسخة وممزقة مما أثار التساؤلات حول سر إطلالتها التي تشبه المشردين.

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كما بدا منكوشاً وحذائها قذراً، قبل أن يتبين من تعليقها أن هذه الإطلاله للشخصية التي تجسدها في مسلسل (حكايتي)، وكتبت: (حبّيتوا أوّل حلقتين؟ شو رأيكن بسيرينا).

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(حكايتي)

ومسلسل (حكايتي) من بطولة فيفيان أنطونيوس، نغم أبو شديد، أسعد رشدان، جيهان خماس، ميراي بانوسيان، جو صادر، ماريتا الحلاني ومحمد قيس، وهو من كتابة فيفيان أنطونيوس، وإخراج جورج روكز.

وهو دراما اجتماعية تعرض نموذجين من الناس، تتناول الطبقية السائدة في المجتمع والظلم الذي يطال الفقراء ضمن قصة حب عاصفة يتخللها كثير من المفاجآت.

وتجسد ماريتا الحلاني شخصية (سيرينا) التي تعيش ضمن عائلة تعاني من مشاكل إجتماعية عدة ومنها الفقر والعوز .

ورغم كل المسؤوليات التي تقع على عاتقها كانت تحاول جاهدة أن تساند عائلتها، فتعلمت الرقص منذ صغرها من خلال لولوة الراقصة المحترفة التي تعيش في حيها، وحين كبرت سيرينا بدأت ببيع الزهور وبالصدفة تعرفت على شاب ثري يدعى (رائد) وفي المقابل هناك (أنور) شاب في حيها مغرم بها .

ماريتا تقلد شاكيرا

وقبل سنوات فاجأت ماريتا العالم بموهبتها قبل أن تدخل عالم الفن، عبر برنامج “هيدا حكي” الذي يقدمه الممثل والإعلامي اللبناني عادل كرم، بقدرتها على تقليد الفنانة الكولومبية “شاكيرا”.

وأدّت “ماريتا” مقطعاً من اغنية WHENEVER الشهيرة لـ”شاكيرا”، أبدعت فيه، وفاجأت “كرم” والمشاهدين، بقرب صوتها من الفنانة الكولومبية.

أول تجارب ماريتا

وكان مسلسل 2020، هو تجربة ماريتا التمثيلية الأولى، وتحدثت في وقت سابق في تصريحات لبرنامج “MBC Trending” عن كواليس تحضيرها للدور، مشيرة إلى أنها ظهرت في المسلسل بدون ماكياج وبشعرها الحقيقي دون أي تجميل.

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وأشارت ماريتا حينها إلى أن شخصيتها بالمسلسل (سعاد)، تتشابه معها في هدوئها ورومانسيتها إلى جانب تحليها بشخصية قوية وقت الضرورة.

وتحدثت ماريتا الحلاني عن كواليس التصوير التي شهدت مواقف طريفة، منها مناداة قصي خولي لها باسمها الحقيقي في أحد المشاهد.

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كما عبرت ابنة عاصي الحلاني عن إعجابها باحترافية نادين نسيب نجيم وقصي خولي بطلي العمل، معبرة عن حزنها وقت انتهاء تصوير مسلسل “2020”.

مسلسل 2020

وتدور أحداث مسلسل 2020، حول فتاة تعمل برتبة ضابط في الجيش تدعى سما، والتي تقوم نادين نجيم بتجسيد شخصيتها.

وتعمل النقيب سما جاهدة من أجل إيجاد أي أدلة تمكنها من الإيقاع بتاجر مخدرات يقوم بالعديد من الجرائم السريّة يدعى صافي الديب، والذي يقوم بدوره قصي خولي.

وشهد المسلسل الذي يعتبر دراما مشتركة مابين السوري واللبناني، مشاركة الفنان اللبناني رامي عياش، بالإضافة إلى مشاركة المغنية ماريتا الحيلاني، ابنة عاصي الحلاني، في دور سعاد.

ويشارك في المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين مثل حسين مقدم وفادي إبراهيم ورولا بقسماتي وكارمن لبس وفؤاد شرف الدين.

وشهد المسلسل الذي يعتبر دراما مشتركة مابين السوري واللبناني، مشاركة الفنان اللبناني رامي عياش، بالإضافة إلى مشاركة المغنية ماريتا الحيلاني، ابنة عاصي الحلاني، في دور سعاد.

ويشارك في المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين مثل حسين مقدم وفادي إبراهيم ورولا بقسماتي وكارمن لبس وفؤاد شرف الدين.

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