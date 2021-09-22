“كوفيتي هويتي”.. حقيقة قيام حماس بمنع الطلاب من ارتداء الكوفية في الحرم الجامعي

تصدر وسم بعنوان “كوفيتي هويتي” المنصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية رداً على منع ارتدائها داخل الحرم الجامعي بجامعة الأزهر، من قبل الشرطة التابعة لحركة حماس في غزة وفق ما ذكره ناشطون.

وشدد العديد من النشطاء عبر الوسم على أن الكوفية الفلسطينية، هي تعبير عن الهوية واعتزاز بها رافضين قيام أي سلطة بمنع ارتدائها.

كوفيتي

رمز عزتي وكرامتي ووطني

رمز الثورة وكل الثوار

رمز وطن مسلوب

رمز شعب يستحق الحياة #كوفيتي_هويتي pic.twitter.com/IN7OY158ZA — batneeji🇵🇸 (@AhmedBatneeji) September 21, 2021

إنها ذاكرة وطن .. و رمز ارتبط بتاريخ جواز سفري بل أكثر .. إنها كوفيّتي .. بل هويّتي😌#كوفيتنا_هويتنا💛🇵🇸 pic.twitter.com/9nIXCiN7Oy — 𝑅𝑢𝑎𝑎 | رُؤى ♥️🇵🇸 (@Buhissi_Ruaa) September 21, 2021

حماس تنفي منع الكوفية في حرم جامعة الأزهر

من جانبها أصدرت الشرطة الفلسطينية في غزة بيانا، حول ما جرى في حرم جامعة الأزهر بغزة صباح اليوم، نافية ما تم تناوله في هذا الشأن شكلا وموضوعا.

وقالت إنه في إطار القيام بواجبها، وبالتعاون الكامل مع إدارات مختلف الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة،تعمل شرطة أمن الجامعات على صون وحماية أمن الجامعات، وضمان توفير الأجواء الملائمة لسير العملية التعليمية بكل يسر.

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وأكدت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة، أن ما أُثير من ادعاءات مُلفقة حول منع الطلاب من ارتداء الكوفية الفلسطينية هو أمر مُثير للسخرية، وينطوي على استخفاف بعقول المواطنين.

وأشارت في بيانها إلى أن الهدف من وراء هذا التشويه هو حرف مسار الحدث لتحقيق أهداف سياسية، عبر ادعاء الإساءة إلى الكوفية التي تُعد رمزاً وطنياً فلسطينياً لا يختلف عليه أحد.

بداية القصة

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، زعم أن الشرطة حظرت ارتداء الكوفية داخل الحرم الجامعي لجامعة الأزهر، واعتدت على أحد الطلاب، مطالبة النيابة العامة بالتحقيق في الحادثة.

وقال المركز في بيانه المزعوم إن الشرطة اقتحمت، الثلاثاء، الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة الأزهر وأمرت الطلبة بعدم ارتداء الكوفية، بحجة وجود أوامر بحظر ارتدائها، موضحين أن عناصر الشرطة أوقفوا كل من رفض خلع الكوفية، وأخضعتهم للضرب والمعاملة الحاطة بالكرامة، بحسب المركز.

كما أدان المركز الحقوقي اقتحام الحرم الجامعي والاعتداء على الطلبة، مؤكداً أن لبس الكوفية يعد من الحريات الشخصية التي لا يجوز بأي حال التعرض لها تحت أي ذريعة.

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وطالب النائب العام في غزة بالتحقيق في الواقعة وإحالة “المتورطين” فيها للعدالة.

وأورد المركز إفادة أحد الطلاب الذي قال إنه في حوالي الساعة 8:30 من صباح اليوم، وأثناء دخوله من بوابة الجامعة الشمالية (الحرم الشرقي) نادى عليه مدير الشرطة في الجامعة وطلب منه نزع الكوفية لوجود قرار بمنعها من الشرطة، وعندما رفض، اقتاده افراد الشرطة إلى الغرفة الخاصة بهم، والموجودة بجوار بوابة الجامعة، وانهال عليه عدد منهم بالضرب مستخدمين أيديهم والعصى، قبل أن ينتزعوا الكوفية.

وأِشار إلى أنهم طلبوا منه كتابة تعهد بعدم ارتداء الكوفية لكنه رفض، مضيفا: “استطعت الوصول إلى داخل الحرم الجامعي، واستمروا بضربي حتى تجمهر الطلبة واستطعت الانسحاب.”

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