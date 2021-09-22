عجوز تدخل موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية في رفع الأثقال (صور)

نجحت عجوز أمريكية تدعى ” إيديث مورواي تراينا” البالغة من العمر 100 عام، من الدخول في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية العالمية كأقدم لاعبة تمارس رياضة رفع الأثقال في أرجاء دول العالم.

الأمريكية إيديث وموسوعة غينيس

وتمكنت العجوز إيديث من رفع نحو 68 كيلو غرامًا، في تصريح لها لموقع ” يو إس أي توادي”، قائلة: ” رياضة رفع الأثقال كانت ذات أثر إيجابي بشكل كبير على صحتي”.

وأضافت، ” لقد بدأت في ممارسة رياضة رفع الأثقال حينما كنت في سن ال91 عامًا من عمري، وكنت مترددة للغاية في الذهاب لصالة الألعاب الرياضية في بداية الأمر”.

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وأردفت الأمريكية إيديث، ” لقد قمت بالانضمام إلى صديقاتها من أجل ممارسة التمارين التي تساعدني على الوقاية من هشاشة العظام، وما زلت أقوم أنا وصديقتي في رفع الأثقال بشكل شبه يومي”.

النظام الغذائي

واستكملت، ” لا أقوم بتتبع نظام غذائي محددًا أقوم عليه، كما أنني لا أتناول أي مكملات غذائية”.

وفي ذات السياق قال نجلها غاري مورواي، ” والدتي إيديث تقوم بأشياء غير متوقعة دائمًا، واصفًا إياها بأنها مصدر إلهام وتحفيز للجميع في رياضة رفع الأثقال”.

رياضة رفع الأثقال

وهي رياضة يقوم بها المشاركون ويطلق عليهم الرباعون بأداء رفعتين الأولى تسمى الخطف والثانية نتر، كما أن هناك اختلاف بين رفع الأثقال والتدريب بالأثقال وتدريبات القوة مثل الحركتان الخطف والنتر يجب تطبيقها بشكل سريع معا تحكم بالوزن، بسبب المسافة الذي سوف يقطعها الرباع خلال التطبيق.

وكان أول ظهور لرياضة رفع الأثقال عام 1896م في العاصمة اليونانية “أثينا” وتم إلغاؤها عام 1900، ثم عادت من جديد وأصبحت منذ عام 1920 رياضة معتمدة، حيث تم تأسيس الاتحاد دولي لرفع الأثقال في عام 1905 وفق لوائح وقوانين للمتنافسين في المسابقات الدولية الأولمبية.

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