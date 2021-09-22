ريال مدريد يمطر ضيفه مايوركا بسيل من الأهداف في شباكه (شاهد)

اكتسح فريق ريال مدريد منافسه الضيف مايوركا بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني على أرض ملعب ” سانتياغو بيرنابيو”.

أهداف ريال مدريد في شباك مايوركا

وسجل فريق ريال مدريد الهدف المبكر في الدقيقة الثالثة على انطلاقة المباراة عن طريق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بتسديدة قوية سجلها اللاعب على يمين حارس مرمى الضيف مايوركا.

وتألق الإسباني ماركو أسينسيو بتسجيله الهاتريك في الدقيقة ال24 وال29 وال55، وعاد قائد فريق الفريق بنزيما الهدف الثاني له في اللقاء والخامس لفريق ريال مدريد في الدقيقة ال78.

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وختم ريال مدريد أهدافه في شباك الضيف مايوركا في الدقيقة ال84 عن طريق البديل الإسباني إيسكو من صناعة البرازيلي المتألق فينسيوس جونيور

هدف مايوركا الوحيد

وجاء هدف فريق مايوركا في شباك المستضيف ريال مدريد الوحيد للفريق في اللقاء في الدقيقة ال25 عن طريق لي كانغ إن، على الرغم من محاولاته الكثيرة في هز شباك الفريق الملكي إلا أن دفاع الفريق الأخير استبسل وقاتلة بشجاعة طيلة مجريات أحداث المباراة، لينتهي القاء بفوز ريال مدريد بسداسية مقابل هدف وحيد.

تشكيلة ريال مدريد

ودخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي في تشكيلة أساسية في مواجهة نظيره ريال مايوركا، حيث تواجد في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

🤯🏟 يا لها من عودة الى البرنابيو!

1⃣1⃣ هدف

2⃣ مباراتين pic.twitter.com/Z0U3D06azR — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) September 22, 2021

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، ناتشو، داني كارباخال، أما في خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من: لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، إيدن هازارد.

تشكيلة ريال مايوركا

ولعب المدرب الإسباني لويس غارسيا في تشكيلة أمام منافسه المستضيف لتلك المواجهة ريال مدريد، حيث جاء في حراسة المرمى مانولو رينا.

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: بابلو مافيو، أنطونيو خوسيه رايلو أريناس، جوان ساستري، بينما في وسط الفريق جاء كلاً من: تاكيفوسا كوبو، لي كانغ إن، إينييغو رويز دي جالاريتا، إدريسو بابا، وفي هجوم الفريق كان الثلاثي، أنخيل رودريغيز، ماثيو هوب، فير نينيو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتربع فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، بينما آتى منافسه مايوركا في المركز العاشر من الترتيب برصيد 10 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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