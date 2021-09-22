حارس طلائع الجيش توقع ركلة جزاء بدر بانون والأخير يعتذر لجماهير الأهلي

لم تبتسم ركلات الحظ الترجيحية هذه المرة لفريق الأهلي المصري عقب خسارته لقب كأس السوبر المصري أمام المنافس العنيد طلائع الجيش بعد إهدار بدر بانون الضربة الفاصلة والتي استغلها فريق طلائع الجيش لينتزع اللقب ويتوج به للمرة الأولى في تاريخ مسيرته الكروية.

حارس طلائع الجيش وبدر بانون

وقال حارس مرمى فريق طلائع الجيش محمد بسام في تصريح له عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت”، ” كان لدينا التوفيق في ركلات الجزاء، ودرست لاعبي الأهلي لأنه نفس القوام الذي لعبنا أمامه في نهائي الكأس”.

محمد بسام عبر أون تايم سبورتس 2 🗣️ 💬درست طريقة تسديد لاعبي الأهلي لركلات الجزاء قبل مباراة السوبر.. بدر بانون سدد بنفس طريقة نهائي الكأس وأفشة أيضا وشريف سدد باستعجال pic.twitter.com/SpoM8eWHc6 — FilGoal (@FilGoal) September 21, 2021

وأردف بسام، ” ركلة الجزاء التي كنت متوقع أن أقوم بالتصدي لها، هي ركلة بدر بانون، لأنني أعلم أنه يسدد في الزاوية العالية ولذلك اتجهت إلى نفس الزاوية”.

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ووجه رسالة إلى مدرب حراس منتخب مصر عصام الحضري، قائلاً: ” رسالتي للحضري أنني قدمت أداء جيد وأتمنى التواجد في المنتخب، مثلما فعلت خلال الفترة الماضية، وإن لم أتواجد سأكون راضي بهذا القرار وأتمنى التوفيق لكل من سينضم للمنتخب”.

اعتذار بدر بانون

وقد اعتذر مدافع فريق الأهلي بدر بانون في تغريده له عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك، قائلاً: ” أعتذر إلى جماهير الأهلي عن ضياع ركلة جزاء الأهلي وطلائع الجيش”.

وأضاف بانون، ” أعرف أن خسارة بطولة واحدة غير معتاد في الأهلي، وأعدكم بالتعويض بقدرة ربي”.

وقد توج فريق طلائع الجيش للمرة الأولى في تاريخ مسيرته بلقب كأس السوبر المصري على حساب منافسه الأكثر تتويج بهذا اللقب برصيد 11 لقبًا، في ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/2 بعد إهدار كلاً من اللاعبين، بدر بانون ومجدي قفشة ومحمد شريف ضربات الجزاء.

الأهلي والعقوبة

وقرر رئيس نادي الأهلي المصري محمود الخطيب في تصريح نشره النادي عبر حسابه الرسمي، خصم مبلغ 300 ألف جنيه مصري من كل لاعب في الفريق الأول والجهاز الفني.

وبنسب متفاوتة من الجهاز الإداري والطبي وفقاً لرواتبهم، وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر الذي لم يكن يتناسب مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها الفريق وجهازهم الفني والإداري والطبي.

الخطيب يخصم ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالأهلي وعضو بالجهاز الفني بعد خسارة السوبر pic.twitter.com/RJs3Y75d05 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 21, 2021

وبين الخطيب، اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه، إلى حين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهيره.

يشار إلى أن الأهلي سبق وأن خسر التتويج بلقب الدوري المصري عن الموسم المنصرم، بعد تمكن غريمه التقليدي الزمالك في الانفراد في ترتيب صدارة الترتيب بفارق 6 نقاط بين كلا الفريقين.

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