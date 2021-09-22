باسم يوسف يثير غضباً واسعاً في وصلة رقص مع فتاة في أحد الملاهي الليلية (فيديو)

أثار المذيع المصري الساخر، باسم يوسف، ضجة واسعة، بعدما نشر مقطع فيديو وهو يرقص الرقصة الشهيرة المعروفة باسم “السالسا” عقب أدائه عرضاً كوميدياً في نيويورك الأمريكية.

وتفاخر باسم يوسف بالرقصة الشهيرة مع احدى الفتيات وكتب تعليق ” عندما أسافر لأداء الكوميديا، أحب أن أخرج وأرقص السالسا أو التانغو”، طالباً من المتابعين أن يدلوه على أماكن يمكن فيها الرقص في مدنهم.

View this post on Instagram A post shared by Bassem Youssef (@bassem)

فيديو باسم يوسف يثير ضجة واسعة

ولاقى منشور باسم يوسف انتقاداً واسعاً وجهه له المتابعين الذين اتهموه بتدمير مصر عقب برنامجه الشهير “البرنامج” الذي سخره لمهاجمة جماعة الإخوان المسلمين ونظام الرئيس الراحل محمد مرسي.

وقال أحمد كشك معلقاً على باسم يوسف ” بترقص بعد ماوقعت بلد ١٠٠مليون فيها متبهدلين ياقلبك ياأخي حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي أمثالك “.

فيما علق أحمد السيد هو الاخر منتقداً باسم يوسف :” غرقتنا فى مستنقع زبالة وخلعت وكمان بترقص “.

فيما وجه له المعلق حازم سؤالاً محرجاً قائلاً له :” هل هذه الحياة التي كنت تريدها رقص وعربده “.

بينما قال الدكتور مصطفى الديب :” مش لو كنت استمريت في تفوقك العلمي كطبيب جراح.. كان يبقى أحسن من الشغل ده؟ حتى لو إنت هاوي، بس شتان بين هذا وذاك.. خسارة ياباسم “.

باسم يوسف يعود لعروض الكوميديا

وكان المذيع المصري الساخر، باسم يوسف، أعلن عن عودته بعروض “ستاند آب” كوميدي باللغة الإنجليزية، وذلك في الفترة من 10 وحتى 12 سبتمبر الجاري، في أدمونتون.

اقرأ أيضاً: باسم يوسف يعتذر بعد فيديو “تسلم الأيادي” على قناة الشرق

ونشر باسم يوسف صورة له وهو يرتدي بدلة تميزت بالشياكة، وذلك على صفحته الرسمية في “إنستغرام”، وكتب: “لقد استعدت ذكرياتي لأول عرض لي في كندا منذ أكثر من عامين، نراكم في أدمونتون 10-12 سبتمبر، ويمكنكم الحصول على التذاكر الخاصة من خلال الرابط أدناه، ملحوظة: عروض Standup باللغة الإنجليزية”.

View this post on Instagram A post shared by Bassem Youssef (@bassem)

وطلب باسم يوسف من جمهوره انتظار جلسة تصوير جديدة ستكون مذهلة، فيما تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع صورته واللوك الجديد لشعره، وطلب منه البعض العودة ببرنامج مصري، والحديث عن أحوال المصريين.

يذكر أن أول برامج باسم يوسف على شاشة التلفزيون كان بعنوان “البرنامج”، وتم إيقافه عقب انقلاب عبدالفتاح السيسي على محمد مرسي وبعدها سافر إلى أميركا، وقدم برنامج “Democracy Handbook”، أو “كتيب الديمقراطية”، في عام 2016 باللغة الإنجليزية، وكان يعرض على القناة الرقمية “F-Comedy”، وبرنامج “أميركا بالعربي” على قناة “OSN”.

اقرأ أيضاً: باسم يوسف يشيد بالثورات العربية ويصفها بالنقية وهذا قراره حول برنامجه

وكان آخر برامج باسم يوسف على قناة الشرق الإخبارية، وتدور فكرته حول تقديم نصائح للتخلص من المشكلات الصحية عن طريق الغذاء.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

تابعنا عبر Google news