أحمد منصور: المشير طنطاوي استخدم ثورة 25 يناير لضرب عدة عصافير بحجر واحد

قال الإعلامي المصري ومقدم البرامج البارز أحمد منصور، إن المشير طنطاوي، الذي وافته المنية أمس، الثلاثاء، عن عمر ناهز 85 عاما استغل ثورة 25 يناير، لضرب عدة عصافير بحجر واحد ـ حسب وصفه ـ من ضمنها الإطاحة بمبارك وملف التوريث.

وأمس، الأربعاء، أعلنت السلطات المصرية،حالة الحداد العام، في كافة أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أيام، إثر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية الأسبق.

أحمد منصور: المشير طنطاوي استخدم ثورة 25 يناير لضرب عدة عصافير بحجر

وقال أحمد منصور في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”حسين طنطاوي هو الذي استخدم ثورة 25 يناير لضرب عدة عصافير بحجر واحد.”

حسين طنطاوي هو الذي استخدم ثورة 25 يناير لضرب عدة عصافير بحجر واحد تخلص من مبارك وملف التوريث وأعاد السلطة كاملة للعسكر واستخدم الإخوان فلوثهم بالسلطة ثم سحقهم ثم مزق القوي الوطنية وقضي علي كل مكتسبات ثورة يناير وأهمها جرأة الشعب وقتل الخوف في نفوس المصريين — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) September 22, 2021

وتابع موضحا: “تخلص من مبارك وملف التوريث وأعاد السلطة كاملة للعسكر واستخدم الإخوان فلوثهم بالسلطة ثم سحقهم. ثم مزق القوي الوطنية وقضي علي كل مكتسبات ثورة يناير وأهمها جرأة الشعب وقتل الخوف في نفوس المصريين.”

ووافق العديد من النشطاء أحمد منصور في وجهة نظره، وكتب أحمد شورى أن المشير طنطاوي فعل ذلك “بالتعاون مع المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والإنجليزية ، والصهيونية العالمية ، وبدعم من الماسونية.”

بالتعاون مع المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والإنجليزية ، والصهيونية العالمية ، وبدعم من الماسونية . — أحمد شورى (@ahmedsure3) September 22, 2021

بينما اعتبر نضال الفقي أن جماعة الإخوان “دائماً يقعون في نفس الفخ ولايتعلمون من اخطائهم ابداً. وخصومهم يعلمون نقطة الضعف هذه جيداً ويستغلونها احسن أستغلال وهي “حب السلطة والسعي لها بكل الوسائل.”

الأخوان دائماً يقعون في نفس الفخ ولايتعلمون من اخطائهم ابداً وخصومهم يعلمون نقطة الضعف هذه جيداً ويستغلونها احسن أستغلال وهي "حب السلطة والسعي لها بكل الوسائل" — Nedhal Alfakih (@AlfakihNedhal) September 22, 2021

ودون إبراهيم السالم واصفا طنطاوي بأنه “رجل طبخ سياسة مصر علي ذوقه حتي لايؤكل منها إلا مالم تعد نفسه تشتهيه، وهو ابن لرجل كان (طباخا) لعبدالحكيم عامر، فلم يؤرث عنه من الطًَبخ إلي طَبْخَ الدًَسَايَسْ داخل الجيش والقصر الرئاسي ومصر الأعماق.”

حياك الله الأستاذ: {أحمد منصور}

*و قتل الخوف في نفوس المصريين*

هذا رجل (طبخ) سياسة مصر علي ذوقه حتي لايؤكل منها إلا مالم تعد نفسه تشتهيه ، و هو إبن لرجل كان (طباخا) لعبد الحكيم عامر، فلم يؤرث عنه من الطًَبخ إلي طَبْخَ الدًَسَايَسْ داخل الجيش و القصر الرئاسي و مصر الأعماق

تحياتي — ابراهيم السالم مشنان (@brahimsalemfada) September 22, 2021

وفاة المشير طنطاوي

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الثلاثاء، بخبر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع بعهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والذي تولى رئاسة مصر بشكل مؤقت وقت فراغ المنصب بعد ثورة يناير.

وظهر عبر محركات بحث جوجل نتائج تشير إلى عدد عمليات بحث كثيرة، عن حجم ثروة المشير طنطاوي ومن هم أبنائه وزوجته.

#المشير_طنطاوي

وبعد تاريخ حافل من الخيانات والعمالة بداية من حرب 6أكتوبر وصراع مرير ضد الاسلام توفي الأب الروحي للعرص #السيسي المشير #طنطاوي عن ثروة تقدر بأكثر من 3 مليار دولار،اجور خيانة وعمالة وقتل واجرام ونهب في ثروات الشعب المصري

فإلى جهنم وبئس المصير

لكل عميل خائن حقير pic.twitter.com/RIOXoFaPwE — ثورة الأمــــــــوي (@AleppooMan) September 21, 2021

وفي هذا السياق تحدث وسائل إعلام عن حجم ثروة طنطاوي، إلا أنه وفق رصد (وطن) لم يتم العثور على أرقام صحيحة حتى الآن، ولا توجد معلومات رسمية في هذا الشأن.

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ومعروف أن طنطاوي تولى العديد من المناصب الهامة في الجيش المصري، ورواتب الجيش هي أعلى الرواتب في الدولة وشارك طنطاوي في العديد من الحروب.

مات #طنطاوي الراعي الرئيسي للطرف الثالث .. عليه ما عليه وعليه ما عليه … ✋ — الخال اﻹسكندراني 💉💉 (@yfetiha) September 21, 2021

وقد شغل طنطاوي منصب رئيس المجلس العسكري الذي تولى إدارة شؤون البلاد عقب تنحي الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في فبراير/شباط عام 2011.

وأقال الرئيس المصري السابق محمد مرسي عام 2012 المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري آنذاك من منصبه وأحاله إلى التقاعد.

ماذا بينك وبين ربك يا #طنطاوي حتي يسبقك قبل قبرك لعنات وتاريخ اسود pic.twitter.com/EjKz6owofl — Hosam 22gal (@gal22h) September 21, 2021

وكان طنطاوي وزيرا للدفاع منذ عام 1991، وتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة.

وولد طنطاوي عام 1935، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1956. وحصل على دورة كلية القيادة والأركان عام 1971.

ورقي طنطاوي إلى رتبة مشير عام 1993.

خاض معظم الحروب

شارك طنطاوي في معظم الحروب المصرية بدءا من حرب عام 1956، والعدوان الثلاثي، ثم حرب يونيو عام 1967، ومعارك حرب الاستنزاف من عام 1967 إلى عام 1972 .

وكان في حرب اكتوبر عام 1973 قائدا للكتيبة السادسة عشرة.

كما شارك في حرب تحرير الكويت عام 1991 رئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة.

ونال طنطاوي عددا من الأنواط والأوسمة العسكرية بينها نوط الشجاعة العسكرية.

وتقلد مناصب مختلفة في الجيش المصري، فكان رئيس فرع التنظيم، قسم العمليات، بالجيش الميداني، وعضو هيئة تدريس في الكلية العسكرية، وملحقا عسكريا في باكستان وأفغانستان.

كما رأس عمليات قيادة المشاة، ورأس فرع العمليات في هيئة عمليات القوات المسلحة، وتولى قيادة فيلق مشاة، وقيادة الحرس الجمهوري، ورئاسة أركان قوات المشاة.