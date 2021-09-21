هل ستُلغي الحكومة الأردنية حفل عمرو دياب في العقبة!

أصدر النائب الأردني حسن الرياطي، بياناً يُطالب به وزير الداخلية مازن الفراية، بإلغاء حفل عمرو دياب، والمقرر إقامتها الشهر القادم في العقبة .

حفل عمرو دياب “مخاطرة صريحة”

وقال الرياطي، وهو النائب عن محافظة العقبة، في بيان نشرته وسائل إعلام محلية: (أخاطبكم بواجب المسؤولية الشرعية والقانونية الملقاة على عاتقنا جميعاً، ومن باب المسؤولية الصحية في ظل الظروف الوبائية التي يعيشها الوطن في هذه المرحلة).

وتابع الرياطي: (الحفل الغنائي يشكل مخاطرة صريحة لدين الدولة والقيم المجتمعية، إضافة إلى أنها تشكل مخالفة وخرقا واضحا لأوامر الدفاع وتجاوزا وتعديا على كل الضوابط والاشتراطات الصحية والتدابير الصحية المعمول بها).

وحمل الرياطي حكومته مسؤولية التجاوزات والآثار الصحية الخطيرة المحتملة نتيجة إقامة هذا الحفل والذي سيحضره الآلاف من داخل وخارج الأردن بحسب تعبيره، خاصة أن الحفل يناقض الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

هذا وقد تسبب حفل عمرو دياب في العقبة بحادثة غريبة من نوعها، حين أفادت وسائل إعلام أردنية، ان زوجين أردنيين انفصلا عن بعضهما؛ بسبب حفل الفنان المصري منتصف الشهر المقبل.

ووفق ما نشرت تلك الوسائل فإن الخلاف بين الزوجين بدأ عندما اكتشفت الزوجة أن زوجها كان قد استدان من إحدى الصناديق الإقراضية الأسبوع الماضي مبلغا على اسمها بحجة أنه يرغب بشراء ذهب لها.

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وأضافت أن الزوجة تفاجأت عن طريق الصدفة أن زوجها قام بشراء تذكرتين لحضور حفل عمرو دياب، مما أثار غضب الزوجة وتطور الخالف بعد تدخل أفراد من عائلة الزوجين حتى انتهى الأمر بالطلاق بينهما.

حفل عمرو دياب في العقبة

هذا وأعلن الموقع المخصص لبيع تذاكر حفل الفنان المصري عمرو دياب نفاد كافة التذاكر للحفل المنوي اقامته في مدينة العقبة منتصف شهر تشرين أول / اكتوبر القادم .

ووفق ما تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي فإن جميع التذاكر بيعت بعد مرور 15 دقيقة من فتح باب الشراء .

يُذكر أن الفنان عمرو دياب من المقرر أن يُحيي حفلا فنيا وسط جدل واسع حول أسعار التذاكر التي وصلت إلى 300 دينار لدرجة كبار الشخصيات .

وأفادت مصادر لصحيفة ”الغد”، أن أعداد المقاعد لحفلة الفنان عمرو دياب بلغت 4000 شخص، موزعة على ثلاث أقسام.

إسعاف وقنابل مسيلة للدموع

وقبل أسابيع، أثار حفل الهضبة في مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما روى بعض الحضور اندلاع أعمال شغب خلاله.

وتداول الناشطون فيديو لفتاة تدعى سما، تروي باكية ما تعرضت له مع والدتها وشقيقتها في الحفل، قائلة: (أنا أمام حفل عمرو دياب في العلمين منذ نصف ساعة والأمر عبارة عن بهدلة وقنابل مسيلة للدموع وناس تجري فوق بعضها وناس تفقد الوعي وإسعاف تنقل ناس).

وتابعت سما: (كان خطأي أنا ووالدتي وشقيقتي عندما جاءتنا تذاكر VIP وقررنا أن نذهب رغم أنني أمشي بعكاز، وعندما وصلنا كان هناك زحام شديد ولكننا لم نهتم لأننا معنا تذاكر).

واستطردت سما: (ثم وجدنا رجال الأمن يصيحون بنا وفي الجمهور الذي دفع البعض منهم 4000 آلاف جنيه مقابل ثمن التذكرة، ليخبرونا أن الحفلة اكتملت منذ الساعة 8 وبدأ الجمهور يتعصب، ثم بدأوا برمي قنابل مسيلة للدموع وكأننا حشرات، ولا كأننا سندخل الجنة).

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شغب في حفل عمرو دياب

وأكدت سما أنها حاولت التفاوض مع رجال الأمن، مضيفة: (قلت لهم هذه التذكرة، لو بها مشكلة أخبرني وسأرحل لوحدي، ولكن لم يكن هناك أي نوع من التفاهم، وبدأوا يضربونا بما في يدهم، وفجأة قنابل مسيلة للدموع، أختي وقعت أثناء ركضنا، والدتي 50 سنة هربت ركضاً وأنا بعكاز).

فتاة تروي تفاصيل الاعتداء بالغاز المسيل للدموع على جمهور حفل #عمرو_دياب في #العلمين pic.twitter.com/Yd4KHHx8cw — محمد حسن (@mhassanm515) August 15, 2021

وزارة الداخلية تعقب

هذا وقد علّقت وزارة الداخلية المصرية على خبر إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل غاز مسيلة للدموع على الجماهير الذين تجمعوا في موقع إقامة حفل الفنان المصري.

وبتغريدة عبر حساب الوزارة الرسمي على (تويتر) جاء في نصها: (نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله حول إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل غاز على تجمعات المواطنين أمام مكان إقامة حفل المطرب عمرو دياب بمدينة العلمين بمحافظة مطروح).

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله حول إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل غاز على تجمعات المواطنين أمام مكان إقامة حفل المطرب عمرو دياب بمدينة العلمين بمحافظة مطروح pic.twitter.com/ck5FuKLQeL — وزارة الداخلية (@moiegy) August 15, 2021

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