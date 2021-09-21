ملكة كابلي تفاجئ جمهورها وتصدمهم بهذه الصور! (شاهد)

شاركت الفاشينستا وخبيرة التجميل السعودية ملكة كابلي متابعيها، نتائج عملية تصغير شفتيها بعد تذويب طبقات وتكتلات الفيلر المتراكمة.

(أعتذر على المنظر)

ونشرت ملكة صورة لها عبر حسابها في (سناب شات)، تُظهر آثار الغُرز والعملية في شفتيها، معقبة: (أعتذر على المنظر، بس هذا شكل الخياطة الداخلية وما تبين ماشاء الله دكتوري جراح يده تنلف بحرير).

وتابعت: (طبعا الشفايف متورمة، بعد أسبوع إلى أسبوعين تبين النتيجة).

وكانت ملكة قد نشرت قبلها بيوم فيديو أثناء تواجدها مع طبيب التجميل الذي تحدث لها عن ضرورة إجراء جراحة إزالة الفيلر من الشفاه، موضحاً أن تراكمه يسبب خطورة ويفسد المظهر.

ملكة كابلي تخضع لعملية جراحية جراء ازالة تكتلات الفيلر مشاركةً نصيحة دكتورها pic.twitter.com/GwDjzrIIfx — قولدن دوز (@GoldenDose) September 20, 2021

تكتلات فيلر وخطأ طبي

وشرح الطبيب لمتابعي ملكة ضرورة إزالة الفيلر القديم تماما، ثم حقن فيلر جديد بكميات بسيطة لأن كثر طبقاته تأتي بنتيجة سلبية.

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وشدد طبيب الفاشينستا السعودية على عدم خلط نوعين من الفيلر سوياً، حيث لا بد من التخلص من آثار القديم تماماً قبل الحقن بجديد.

واعترفت ملكة كابلي مؤخرًا بعدد وتكلفة عمليات التجميل التي خضعت لها، ذلك بعدما فاجأت متابعيها بتغيير كبير في شكلها.

عمليات تجميل ملكة كابلي

وأجابت ملكة على أسئلة متابعيها بفيديو عبر (سناب شات)، وردت على سؤال (كم مرة سويتي عمليات تجميل؟ بليز ردي)، بالقول: (سويت جسمي مرة من قريب، وسويت خشمي مرتين، ما أعرف تعتبروا الفيلر عملية ولا لا، بسوي شفايفي ماني مسوية تكساس).

وتابعت: (مسوية بوتوكس، وأبغى أسوي جفوني، أشيل الزوايد من هنا، بس لسه قاعدة أفكر، وما عندي مشكلة أني أقول، أنا أحب عمليات التجميل اللي تحلي).

كما سألتها إحدى متابعاتها عن سر نحافة خصرها قائلة: (إيش نوع العملية اللي عملتيها في خصرك وكم كلفتك؟).

لترد ملكة كابلي: (سويت نحت عادي زي اللي كل البنات بيسووه، الصراحة كانت مقابل دعاية، وهو دكتور خيال أصلا ما يحتاج دعاية، بس هو عملها لي مجاناً، ولكن إذا حسبنا تكلفة العملية الأصلية فهي 90 ألف لكن أنا عملتها مجانا).

وفي سياق آخر، أثارت ملكة كابلي قبل أسابيع جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تلقيها هدية باهظة جداً.

وكشفت ملكة كابلي أنها تلقت هدية ثمينة عبارة عن سيارة فيراري حمراء اللون، دون أن تكشف هوية المرسل أو المناسبة.

وبفيديو عبر حسابها الرسمي على (سناب شات)، وثقت ملكة كابلي لحظة فتحها لباب السيارة، وفي يدها باقة زهور، وتقول: (شو هاد الجمال، هي دي الهدايا ولا بلاش).

وظهرت ملكة كابلي في مقاطع أخرى وهي تقود السيارة وتعبر عن سعادتها البالغة بالهدية، والقيادة التي كان زوجها الكويتي أحمد السالم يمنعها منها.

بعد أن كان زوجها رافض لقيادتها للسيارة، "ملكة كابلي" حصلت على سيارة فيراري كهدية وقامت بقيادتها اليوم pic.twitter.com/4dNGluxyOd — WHR (@whrumor) May 29, 2021

أحمد السالم يتصدر تويتر

وتصدر اسم أحمد السالم التريند عبر (تويتر) في السعودية، بعدما سخر المغردون من تخيلهم لردة فعله حين يرى أن طليقته تفعل ما كان يمنعها منه.

بينما خمن آخرون أن يكون أحمد السالم هو الذي يقف وراء الهدية خاصة بعد تداول صورة له وهو برفقتها ما جعل الجمهور يتحدث عن احتمال عودتهما لبعضهما مجددا.

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وظهر أحمد السالم وملكة كابلي معاً في أحد المراكز التي تقدم اللقاح المضاد لكورونا، ما جعلهما يتعرضان لهجوم الناشطين الذين اتهموهما بخداع الجمهور بقصة طلاقهما من أجل جذب المشاهدات فقط.

ورد أحمد السالم حينها بالقول إنه نشر وثيقة طلاقه الرسمية من ملكة كابلي ولن يستفيد شيئا من خداع الجمهور، مؤكداً أن طليقته ليست عدوة له كي لا يقابلها أو تجمعهما الصدفة في أي وقت.

طلاق ملكة كابلي

وقبل أشهر، أعلن أحمد السالم، طلاقه رسمياً من الفاشينستا وخبيرة التجميل السعودية ملكة كابلي.

ونشر أحمد السالم صورةً من صك الطلاق الذي صدر من وزارة العدل في السعودية، وأرفقها بتعليق قال فيه: “الحمدلله على كل شيء.. الله يعوضني ويعوضها خيرا”.

طلاق أحمد السالم وملكة كابلي 💔 pic.twitter.com/5t8QGinaTk — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 4, 2021

وظهرت خلافات ملكة كابلي وأحمد السالم إلى العلن بعد تراشقات غير صريحة بينهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت بداية الخلافات حين نشرت ملكة كابلي رسائل غامضة عبر “سناب شات” حول الخيانة.

وظهرت بمقطع فيديو وهي تقود سيارتها وتُغني مع ديانا حداد: “وإذا راحوا شصير، حبكم بعد ميفيد”، مرفقة الفيديو بتعليق: “الغشاش والكذاب يسوي فضل لوغاب”.

كما نشرت ملكة صورة كُتب عليها: “لا بأس إن خذلتني فأنا خذلت نفسي باختيارك”، وعلقت على صورة أخرى قائلة.: “ليتني لم أخبر أحد عنك لكي تبقى الخيبة بيني وبينك”.

وفي صورة أخرى كتبت: “خليك مع الرخيص.. أنا غالي عليك”.

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