طلائع الجيش يتوج بلقب السوبر المصري للمرة الأولى بتاريخه على حساب الأهلي (فيديو)

توج فريق طلائع الجيش بلقب كأس السوبر المصري للمرة الأولى في مسيرته الكروية على حساب فريق الأهلي المصري بركلات الترجيح بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في نهائي الإثارة والقوة بين الفريقين.

طلائع الجيش والأهلي ومجريات اللقاء

ودخل فريق طلائع الجيش المباراة بقوة أمام منافسه الأهلي المصري، فقد مارس الفريق الضغط الكبير على لاعبي المارد الأحمر طيلة مجريات اللقاء، مع إهداره العديد من الفرص في هز شباك الأهلي في المباراة.

بينما وجه فريق الأهلي صعوبة في المباراة أمام فريق يقاتل بشراسة من أجل انتزاع اللقب، مع إهداره العديد من الفرص من أجل التهديف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ركلات الترجيح

وحقق فريق طلائع الجيش الفوز على منافسه الأهلي في ركلات الحظ الترجيحية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج بلقب كأس السوبر المصري في المرة الأولى في تاريخ مسيرته على حساب منافسه فريق الأهلي.

تشكيلة فريق الأهلي

ولعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدير الفني الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني”، في تشكيلة أمام منافسه طلائع الجيش، حيث تواجد في حراسة المرمي محمد الشناوي، وفي خط مركز الدفاع، آتى كلاً من: ياسر إبراهيم، علي معلول، بدر بانون.

الخطيب يخصم ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالأهلي وعضو بالجهاز الفني بعد خسارة السوبر pic.twitter.com/RJs3Y75d05 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 21, 2021

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بينما مركز خط الوسط جاء كلاً من: عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر، واعتمد في تشكيلة هجوم الفريق على الثلاثي، محمد شريف، محمود كهربا، صلاح محسن.

لقطات من تتويج فريق طلائع الجيش بكأس السوبر المصري ⚽️🏆#Presentationsports | #SAIBSUPERCUP pic.twitter.com/m6iEwP9B1I — Presentation Sports (@Presentation) September 21, 2021

تشكيلة فريق طلائع الجيش

ودخل مدرب فريق طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني، في مواجهة قوية أمام منافسه حامل اللقب الأهلي المصري، حيث كان في حراسة المرمى محمد بسام.

لقطات من شوط المباراة الأول بين الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس السوبر 📸🏆🦅#السوبر_يا_أهلي pic.twitter.com/AxHvwtBdEk — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 21, 2021

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: أحمد علاء، محمد عبد العزيز، محمد ناصف، بينما في وسط الفريق كان في التشكيلة كلاً من: أحمد سمير، مهند مصطفى، إسلام محارب، فاسيلسوس بوزاس، وفي هجوم الفريق لعب كلاً من اللاعبين، عمرو جمال، ناصر منسي، عمرو مرعي.

ومن الجدير بالذكر بأن فريق الأهلي يعد الأكثر تتويجًا بهذا اللقب ب 11 لقب خلال مسيرته الكروية، بينما يأتي غريمه التقليدي فريق الزمالك في الوصافة ب6 ألقاب.

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