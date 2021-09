لاميتا فرنجية تثير الجدل بصورتها بالمايوه وتغطي جسدها بأطفالها! (شاهد) شارك: شاركت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية، لاميتا فرنجية، جمهورها، لحظاتها الخاصة مع طفليها. ونشرت لاميتا فرنجية مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي بكيني أسود، وتحتضن طفليها جاستن وإيرك، أمام شرفة منزلها في دبي. View this post on Instagram A post shared by Lamitta Frangieh (@lamittafrangieh) وعلقت لاميتا على الصور: (قلبي، فليحفظكم الرب). نقاء الجسد والروح وتجاوزت لاميتا قبل أيام بإطلالاتها الخطوط الحمراء عبر حساباتها على مواقع التواصل. حيث نشرت لاميتا فرنجية صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي تغطي جسدها بمنشفة الاستحمام فقط، وتجلس على شرفة تطل على البحر. وعلقت لاميتا على الصورة: (البحر الأبيض المتوسط ​​نقاء للجسد والروح). وقبلها بأيام، نشرت لاميتا فرنجية صورة أكثر إثارة، ظهرت خلالها مسترخية على شرفة منزلها، وتغطي جسدها بملاءة سرير. أجواء استوائية في دبي وأثارت لاميتا جدلاً واسعاً قبل أسابيع، بصورتها التي ارتدت فيها روب استحمام فقط، أثناء تواجدها في دبي بالإمارات. وظهرت لاميتا فرنجية بالصورة وهي بشعر مبلل وترتدي روب استحمام أبيض فقط، فتحته من منطقة الصدر، وتمسك بقطف عنب أحمر وتتأهب لتناوله. وأرفقت لاميتا فرنجية الصورة بتعليق: (أجواء استوائية في منتجع أنانتار النخلة في دبي). اقرأ أيضا: قمر اللبنانية تستعرض حملها “دون زواج” بالبكيني! (شاهد) وانتقد المتابعون جرأة لاميتا فرنجية التي لا تتوقف عن استفزاز متابيعها عبر نشرها صوراً تظهرها في اوضاع جريئة الامر الذي يعرضها لهجوم منهم . إطلالة جريئة في مكان عام ومن ضمن الصور التي تنشرها لاميتا فرنجية، صورة لفتت فيها الأنظار بإطلالتها الجريئة في أحد الأماكن العامة حيث كشفت ملابسها صدرها . وبدت لاميتا فرنجية بفستان أسود قصير، وشعر بتسريحة ملساء، كما وضعت نظارات شمسية بتصميم فريد. لاميتا فرنجية بظهور فاضح من (البانيو) ومؤخراً، أثارت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية، الجدل بين متابعيها بعدما شاركتهم صورة فاضحة من حمام منزلها وهي بشهور الحمل الأخيرة. وظهرت لاميتا داخل البانيو من الحمام بملابس فاضحة وكأنها لا ترتدي شيئا، وبطنها منتفخ أمامها من الحمل. وقبلها بأيام أيضا نشرت ​لاميتا فرنجية​ صورة جديدة، تستعرض فيها حملها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي. وظهرت بإطلالة بالشورت والكنزة باللون الزهري، وذلك في أحد الأماكن المطلة على البحر. وبدت بدورها في إطلالة استعرضت فيها حملها ببطن منتفخ وفي مرحلة متقدمة من الحمل. وقبلها استعرضت بطنها المنتفخ بمجموعة صورٍ وهي ترتدي البيكيني على شاطئ البحر. لاميتا فرنجية وعرض الأزياء الجدير بالذكر أن فرنجية (39 عاماً)، بدأت خطواتها الأولى نحو الشهرة كعارضة أزياء حين عرضت لأبرز المصممين اللبنانيين والعالميين في لبنان والعالم. ومن أبرز المصممين الذين عرضت لهم لاميتا، المصمم اللبناني العالمي ​روبير أبي نادر​، وجذبت عدسات الكاميرات بجسدها الممشوق وجمال وجهها وأناقتها. خاضت فرنجية تجربة المشاركة في مسابقة ​ملكة جمال لبنان​ عام 2004، التي كانت من أهم المسابقات التي تعتمد على تصويرها كبرنامج تلفزيون الواقع، والذي جمع عدداً من المشتركات وجعلهن تحت الضوء طوال 24 ساعة في اليوم، وأتاح للمشاهد مراقبتهن والتصويت للمشتركة التي يراها تستحق اللقب. وفازت حينها فرنجية بلقب الوصيفة الأولى، بعد أن تأهلت إلى المرحلة النهائية، ما أتاح لها فرصة تمثيل لبنان في مسابقة ​ملكة جمال العالم​ عام 2005. أعمال لاميتا في الفن والتمثيل ودخلت لاميتا عالم الفن والتمثيل حين شاركت في مسلسل عصر الحريم كما شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة، و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع. اقرأ أيضا: ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق بإطلالة مُثيرة للجدل! ومثلت لاميتا فرنجية في فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده” إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا. زواج لاميتا فرنجية في عام 2014، تزوجت لاميتا من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز، من شمال لبنان، ودرس في الولايات المتحدة الأميركية، وقد نشأت بينهما علاقة حب متينة جداً، وتزوجا مدنياً في يوم عيد ميلادها، والتقطت لها صور في كنيسة سان جيرمان ليكيرو في باريس. ودائماً ما يعبر زوج فرنجية مراراً عن حبه لها، إذ رسم وشمين على جسده، الوشم الأول عبارة عن صورة لها على كتفه، والوشم الثاني إسم لاميتا باللغة الأجنبية على ذراعه اليسرى. وأثمر زواجهما عن طفلين، هما جاستن وإيريك. تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد أضغط هنا وفعل زر الاشتراك شارك:

