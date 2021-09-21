بعد لقاء طحنون بالأمير تميم.. سعد الكعبي أول مسؤول قطري يزور الإمارات منذ 2017

في أول زيارة لمسؤول قطري إلى الإمارات منذ العام 2017 وقت اندلاع الأزمة الخليجية الأصعب في تاريخ الخليج، شارك وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، في مؤتمر عالمي للغاز الطبيعي بدبي.

وشهد المؤتمر ترحيبا خاصا من وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي، بوزير الطاقة القطري، بينما أعلن نائب وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار”، الذي حضر المؤتمر هو الآخر، عن محادثات مرتقبة بين أنقرة وأبوظبي في مجال الطاقة.

سعد الكعبي في الإمارات

هذا وشوهد وزيرا النفط الإماراتي والطاقة القطري، خلال فعاليات معرض ومؤتمر “غازتك 2021″، وهما يخرجان سويا من قاعة مزدحمة بينما كانا يتبادلان أطراف الحديث الودي، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.

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وهذه أول زيارة لمسؤول قطري إلى الإمارات منذ اندلاع الأزمة الخليجية في 2017، عندما أعلنت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر وحصارها.

حضور تركي في الإمارات

كما حضر نائب وزير الطاقة التركي، الذي كانت بلاده على خلاف مماثل مع الإمارات بشأن دعم الحكومة التركية لثورات الربيع العربي التي كانت تناهضها أبوظبي، وكذلك الموقف التركي الداعم لقطر خلال الأزمة الخليجية.

ولم يشهد المؤتمر أي ذكر للخلافات السياسية التي طال أمدها، وبدلا من ذلك، ضجت القاعات بالحديث عن أهمية الغاز الطبيعي في التحول الوشيك للطاقة في العالم.

بدوره، صرح وزير الطاقة القطري، “سعد الكعبي”، قائلا: “نعتقد أن الغاز سيكون بالتأكيد جزءا من الحل.. أعتقد أننا بحاجة إلى التكاتف للتأكد من إمكانية تحقيق هذه المهمة الضخمة التي بدأناها”.

وأردف: “قطر موطن بعض أضخم احتياطيات الغاز في العالم، ولهذا أعتقد أننا سنكون جزءا مهما من الأمر”.

وعندما سأله عدد من المراسلين عن العائد الاقتصادي لتحسن العلاقات مع الإمارات، قال “الكعبي” بصورة مقتضبة: “علاقتنا جيدة مع الإمارات وأي اتفاقات تجارية نقوم بها لن تتم مناقشتها”.

وأكد “الكعبي” أن قطر ليست لديها أية خطط حاليا للعودة إلى منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، التي انسحبت منها الدوحة في 2019.

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وشدد أن بلاده، التي تعتبر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، ملتزمة بالاستثمار في البنية التحتية المحلية للغاز بشكل كبير.

وتابع الكعبي الذي يشغل أيضا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للبترول، أن “هناك طلبا متزايدا من جميع العملاء على الغاز، ولكن ليست بالإمكان تلبية احتياجات الجميع، وهذا ـ من وجهة نظري ـ يرجع إلى عدم وجود استثمارات بشكل كاف في القطاع”.

وزاد: “لا يوجد سمة قلق بشأن الاستثمار الزائد في قطاع الغاز، وهناك حاجة إلى استثمارات كثيرة”، مضيفاً أن الغاز سيكون بكل تأكيد جزءا من حلول تحول الطاقة الذي يحتاج إلى الواقعية.

ورداً على سؤال بشأن استمرار ارتفاع أسعار الغاز، أفاد بأنه “يأمل ألا تستمر هذه الأسعار المرتفعة غير المفيدة بالنسبة للمستهلكين ولكن نريد أن يكون لدينا سعر معقول ومستدام”.

من ناحيته، أعلن نائب وزير الطاقة التركي “ألب أرسلان بيرقدار” عن استثمارات مرتقبة بين الإمارات وتركيا في مجال الطاقة.

وأضاف المسؤول التركي، خلال المؤتمر: “هناك العديد من المجالات التي يمكننا أن نتعاون فيها.”

وتابع:”فيما مضى، ناقشنا العديد من المشروعات في مجال توليد الكهرباء الآن على وجه الخصوص هناك مصادر الطاقة المتجددة وتكنولوجيا جديدة تكتسب زخما قويا. ولذلك أعتقد أن لدينا الكثير لنتحدث عنه”.

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