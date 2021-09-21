عادت الناشطة السعودية رهف القنون إلى إطلالاتها الفاضحة، متجاهلة الهجوم عليها وقضية نسب ابنتها الوحيدة ريتا.

رهف القنون في صورة فاضحة جديدة

ونشرت رهف صورة جديدة عبر خاصية (الستوري) على حسابها الرسمي في (انستجرام)، استعرضت خلالها مؤخرتها فقط، دون أن تُظهر وجهها.

وارتدت رهف القنون توب أسود بنصف بطن، مع (ليجن) تايجر يكشف تفاصيل جسدها بشكل فاضح.

كما شاركت الناشطة السعودية منشوراً ساخراً، جاء فيه ما كتبه أحد الرجال: (أفتقد الأوقات التي كان على المرأة أن تغسل الصحون، وتطبخ وتنظف، وليس مسموحاً لها بالكلام).

ليأتي جواب سيدة له: (وأنا أفتقد الأوقات التي يذهب بها الرجل إلى الحرب ويموت هناك)، وهو ما علقت عليه رهف بقولها: (هذا عدل).

وتعمدت رهف قبل أيام عرض مفاتنها، مرفقةً إطلالاتها الجريئة بحركات إيحائية خارجة.

وعبر خاصية الستوري في حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت رهف القنون بملابس فاضحة أشبه بالبكيني حيث ارتدت فستاناً قصيراً بفتحات كثيرة تكشف ملابسها الداخلية، ووقفت بطريقة تستعرض خلالها مؤخرتها.

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وفي صورة أخرى، وقفت رهف القنون مع صديقتها وأخرجت لسانها في الصورة بحركة اعتبرها أغلب المتابعون إيحائية.

(من لا يقدرك لا يستحقك)

ووجهت رهف القنون رسالة للفتيات قالت فيها: (يا فتاة، ادرسي واعملي وكوني مسؤولة وارتدي ملابس جيدة واستجمعي قواكي كل يوم وأديري أموالك بنفسك، ستكوني متعملة وتفرضي احترامك، لديك رؤية ومخططات للمستقبل، من لا يقدر كل هذا لا يستحقك).

وأعادت القنون تغريدة لفتاة قالت فيها: (الشفاء يعني أخذ نظرة حقيقية على الدور الذي تلعبينه في معاناتك).

بكيني أسود

ومؤخراً نشرت رهف القنون صورة عبر خاصية الستوري في حسابها على (انستجرام)، ظهرت خلالها تستعرض مؤخرتها بشكل واضح حيث ارتدت بنطالاً بلون لحمها، وتيشرت أسود، وتصورت من الخلف.

كما عمدت رهف إلى تغيير صورتها الشخصية عبر (انستجرام)، ووضعت صورة لها وهي بالبكيني الأسود.

وقبلها بأيام فقط، ظهرت رهف القنون بفيديو نشرته عبر حسابها على (سناب شات)، وهي في سهرة مع أصدقائها في ملهى ليلي، وترقص على أنغام الموسيقى الصاخبة، قبل أن يقوم صديقها بإعطائها كوباً من الخمر، لتتناوله فوراً دون تردد.

وهو ما فجر موجة غضب ضدها من المتابعين الذين أكدوا أن تصرفاتها، إثبات عملي لما اتهمها به لوفولو راندي، من كونها تُهمل ابنتها وتتركها في رعايته لتقضي وقتها في الملاهي الليلية.

وكذلك نشرت رهف قنون صورة جديدة لها عبر خاصية الستوري على (انستجرام)، وهي برفقة صديقاتها، بفساتين ضيقة وشبه عارية.

رهف القنون وزوجها

وفي أغسطس الماضي، فجر صديق رهف، الكونغولي لوفولو راندي، سلسلة مفاجآت جديدة حول علاقتهما وابنتهما الصغيرة ريتا.

وقال لوفولو راندي إنه أجرى فحص الحمض النووي DNA والذي أظهر له أن ابنتهما ريتا، ليست من صلبه.

وتابع لوفولو برسائل عبر خاصية (الستوري) على (انستجرام): (دائمًا ما كنت أرغب في الخضوع لهذا الفحص، غير أن حبي الكبير لابنته جعلتني خائفًا من خسارتها).

وأشار صديق رهف القنون إلى أن الأخيرة كررت أكثر من مرة أنها لا تريد الطفلة، وهو ما فهمه حاليًا بعد الخضوع لتحليل البصمة الجينية.

(فكرت بالانتحار)

وأضاف: (رهف كانت على علم بأنني سأكتشف أن ريتا ليست ابنتي، حال إجراء الفحص، وبالتالي سأتكرها، وكانت لا تريدني أن أجري الفحص).

وكشف راندي أن رهف أرادت رعاية الابنة، بينما تعيش هي حياتها وسهراتها كما اعتادت، وذلك بعد انتهاء العلاقة بينهما.

وأردف صديق رهف: (كان لدي فضول كبير لإجراء الفحص وفعلت ذلك، ووجدت أن ريتا ليست ابنتي، وأرسلت لرهف وأبلغتها بالفحص فقالت إنها سعيدة بأنني لست والد ابنتها، وإن ريتا ستكون بحال أفضل مع شخص آخر غيري).

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وحول شعوره بعد هذه الحقيقة، قال راندي: (بعدما اكتشفت أن ريتا ليست ابنتي، شعرت بالحزن كثيراً، حتى أنني فكرت في إيذاء نفسي، أو ربما إنهاء حياتي).

وتابع: (ولكن أي شيء أفعله الآن سيؤثر على حياة ابنتي، وأعلم أنني الشخص الوحيد الذي تحتاجه الآن، يجب أن أبقى قوياً لأجلها).

وأشار راندي إلى أن الطفلة الآن مع والدتها رهف، مضيفاً: (أنا والمحامي نحاول أن نرى ما يمكننا فعله لنحصل على حضانة ريتا).

أما المفاجأة الثانية التي فجرها راندي، هي أنه ليس زوج رهف القنون، حيث كتب: (أنا لم أتزوجها من قبل، أعرف أن الكثير منكم يعتقد أننا تزوجنا، لا أبدا، لم أقم بخطبتها أبدا، ولم تكن زوجتي أبداً).

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