هاجم صحفي إسرائيلي، خطاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، في الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

صحفي إسرائيلي يهاجم خطاب أمير قطر

وقال الصحفي الإسرائيلي طيونا بنمناحم” عبر تويتر والذي يصنف نفسه مختص بالشؤون العربية إن خطاب أمير قطر في الأمم المتحدة يعتبر خطاباً معادياً لـِ “إسرائيل”.وفق زعمه

واتهم الصحفي الإسرائيلي قطر بأنها دولة داعمة للإرهاب -على حدّ وصفه-، داعيا “إسرائيل” لطرد قطر ومنعها من التدخل في شؤون قطاع غزة.

وزعم ان دولة قطر تدعم الصراعات في المنطقة.

נאום עויין לישראל באו"ם של שליט קטאר השיח' תמים בן חמד.

קטאר היא מדינה תומכת טרור והגיעה העת שישראל תעיף אותה לכל הרוחות מכל מעורבות ברצועת עזה.

מדינה קטנה שמלבה סכסוכים באזור. pic.twitter.com/aAXiyCSS5d — יוני בן מנחם yoni ben menachem (@yonibmen) September 22, 2021

خطاب أمير قطر يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية

وتطرق “آل ثاني” إلى القضية الفلسطينية بقوله: “جاءت قضية ترحيل إسرائيل أهالي حيي الشيخ جراح وسلوان في القدس المحتلة واقتحامات المسجد الأقصى مؤخرا من طرف المستوطنين وردود الفعل الشعبية الفلسطينية والعربية والعالمية الغاضبة، لتؤكد من جديد على مركزية القضية الفلسطينية، وأنه لا سبيل للالتفاف عليها”.

وأردف: “العام الحالي شهد انتهاكات إسرائيلية عديدة في القدس الشرقية المحتلة، وتكرار الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وبالأخص الحرم القدسي الشريف خلال شهر رمضان المبارك، والاستيلاء على منازل الفلسطينيين في إطار سياسات التهويد والاستيطان”.

وشدد على أن “المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية تحقيق تسوية سلمية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل، وإنهاء احتلال الأراضي العربية، والحل العادل لمسألة اللاجئين.”

وزاد بقوله: “نتيجة لهذا التسويف المتواصل، يظهر من حين لآخر من يعتقد أنه يمكن تهميش القضية الفلسطينية على جدول الأعمال الدولي، أو أنه يمكن الالتفاف على قضية وطنية عميقة الجذور بطرح أفكار مثل تحسين الوضع الاقتصادي للسكان تحت الاحتلال بدلا من إزالة الاحتلال”.

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وفي سياق دعم الشعب الفلسطيني، خصصت قطر في يناير/ كانون الثاني 2021، منحة مالية لغزة بقيمة 360 مليون دولار تصرف على مدى عام كامل، لدفع رواتب الموظفين في القطاع وتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة، وتشغيل محطة الكهرباء.

وتقود قطر ومصر والأمم المتحدة جهودا لتثبيت الهدوء بعد العدوان الأخير على غزة التي يعيش فيها أكثر من مليوني فلسطيني، يعانون أوضاعاً متردية جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2007.

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