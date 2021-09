ناصر الخليفي يهدي رئيس الوزراء الفرنسي كاستكس قميص ميسي (صور)

أهدى رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي، قميص أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي 34 عامًا، إلى رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أثناء تواجده في ملعب “حديقة الأمراء” لحضور مباراة الفريق أمام أولمبيك ليون والتي انتهت بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

وشهد المباراة الظهور الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على ملعب “حديقة الأمراء” أمام الفريق الضيف أولمبيك ليون، حيث تمكنت البرازيلي نيمار جونيو من تسجيل الهدف الأول للفريق في الدقيقة ال66 عبر ركلة جزاء سددها بقوة في شباك ليون.

Prime Minister Jean Castex was at the Parc des Princes on Sunday evening for the encounter between Paris Saint-Germain and Olympique Lyonnais.https://t.co/oqnyYux1gb

