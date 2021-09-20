ناصر الخليفي يهدي رئيس الوزراء الفرنسي كاستكس قميص ميسي (صور)

أهدى رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي، قميص أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي 34 عامًا، إلى رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أثناء تواجده في ملعب “حديقة الأمراء” لحضور مباراة الفريق أمام أولمبيك ليون والتي انتهت بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

ناصر الخليفي وقميص ميسي

وشهد المباراة الظهور الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على ملعب “حديقة الأمراء” أمام الفريق الضيف أولمبيك ليون، حيث تمكنت البرازيلي نيمار جونيو من تسجيل الهدف الأول للفريق في الدقيقة ال66 عبر ركلة جزاء سددها بقوة في شباك ليون.

Prime Minister Jean Castex was at the Parc des Princes on Sunday evening for the encounter between Paris Saint-Germain and Olympique Lyonnais.https://t.co/oqnyYux1gb — Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 19, 2021

بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل عن طريف المهاجم ماورو إيكاردي، وسجل فريق المنافس ليون الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة ال54 بواسطة لوكاس باكيتا، لينتهي اللقاء بفوز باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف وحيد.

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وبعد المباراة أهدى رئيس النادي ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، قميص ليونيل ميسي الذي يحمل رقم 30 إلى رئيس الوزراء الفرنسي “جان كاستكس”، مع اسم البرغوث الأرجنتيني عليه.

ميسي وباريس سان جيرمان

وخاض ليونيل ميسي المباراة الأولى على ملعب ” حديقة الأمراء” بقميص باريس سان جيرمان، بينما الظهور الثالث له في الدوري الفرنسي للدرجة الممتازة، بالإضافة إلى مشاركته الأولى مع الفريق البي أس جي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، عد انتقاله إلى النادي خلال موسم الانتقالات الصيفية هذا الموسم، قادمًا من ناديه السابق برشلونة الإسباني.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتربع فريق باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة، يليه في المركز الثاني فريق أولمبيك مارسيليا برصيد 13 نقطة.

أما في المركز الثالث جاء فريق لنيس الفرنسي بفارق نقطة وحيدة برصيد 12 نقطة، بينما في رابع الترتيب آتى فريق أنجيه برصيد 11 نقطة، وفي المركز الخامس فريق نيس برصيد 10 نقاط.

وجاء فريق كليرمونت في المركز السادس برصيد 9 نقاط، متساويًا بذلك مع صاحب المركز السابع لوريان بنفس النقاط.

بينما في المركز الثامن فريق مونبييه برصيد 8 نقاط، متساويًا بذلك مع المركز التاسع فريق أولمبيك ليون بنفس النقاط، أما في عاشر الترتيب فريق نانت برصيد 7 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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