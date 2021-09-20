موعد ومعلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس السوبر المصري

يلتقي فريق الأهلي المصري أمام نظيره طلائع الجيش مساء يوم الثلاثاء، في نهائي كأس السوبر المصري، والذي سيجمع كلا الفريقين على ملعب ” استاد برج العرب”.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وستقام المباراة النهائية بين فريق الأهلي ومنافسه طلائع الجيش في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، والسودان، ليبيا، بينما ستكون عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، العراق، اليمن، قطر، البحرين، الأردن، سوريا، فلسطين، الأردن.

لكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة التاسعة مساءً، وبتوقيت دولة المغرب والجزائر عند الساعة الخامسة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، الذي يمتلك حقوق النشر لبث المباراة النهائية على لقب كأس السوبر المصري.

اقرأ المزيد: تأجيل بطولة كأس الخليج العربي ال25 في البصرة والسبب ؟!

بينما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” المعلق الرياضي المصري أيمن الكاشف.

فريقنا يستأنف تدريباته اليوم بملعب التتش استعدادا لمباراة السوبر 📸🦅💪#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/LwVDm0aJ4Y — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 15, 2021

تشكيلة فريق الأهلي

وسيلعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدير الفني الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني”، في تشكيلة أمام منافسه طلائع الجيش، حيث سيكون في حراسة المرمي محمد الشناوي.

إليكم قائمة فريقنا استعدادا لمباراة كأس السوبر المصري 🦅 pic.twitter.com/rcWI88yR2i — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 16, 2021

وفي خط مركز الدفاع، سيأتي كلاً من: ياسر إبراهيم، علي معلول، بدر بانون، بينما مركز خط الوسط سيكون كلاً من: عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

وسيعتمد في تشكيلة هجوم الفريق على الثلاثي، محمد شريف، محمود كهربا، حسام حسن.

تشكيلة فريق طلائع الجيش

وسيدخل مدرب فريق طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني، في مواجهة قوية أمام منافسه حامل اللقب الأهلي المصري، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد بسام.

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: أحمد علاء، محمد عبد العزيز، محمد ناصف، بينما في وسط الفريق سيكون في التشكيلة كلاً من: أحمد سمير، مهند مصطفى، إسلام محارب، فاسيلسوس بوزاس.

من معسكر الأهلي ببرج العرب .. كريم أحمد وكوالسي مران اليوم استعداداً لمباراة السوبر ضد طلائع الجيش #السادسة#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/Wc8DR3t1Yi — Al Ahly TV – قناة الأهلي (@AlAhlyTV) September 18, 2021

وفي هجوم الفريق سيلعب كلاً من اللاعبين، عمرو جمال، ناصر منسي، عمرو مرعي.

يشار إلى أن فريق الأهلي يعد الأكثر تتويجًا بهذا اللقب ب 11 لقب خلال مسيرته الكروية، بينما يأتي غريمه التقليدي فريق الزمالك في الوصافة ب 6 ألقاب.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك