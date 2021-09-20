موعد مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستعد فريق أتلتيكو مدريد للمواجهة أمام مضيفه خيتافي مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات الدوري الإسباني والتي ستجمع كلا الفريقين على أرض ملعب ” ألفونسو بيريز”.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي

وستنطلق صافرة بدء المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، البحرين، قطر، سوريا، لبنان، الأردن.

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا عند الساعة السابعة والنصف مساءً، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة بين أتلتيكو مدريد ومضيفه خيتافي في منافسات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات “”beIN Sports” المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

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تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد

ووسيدخل المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بتشكيلة أساسية أمام نظيره خيتافي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى يان أوبلاك.

🔙 العودة إلى العمل والتفكير ينصب على خيتافي 💭 pic.twitter.com/FhDOoN19I6 — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) September 19, 2021

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: فيليب مونتيرو، ستيفان سافيتش، خوسيه خيمينيز، وفي وسط الفريق سيأتي كلاً من: رودريغو دي بول، يانيك فيريرا كاراسكو، ماركوس يورينتي، كوكي.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أنطوان غريزمان، لويس سواريز، أنخل كوريا.

تشكيلة فريق خيتافي

وسيلعب المدرب ميتشيل في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف، حيث سيكون في حراسة المرمى دافيد سوريا.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: ماتياس أوليفيرا، ستيفان ميتروفيتش، دكونام دجيني، داميان سواريز.

Tras la dura derrota de ayer ¡toca levantarse y seguir! 💪 El equipo entrena ya con la vista puesta en el próximo encuentro en casa frente al @Atleti #VamosGeta #GetafeNuncaSeRinde pic.twitter.com/7gyW2bRZGi — Getafe C.F. (@GetafeCF) September 19, 2021

بينما في خط الوسط سيأتي كلاً من: كارليس ألينيا، نيمانيا ماكسيموفيتش، ماورو أرامباري، فيتولو، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، ساندرو راميريز، أونال.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد في وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد برصيد 13 نقطة.

بينما جاء منافسه خيتافي في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير من جدول الترتيب دون أي من النقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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