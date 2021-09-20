محاولة انقلابية فاشلة في السودان .. التفاصيل المتوفرة حتّى الآن

أعلن مصدر عسكري سوداني صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلابية في تحاول حالياً السيطرة على الأوضاع في البلاد.بحسب وكالة “الأناضول” التركيّة

محاولة انقلابية

فيما قال التلفزيون السوداني الرسمي إن هناك محاولة انقلابية فاشلة، وعلى الجماهير التصدي لها.

بدوره كتب عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان للسودانيين، في منشور على موقع فيسبوك: “هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال” الديمقراطي.

وجاء ما كتبه لسلمان عقب تداول اخبار في الخرطوم عن انتشار دبابات للجيش في شوارع العاصمة .

ونقلت جريدة السوداني عن تحرك الدبابات الموجوده امام السلاح الطبي، واغلاق كوبري أم درمان .

#شاهد📸| إذاعة "ام درمان" تقطع البث، وتعلن وقوع محاولة انقلابية في #السودان وتدعو الجماهير "للتصدي لها". pic.twitter.com/QYQrYF2cSb — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) September 21, 2021

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وقال شهود عيان ان دبابات الجيش ببعض المناطق تحركت الى مناطق غير محددة .

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