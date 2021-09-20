فرنسا تتلقى خسائر فادحة وصفعات متتالية .. ماكرون يعيش أزمات داخلية وخارجية متصاعدة

تعيش فرنسا اليوم فترة من أصعب فتراتها وسط خسائر فادحة تتعرض لها جراء سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون المتهورة والعدائية، وبات هو من يعيش أزمة حقيقية وليس الإسلام كما زعم في تصريحات له قبل أشهر تسببت في مقاطعة عنيفة للمنتجات الفرنسية حول العالم.

مقاطعة المنتجات الفرنسية مستمرة

وبينما لا تزال تداعيات مقاطعة المنتجات الفرنسية تتواصل، جاءت خطوة أستراليا بإلغاء صفقة الغواصات التي تُقدّر بـ 50 مليار دولار لتعمق أزمة باريس.

-فرنسا تخسر (٦٦مليار دولا) بعد الغاء استراليا صفقة شراء غواصات منها.

-ازمة دبلوماسية وتوتر بالعلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة الامريكية. كل هذا ولم يمر شهر على زيارة ماكرون للكاظم (ابو الجوادين بالمصري) وفوكاها الكاظم يسموه باب الحوائج هذا باب النحس والنكد والحظ العاثر pic.twitter.com/QuNCouahfZ — S N H A R E E B 🇮🇶 (@omar22465) September 20, 2021

وأمس، الأحد، رفض رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الاتّهامات الفرنسيّة لبلاده بـ”الكذب” على خلفيّة إلغاء عقد لشراء غواصات فرنسية.

جاء ذلك بعد قرار أستراليا الانسحاب من اتفاق لشراء غواصات فرنسية لصالح أخرى أمريكية تستخدم الطاقة النووية.

ما تطاول أحد على النبي ﷺ إلا أذله الله وانظروا إلى ذلة #ماكرون هذه الأيام#مقاطعه_المنتجات_الفرنسية328 pic.twitter.com/FLO6rGuKKM — معالي الربراري (@Mrbrary) September 20, 2021

وتمسكت أستراليا بموقفها، فيما اتهمتها فرنسا بالخيانة. وأصر موريسون على أنه سبق أن طرح مخاوف مع فرنسا حيال غوّاصاتها.

وقال موريسون لصحافيين في سيدني: “أعتقد أنّه كان لديهم كلّ الأسباب ليعرفوا أنّ مخاوف جدّية وعميقة راودتنا بأنّ الإمكانات التي تملكها غوّاصات من فئة”أتاك” لن تتوافق مع مصالحنا الاستراتيجيّة، وقد أوضحنا بشكل تامّ أننا سنتّخذ قراراً مبنيّاً على مصلحتنا الوطنيّة”.

سويسرا تلغي صفقة شراء طائرات حربية من فرنسا.. الأزمات والصفعات تتوالى على ماكرون المأزوم.. — إسماعيل ياشا (@ismail_yasa) September 19, 2021

أزمة الغواصات بين فرنسا مع إسبانيا

وأثارت هذه الخطوة غضب فرنسا، ما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى استدعاء سفيرَي بلاده من كانبيرا وواشنطن، في خطوة غير مسبوقة.

والأحد أُعلن عن إلغاء اجتماع كان مقرّراً عقده هذا الأسبوع بين وزيرة الجيوش الفرنسيّة فلورانس بارلي ونظيرها البريطاني الذي يشغل منصب وزير الدفاع بين والاس، بناءً على طلب باريس، وفق مصدر قريب من الوزارة الفرنسيّة.

وأشار المصدر إلى أنّ “الاجتماع الذي كان مقرّراً هذا الأسبوع في لندن لن يُعقد” بعدما قرّر الجانب الفرنسي إلغاءه.

صرح #ماكرون أن الإسلام في أزمة وسعى للنيل من مقام النبيﷺ وسن قوانين ضد المسلمين ومن يومها وهو في أزمات متلاحقة آخرها فشله في فتح جبهة قتال ضد #طالبان في بنشير وخسارة صفقة أستراليا وستجدد أزماته حتى يلحق بصنوه #ترمب في قائمةرئيس الدورة الواحدة #مقاطعه_المنتجات_الفرنسية327 pic.twitter.com/rHqbEtRw08 — د. محمد الصغير (@drassagheer) September 19, 2021

وكان وزير الخارجيّة الفرنسي جان إيف لودريان خرج، السبت، عن الأعراف الدبلوماسيّة، في تصريحات موجّهة إلى كلّ من أستراليا والولايات المتحدة، وكذلك بريطانيا المنضوية في الاتّفاق الأمني الثلاثي الذي أعلِن الأربعاء وأدّى إلى نشوب الخلاف.

صفعة سويسرية على وجه ماكرون

ولم تنتهي الأزمة مع أسبانيا حتى وجهت سويسرا هي الأخرى صفعة لماكرون أثارت جنونه، بإلغاء صفقة مقاتلات رافال التي تُقدّر ب6 مليارات دولار.

سويسرا تلغي هي الأخرى بعد استراليا صفقة شراء طائرات حربية من فرنسا.

ماكرون في كرب شديد.. نسأل الله المزيد. — عماد فتحي E.Fathi (@emad_badish) September 19, 2021

وألغى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد، زيارة إلى سويسرا كان من المقرر أن تجري في نوفمبر المقبل، بسبب رفض الأخيرة شراء مقاتلات فرنسية واستبدالها بمقاتلات أخرى.

وبحسب ما نقلته صحيفة “لو ماتان” السّويسرية، فإن ماكرون أبلغ السفير الفرنسي لدى سويسرا، بإلغاء زيارته للقاء الرئيس السويسري، غاي بارملاند، المقررة في نوفمبر منذ ستة أشهر.

كما لوحظ، حظر الرئيس الفرنسي أيضا جميع الاتصالات الثنائية رفيعة المستوى مع سويسرا حتى صيف عام 2022.

وتشير سويسرا إلى أن الاتصالات على مستوى العمليات ستستمر من خلال السفراء.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن قرار ماكرون يرجع إلى حقيقة أن سويسرا اختارت مقاتلات أمريكية من طراز “F-35” لتلبية احتياجات الجيش.

بعد الصفعة التي تلقاها ماكرون وخسر 56 مليار دولار في ضربة واحدة، نود أن نسأل ماكرون، من يعيش في أزمة؟ الإسلام أم فرنسا؟#مقاطعه_المنتجات_الفرنسية327 pic.twitter.com/MnExRIbrUx — نحو الحرية (@hureyaksa) September 19, 2021

وبلغت قيمة الصفقة أكثر من 6 مليارات دولار.

ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام فإن الحوار مع فرنسا بشأن شراء مقاتلات “رافال” استمر حتى بعد أن اتخذت برن القرار النهائي بشأن الطائرة “F-35”.

وبحسب صحيفتي “سونتاغسزيتينغ” و”لو ديمونش ماتان”، فإن ما أغضب ماكرون هو أن وزارة الدفاع السويسرية واصلت المفاوضات للحصول على “رافال” وهي بالفعل اتخذت قرارها باختيار الطائرة القتالية الأمريكية.

ردود أفعال

وأثارت الأزمات التي تشهدها فرنسا حاليا ردود أفعال كثيرة على مواقع التواصل، وربط مفركون نشطاء بين تصريحات ماكرون قبل أشهر وزعمه أن الإسلام يعيش أزمة، وبين الأزمة الحقيقية التي يعيشها هو الآن بسبب سياساته العدائية والعنصرية المقيتة.

بريطانيا جارة فرنسا اللدود تصفع ماكرون وتلغي عقد شراء 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

كلهم يدوسونم ياماكرون https://t.co/aOfLLHghmT pic.twitter.com/doiWs9LzQr — عاصم عبد الماجد (@AsemAbdelMajed) September 20, 2021

السيء ماكرون بعد فقدان العقود مع أستراليا ثم سويسرا وجدت هذه الصورة متطابقة تماما مع الوضع الحالي الخاص بك #مقاطعه_المنتجات_الفرنسية328 pic.twitter.com/Gs0hG5CVWl — يمنية عربية (@Yaman_Arb) September 19, 2021

وكتب الإعلامي البارز ومقدم البرامج بقناة “الجزيرة” أحمد منصور:”الصفعات تتوالي علي فرنسا من الأصدقاء والحلفاء والجيران.”

الصفعات تتوالي علي فرنسا من الأصدقاء والحلفاء والجيران ..صفعة جديدة لفرنسا ورئيسها المأزوم ماكرون سويسرا تلغي صفقة طائرات فرنسية وتستبدلها بأمريكية و ماكرون يحتج ويلغي لقاء مع الرئيس السويسري …فقط تابعوا استمتعوا بالمشاهدة خرائط العالم تتشكل من جديد — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) September 20, 2021

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن): “صفعة جديدة لفرنسا ورئيسها المأزوم ماكرون سويسرا تلغي صفقة طائرات فرنسية وتستبدلها بأمريكية. وماكرون يحتج ويلغي لقاء مع الرئيس السويسري، فقط تابعوا استمتعوا بالمشاهدة خرائط العالم تتشكل من جديد.”

وقال الكاتب السياسي خليل المقداد:”وتستمر الصفعات في وجه ماكرون!بعد إلغاء استراليا صفقة الغواصات الفرنسية واستبدالها بأمريكية، سويسرا تلغي صفقة طائرات راڤال الفرنسية وتقرر شراء 36 طائرا F-35A الأمريكية المتطورة إضافة إلى خمس وحدات دفاع جوي باتريوت.اللهم لا ترفع الذل عنه.”

وتستمر الصفعات في وجه ماكرون! بعد الغاء استراليا صفقة الغواصات الفرنسية واستبدالها بأمريكية، سويسرا تلغي صفقة طائرات راڤال الفرنسية وتقرر شراء 36 طائرا F-35A الأمريكية المتطورة إضافة إلى خمس وحدات دفاع جوي باتريوت. اللهم لا ترفع الذل عنه. pic.twitter.com/37Km0txaXZ — خليل المقداد (@Kalmuqdad) September 20, 2021

ودون الناشط عادل دواد:”مسيو ماكرون قال {الإسلام في أزمة} فسلط الله عليه ظالما أظلم منه ليجعل له ألف أزمة لن تنتهي أزماته إلا بانهيار كيان دولته قريبا.”

مسيو ماكرون قال {الإسلام في أزمة} فسلط الله عليه ظالما أظلم منه ليجعل له ألف أزمة لن تنتهي أزماته إلا بانهيار كيان دولته قريبا فمن يعلن الحرب على الله وعلى الإسلام فإنما يعرض نفسه للهلاك فتتهيأ له أسباب السقوط من حيث لا يحتسب

وما من يد إلا يد الله فوقها

ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم — عادل حنيف داود (@davut1374) September 19, 2021

واضاف:”فمن يعلن الحرب على الله وعلى الإسلام فإنما يعرض نفسه للهلاك فتتهيأ له أسباب السقوط من حيث لا يحتسب، وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم”,.

اقرأ أيضاً: “شاهد” شيخ قطري يقترح على الدول العربية والاسلامية استبدال المنتجات الفرنسية بالتركية

من جانبه قال الكاتب القطري جابر الحرمي: “ماكرون يعيش أزمات داخلية وخارجية متصاعدة، فبينما لازالت تداعيات مقاطعة المنتجات الفرنسية تتواصل، جاءت خطوة أستراليا بإلغاء صفقة الغواصات التي تُقدّر 50 مليار دولار، ثم عمّقت سويسرا إلغاء صفقة مقاتلات رافال التي تُقدّر ب6 مليارات دولار، المقاطعة توّسعت يا ماكرون.”

#ماكرون يعيش أزمات داخلية وخارجية متصاعدة ..

فبينما لازالت تداعيات #مقاطعه_المنتجات_الفرنسية328 تتواصل، جاءت خطوة #أستراليا بإلغاء #صفقة_الغواصات التي تُقدّر 50 مليار دولار، ثم عمّقت #سويسرا إلغاء صفقة مقاتلات #رافال التي تُقدّر ب6 مليارات دولار ..

المقاطعة توّسعت يا #ماكرون .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 20, 2021

تحولات دولية كبرى

هذا وتكشف أزمة وقف استراليا لعقد الغواصات مع فرنسا عن مجموعة من التحولات الدولية الكبرى التي قد تتداعى مباشرة على خرائط الاصطفافات المقبلة.

فالمسألة خطيرة جريئة تتجاوز حدود نزاع تجاري بين دولتين، لتميط اللثام عن تشكّل تحالفات دولية قد تولد وراءها تحالفات جديدة وربما خارج سياق التقليدي والمعتاد.

وتشير هذه التحولات إلى عدة أمور أولها أن الولايات المتحدة في عهد إدارة جو بايدن تمدد السلوك الذي كان معتمدا في عهد إدارة سلفه دونالد ترامب من حيث تقديس شعار “أميركا أولا” ثم أولا ثم أولا، وهو أمر أشارت إليه باريس بصفته عيبا سبق لبايدن أن أدانه وخطأ وعد بإصلاحه.

الثاني، هو أن بريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي تؤكد انفصالها عن قواعد هذا التكتل وتحررها من قيوده، لكنها تؤكد أيضا عدم قدرتها على التحرر من هذه التبعية للولايات المتحدة والتي لطالما تبادل سياسيو لندن الاتهامات في شأن المسؤولية عن الخضوع لواشنطن والعجز عن استقلال البلد عن قرارها.

الثالث، هو أن هذه التحالف الانغلوسكسوني (البروتستنتي) ينهل من تراث “الكومنولث” ليشكّل رافعة خاصة ذات سمات تاريخية وثقافية ونفعية تختلف عن بقية واجهات المنظومة الغربية في بُعدها الأطلسي أو الأوروبي أو في ذلك المتجمع تحت سقف نادي “الدول الصناعية السبع”.

وهذا يعني أن أسئلة ستطرح حول نجاعة وتناغم المنظومة الغربية بصفتها وحدة لا تحتمل التباين وفق سرعات وديناميات متعددة.

الرابع، هو أن الولايات المتحدة التي أعلنت عن تحولها الاستراتيجي نحو آسيا منذ عهد باراك أوباما، تنتقل (مع بريطانيا وأستراليا) نحو مباشرة تموضع عسكري عدائي يتوعد الصين بمواجهة عسكرية محتملة.

الأمر يعني أن واشنطن تستنج بوجع هزيمتها الاقتصادية أمام العملاق الصيني، إلى درجة باتت تستدعي التلويح بالخيار العسكري والتعجيل بتحالفات تتشكل منها النواة الصلبة المركزية بعيدا عن فرنسا وأوروبا وبلدان الناتو.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news »