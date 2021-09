شبان يكسرون قدم ويد عمر طارق العريان في ملهى ليلي .. والسبب ما فعلته حبيبته في السهرة! (شاهد) شارك: تعرّض عمر طارق العريان الإبن الأكبر للمخرج المشهور، لإصابات بالغة بعد الاعتداء عليه من قبل مجموعة من الشبان اللبنانيين، إثر شجار وقع في ملهى ليلي. الاعتداء على عمر طارق العريان ووقع الشجار بين حبيبة عمر طارق العريان والممثلة ​شيرين أبو العز​، حيث قام نجل طارق العريان بصفع الممثلة على وجهها، بسبب تطاولها على حبيبته، الأمر الذي دفع الشبان المتواجدين لضربه. وفي تفاصيل الشجار، فقد هاجم أكثر من عشرة شبان عمر طارق العريان، وأبرحوه ضرباً، ما تسبب بتعرضه لكسور في قدمه ويده ورضوض في الرأس، فيما تم وضع قضيب طبي في رجله. نجل طارق العريان يجري 3 عمليات جراحية نتيجة الكسور التي تعرض لها إثر مشاجرة بملهى ليلي في لبنان بدأت بين الفنانة المصرية شيرين أبو العز مع شابة كانت برفقة عمر العريان وتعرض الأخير للضرب من قبل مجموعة شباب بعدما صفع الفتاة على وجهها ليدافع عن حبيبته pic.twitter.com/reQk6wP4PJ — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 20, 2021 وذكر موقع “الفن” الذي اورد الخبر، أّن نجل طارق العريان ما زال حتى الآن في غرفة العمليات، مشيراً إلى أنه يحمل الجنسية البريطانية. وقال إنّ عمر طارق العريان أجرى نتيحة الاعتداء عليه بالضرب، ٣ عمليات جراحية في قدمه ويده. وأضاف الموقع أن المخرج ​طارق العريان​ سوف يتوجه إلى لبنان من أجل الإطمئنان على الحالة الصحية لنجله عمر، بعدما أصيب بكسور بالغة، أدت الى خضوعه لعمليات جراحية في أحد مستشفيات بيروت. شيرين أبو العز تكشف تفاصل الشجار من جهته، كشفت الممثلة شيرين أبو العز، تفاصيل ما حدث في الشجار مع نجل المخرج طارق العريان. وقالت شيرين أبو العز إن كل ما تم تداوله على مواقع السوشيال ميديا خطأ، نافيةً أن يكون عمر قد ضربها بالقلم. وأوضحت أنها كانت في سهرة مع أصدقائها في مكان، وقابلت عمر بالصدفة، واقتربت منه لكي تسلم عليه؛ كونها تعرفه وتربطهما صداقة عمل. وأكملت أنّ الفتاة التي كانت تجلس مع عمر طارق العريان أمسكت به، وانتبه كل الموجودين في المكان على تصرفها. وقالت إنها عادت لتجلس على الطاولة، فيما كان عمر والبنت التي معه يجلسان على الطاولة بجانبها. وتابعت شيرين: “البنت اللي مع عمر فضلت تعمل حركات استفزازية وكلام ما يتقالش، فقام أحد الأشخاص من أصدقائي للبنت، وقالها كفاية الناس كلها بتبص علينا، شيرين معملتش حاجة لكل ده قعدت تزعق له”. وأكملت: “حضر عمر من الخارج وأخذ يصرخ في الشاب بدل أن يعرف سبب المشكلة، ما أدى للشجار، وقد ضربني عمر “بجردل الثلج” على جسمي . وقالت إنها طيلة فترة الشجار بقيت جالسة على الكرسي، فيما دافع أصدقاؤها عنها . اقرأ أيضاً: أصالة تنتقم من طارق العريان بطريقة ذكية جداً بعد إعلان زواجها الرابع! (شاهد) وذكرت أنّ عمر حينما قرر المغادرة، قفز فوق الطاولة وكسرت رجله، نافية أنّ يكون أحد من اصدقائها قد لمسه.بحسب “اليوم السابع” طارق العريان يرد على زواج أصالة بفيديو مع حبيبته نفت عارضة الأزياء السورية الأرمينية نيكول سعفان، أنباء انفصالها عن المخرج الفلسطيني طارق العريان بفيديو يوثق احتفالها بعيد ميلاده. وانتشرت شائعة انفصال نيكول عن العريان، تزامناً مع إعلان الفنانة السورية أصالة نصري، زواجها رسمياً من الشاعر العراقي فائق حسن. وهو ما جعل نيكول سعفان تنشر فيديو عبر خاصية (الستوري) في حسابها على (انستجرام)، وهي تهدي حبيبها، طليق أصالة، كيكة بمناسبة عيد ميلاده الذي يصادف الـ12 من الشهر الجاري. وأظهرت نيكول بالفيديو خطوات تحضيرها للكيكة التي كتبت عليها: (عيد ميلاد سعيد طارق العريان). طلاق أصالة نصري وطارق العريان وكانت أصالة نصري قد أعلنت في فبراير 2020، انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج استمر سنوات طويلة أنجبا خلالها طفليهما آدم وعلي. وبعد إعلان أصالة انفصالها عن طارق العريان، كشفت شام الذهبي ابنة (أصالة) بطريقة غير مباشرة عن أنّ السبب وراء الانفصال هو خيانة العريان لوالدتها مع شابة تصغره بـ30 عاماً. جدير بالذكر أنّ نيكول سعفان تصغر طارق العريان بـ35 عاماً. «تابع آخر الأخبار عبر: Google news » «وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE » شارك:

