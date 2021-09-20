ستذهلكم .. صور خياليّة من محمية الحجر الغربي في سلطنة عمان الأولى من نوعها في جزيرة العرب

نشر المصور العماني المعروف علي الكندي، مجموعة صور من داخل محمية الحجر الغربي في سلطنة عمان، لاقت تفاعلا واسعا وحازت على إعجاب الجميع نظرا لما تتفرد به هذه المحمية النادرة.

محمية الحجر الغربي في سلطنة عمان

ومحمية “الحجر الغربي” لأضواء النجوم الأولى من نوعها في الجزيرة العربية، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوزارة الإعلام العمانية.

وسبق أن أوضحت الوزارة أن المحمية تهدف، لحماية السماء من آثار التلوث الضوئي الناتج عن الاستخدام المتزايد للأضواء الخارجية.

وتمكن المصور علي الكندي، من التقاط مجموعة صور مبهرة لروائع السماء من محمية الحجر الغربي، ونشرها على حسابه بانستغرام، لتلقى تفاعلا واسعا.

مميزات محمية الحجر الغربي

هذا وتتمثل مميزات محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم بقدرة المرء فيها على التمعن في جمال الكون بعينيه.

وروى علي الكندي لـ”سي إن إن بالعربية” تجربته داخل محمية الحجر الغربي وقال: “جمال المكان يكمن في رؤيتك له بعينيك. وعيناك عبارة عن تلسكوب لهذا الكون”.

واهتم الكندي في توثيق مختلف المشاهد في السلطنة، حتى قرر التركيز على مجال التصوير الفلكي في نهاية عام 2019، بسبب شغفه فيه.

ونتج عن توجهه مجموعة من الصور الساحرة التي وثقها في المحمية.

المقاطع التي وثقها المصور العماني استخدم فيها تقنية “الفاصل الزمني”، أو الـ”time lapse”، واستغرق تصويرها بين ساعتين إلى 4 ساعات تقريباً، حسب قوله.

وأظهرت تلك المقاطع مجرة درب التبانة التي نعيش فيها، بينما أظهرت الصور التي وثقها الملامح الطبيعية للمكان أمام خلفية زاهية من النقاط المتوهجة.

وتُبيّن أعماله “جمال المحمية، وروعة أشجار العلعلان”، بحسب ما قاله.

وأشارت وزارة الإعلام العمانية إلى أن المحمية تحتوي على أكبر تجمع لغابات أشجار العلعلان السليمة في أعالي الجبال، وهي تُعد من الأنواع المهددة بالانقراض.

ووثق الكندي المحمية في مجموعة من الزيارات المتكرّرة كانت معظمها في عام 2021.

أين تقع محمية “الحجر الغربي” في سلطنة عمان؟

وتقع المحمية في جبال الحجر الغربي بين محافظات الداخلية، والظاهرة، وجنوب الباطنة، وهي تقع في السلسلة الأعلى لجبال الحجر.

حيث تعتبر جزءاً من جبال الحجر الرسوبية، والتي تتكون من قمم صخرية، وأودية عميقة، وجروف صخرية شديدة الانحدار.

وبسبب طبيعة المحمية الجبلية، ستكون الرحلة إليها وعرة، ولذلك، أشار المصور إلى أن الزوار سيحتاجون إلى سيارة دفع رباعي.

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وبحكم قيود فيروس “كوفيد-19″ التي خضعت لها البلاد، واجه المصور عدّة تحديات، ومنها تفويت عدد من الأحداث الفلكية التي تظهر في فترة معينة ومحدودة.

كما واجهت المصور العماني تحديات بسبب حالة الطقس أيضاً، إذ قال لـ”سي إن إن بالعربية”: “أحياناً كنت أذهب لأماكن كان فيها الكثير من الغبار.. وفي بعض الأحيان، توجهت لأماكن كان التلوث الضوئي فيها كبيراً. ولذلك، كانت المحمية من أفضل الأماكن من ناحية استقرار الجو”.

وقد يكون ذلك بفضل ارتفاع المحمية، بحسب ما ذكره الكندي، إذ تقع على ارتفاع يتراوح بين 1،300 إلى 3 آلاف متر فوق مستوى سطح البحر.

سلطنة عمان وحماية البيئة الطبيعية

وتعتبر محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم الأولى من نوعها في الجزيرة العربية، وهو ما يعكس اهتمام السلطنة بحماية البيئة الطبيعية من جميع المتغيرات وبقاء المحميات الطبيعية ضمن الاهتمام الكبير الحاصل والتنمية التي تتمتع بها السلطنة.

فمع تخصيص محميات طبيعية يحقق الأهداف التي تسعى السلطنة لتحقيقها من خلال الحفاظ على البيئة الطبيعية لسنوات طويلة قادمة، بعيدا عن المتغيرات التي تصيب البيئة الطبيعية وحمايتها من العبث والتجاوزات.

خطة لإدارة الإضاءة

هذا ووضعت هيئة البيئة بالسلطنة خطة لإدارة الإضاءة من خلال وضع القوانين والخطوط الإرشادية للإضاءة الخارجية في المحمية والنطاق العازل لها.

حيث تعتبر المحمية أحد أهم المناطق المتعلقة بظلمة السماء في المنطقة وتمثل قيمة عالية في هذا المجال ومن الواجب حمايتها ومن الأساسيات المهمة منع الإضاءة الخارجية التي تأثر على الطبيعة (الكائنات الحية) والسماء في آن واحد

أشجار العلعلان

وتتميز المحمية بوجود غابات أشجار العلعلان المهددة بالانقراض في المناطق المرتفعة منها وخاصة في جبل السراة الذي يتميز بوجود غابات أشجار العلعلان السليمة.

كما تتميز المكونات البيئية في المحمية نتيجة التنوع الجيومرفولوجي والارتفاع عن مستوى سطح البحر بوجود تنوع في المجتمعات النباتية حيث توجد الأشجار المعمرة والشجيرات والنباتات الموسمية.

هذا وتعتبر المحمية مأوى للعديد من الأنواع المهددة بالانقراض وكذلك منطقة عبور وتغذية للأنواع المهاجرة وتعتبر البيئة التي توجد في المحمية بيئة مناسبة لأنواع مختلفة من الطيور لتوفر الغطاء النباتي والغذاء. ووجود الكثير من المناطق الرطبة في المحمية وكذلك المنحدرات الصخرية والتي تعتبر مهمة لأنواع الطيور الجارحة وغيرها.

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