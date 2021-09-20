رونالدو يلبي طلب شاب بريطاني بعد لافتته الإنسانية (صور)

نشرت وسائل الإعلام الإنجليزية صور أثناء تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا، مهاجم فريق مانشستر يونايتد في أحد شوارع بريطانيا أثناء توجه الدون إلى ملعب تدريب ” لندن الأولمبي”.

رونالدو واللافتة الإنسانية

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، بأن الواقعة حدثت مع صاروخ ماديرا يوم السبت الماضي، بعد مفاجئة الدون رونالدو بشاب بريطاني يحمل ورقة مقوى تحمل شعار إنسانية، وهي ما دفعت اللاعب لإيقاف سيارته من نوع “لامبورغيني” ذات اللون الفضي التي تبلغ سعرها نحو 170 ألف جنيه إسترليني.

وبينت الصحيفة، بأن اللافتة الإنسانية المصنوعة من الأدوات البسيطة، قد جذبت انتباه النجم كريستيانو رونالدو، في أحد شوارع مدينة مانشستر يونايتد في دولة بريطانيا.

انتباه رونالدو

وأردفت، “اللافتة البسيطة التي انتبه إلينا رونالدو كانت يتواجد عليها صورة النجم البرتغالي رونالدو، معلقًا عليها: ” رونالدو، هل يمكنك التوقف؟، ذلك من شأنه أن يجعلها عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بي”.

وأضحت، أن رونالدو سرعان ما لبى طلب الشاب البريطاني الذي أوقفه بتلك اللافتة الإنسانية لفترة وجيزة، حتى يتثنى المشجع من التقاط صورة تذكارية مع الدون رونالدو.

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وأشارت، أن النجم رونالدو كان أول اللاعبين من فريق مانشستر يونايتد قد ذهب للتدريبات في ذات اليوم الذي أوقفه الشاب، لمواجهة منافسه وست هام يونايتد.

وقد أحرز كريستيانو رونالدو هدفه في شباك مضيفه وست هام يونايتد ليرفع رصيده من الأهداف إلى ثلاثة أهداف، بفارق هدف وحيد مع المتصدر النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول خلال منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الجاري.

رونالدو ومانشستر يونايتد

وانتقل رونالدو إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر”، خلال موسم الانتقالات هذا الصيف، وقراره العودة إلى ناديه الأسبق قادمًا من فريق يوفنتوس الإيطالي ” السيدة العجوز” بصفقة تبلغ قيمتها ما بين 25-30 مليون يورو وفق الصحف الإنجليزية.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد في المركز الثالث من جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق تشيلسي والوصيف ليفربول بنفس الرصيد من النقاط خلال منافسات الموسم الحالي.

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