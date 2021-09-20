خاميس رودريغيز قريب من التوقيع مع نادي عربي

كشفت شبكة ” سكاي سبورتس” الإيطالية العالمية، أن نجم فريق ريال مدريد السابق وإيفرتون الحالي، خاميس رودريغيز، بات قريبًا من الرحيل عن الدوري الإنجليزي والانتقال إلى الدوري العربي خلال الأيام القليلة القادمة.

خاميس رودريغيز والريان القطري

وذكرت الشبكة الإيطالية، بأن النجم الكولومبي رودريغيز يقترب من الانتقال إلى صفوف الدوري القطري من بوابة نادي الريان، الذي يتفاوض مع اللاعب من أجل الاستفادة من خدماته داخل الفريق.

تقارير صحفية كشفت عن توصل الكولمبي #خاميس_رودريغيز لاتفاق مع نادي #الريان pic.twitter.com/S3p84Ve6Ky — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 20, 2021

وبينت، أن المحادثات بين اللاعب ونادي الريان القطري، كانت أكثر جدية خلال الساعات القليلة الماضية، وكذلك عن أنباء سفر اللاعب إلى دولة قطر من أجل الخضوع للفحوصات الطبية قبيل إعلان النادي عن ضمه بشكل رسمي.

خاميس رودريغيز وإيفرتون

وأفادت صحف إنجليزية، أن النجم الكولومبي ردويغيز يعيش أوضاع غير مستقرة مع نادي إيفرتون الحالي، بعد رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي والعودة مرة أخرى من أجل تدريب فريق ريال مدريد الإسباني، حيث أن المدرب الجديد رافايل بينتيز الذي تولى قيادة الفريق وضع اللاعب خارج حساباته في التشكيلة الأساسية.

🚨🚨 عاااجل باول جويس | وصل خاميس رودريغيز صباح اليوم إلى قطر لإجراء مفاوضات مع نادي حيث يتطلع إلى ترك إيفرتون ويتطلع إيفرتون ايضًا إلى التخلص منه. pic.twitter.com/ioveYQWmm1 — الدوري الإنجليزي (@PLSpotlight) September 20, 2021

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ولم يتمكن اللاعب رودريغيز من خوض أي مباراة مع فريق إيفرتون خلال منافسات الموسم الحالي بسبب الإصابة التي ترض لها في شهر أغسطس/ آب الماضي.

مسيرته الكروية

وبدأت مسيرة اللاعب من بلده مع نادي إنفيغادو الكولومبي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية عام 2006، حيث شارك مع الفريق في 30 مباراة مسجلاً 9 أهداف، وبعدها انتقل إلى نادي بانفيلد الأرجنتيني في عام 2008، وظهر في 49 مباراة استطاع من خلالها إحراز 10 أهداف.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 🚨#EFC forward James Rodriguez is reportedly in talks with a club in Qatar over a potential move 😳 Rafa Benitez doesn't want him and James doesn't want to fight for his place in Everton 😬 Your thoughts, Toffee fans? 🤔 pic.twitter.com/djd8up8FSM — Oddspedia ⚽️🏀🏈🎾🏏⛳️🏐🏓 (@oddspedia) September 20, 2021

وفي صيف عام 2011 تعاقد مع فريق بورتو البرتغالي لثلاثة مواسم كاملة، حيث شارك في 107 مباراة مسجلاً 32 هدفًا، لينتقل بعدها إلى فريق موناكو الفرنسي لموسم وحيد في عام 2013، وقد شارك في 38 مباراة محرزًا 10 أهداف للفريق.

وفي عام 2014 انتقل إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني بعد الأداء الجيد الذي ظهر فيه مع منتخب بلاده كولومبيا والذي لفت أنظار الأندية الأوروبية، ليشارك معه في 111 مباراة مسجلاً 36 هدفًا.

وبعدها قام الفريق الملكي في عام 2017 بإعارته إلى فريق بايرن ميونيخ الألماني لموسمين كاملين، حيث شارك مع الفريق البافاري الألماني في 67 مباراة مسجلاً 15هدفًا، ليتعاقد معه مؤخرًا فريق إيفرتون الذي لم يتأقلم كثيرًا معه منذ انضمامه عام 2020.

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