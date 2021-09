خاميس رودريغيز قريب من التوقيع مع نادي عربي

كشفت شبكة ” سكاي سبورتس” الإيطالية العالمية، أن نجم فريق ريال مدريد السابق وإيفرتون الحالي، خاميس رودريغيز، بات قريبًا من الرحيل عن الدوري الإنجليزي والانتقال إلى الدوري العربي خلال الأيام القليلة القادمة.

وذكرت الشبكة الإيطالية، بأن النجم الكولومبي رودريغيز يقترب من الانتقال إلى صفوف الدوري القطري من بوابة نادي الريان، الذي يتفاوض مع اللاعب من أجل الاستفادة من خدماته داخل الفريق.

وبينت، أن المحادثات بين اللاعب ونادي الريان القطري، كانت أكثر جدية خلال الساعات القليلة الماضية، وكذلك عن أنباء سفر اللاعب إلى دولة قطر من أجل الخضوع للفحوصات الطبية قبيل إعلان النادي عن ضمه بشكل رسمي.

وأفادت صحف إنجليزية، أن النجم الكولومبي ردويغيز يعيش أوضاع غير مستقرة مع نادي إيفرتون الحالي، بعد رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي والعودة مرة أخرى من أجل تدريب فريق ريال مدريد الإسباني، حيث أن المدرب الجديد رافايل بينتيز الذي تولى قيادة الفريق وضع اللاعب خارج حساباته في التشكيلة الأساسية.

ولم يتمكن اللاعب رودريغيز من خوض أي مباراة مع فريق إيفرتون خلال منافسات الموسم الحالي بسبب الإصابة التي ترض لها في شهر أغسطس/ آب الماضي.

وبدأت مسيرة اللاعب من بلده مع نادي إنفيغادو الكولومبي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية عام 2006، حيث شارك مع الفريق في 30 مباراة مسجلاً 9 أهداف، وبعدها انتقل إلى نادي بانفيلد الأرجنتيني في عام 2008، وظهر في 49 مباراة استطاع من خلالها إحراز 10 أهداف.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 🚨#EFC forward James Rodriguez is reportedly in talks with a club in Qatar over a potential move 😳

Rafa Benitez doesn't want him and James doesn't want to fight for his place in Everton 😬

Your thoughts, Toffee fans? 🤔 pic.twitter.com/djd8up8FSM

— Oddspedia ⚽️🏀🏈🎾🏏⛳️🏐🏓 (@oddspedia) September 20, 2021