تأجيل بطولة كأس الخليج العربي ال25 في البصرة والسبب ؟!

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي في نسختها ال25 عن تأجيل البطولة إلى شهر يناير عام 2023، التي كان من المقرر إقامتها في البصرة نهاية العام الحالي.

بطولة كأس الخليج العربي والتأجيل

ونشرت اللجنة المنظمة في بيان نشرته اليوم الإثنين، جاء فيه: ” قرر الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي، تأجيل بطولة خليجي (25)، إلى شهر يناير 2023، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن آل ثاني رئيس الاتحاد”.

الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم: ✔️ تمديد رئاسة الاتحاد.. وتزكية الوهيبي نائباً للرئيس

✔️ خليجي "25" في يناير " 2023 "

✔️ فتح باب الترشيح لخليجي "26"

التفاصيل ⏬ https://t.co/z2dwFIn0Bl#AGCFF #خليجي_25 @Yemenfa pic.twitter.com/1sjyB4b36P — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) September 20, 2021

وكانت لجنة التفتيش التي شكلها الاتحاد الخليجي برئاسة اليمني حميد الشيباني، قد قامت بعدة زيارات تفقدية ميدانية لمنشآت مدينة البصرة من الملاعب والفنادق لاستضافة كأس الخليج، وبعدها تم رفع تقرير إلى رئيس الاتحاد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني.

كأس الخليج والعراقيل

وكان هذا القرار متوقع، في ظل النواقص على صعيد جاهزية مدينة البصرة لاستضافة البطولة، إلى جانب الضغوطات الكبيرة التي تعاني منها أجندة الاتحادات الخليجية على النطاق المحلي والقاري والدولي.

عاجل| قرر الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي تأجيل بطولة خليجي 25 إلى شهر يناير من عام 2023..

وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين برئاسة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد#AGCFF @Yemenfa pic.twitter.com/1yFHUqLzHC — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) September 20, 2021

وقد طالبت عدد من الاتحادات الخليجية باتجاه التأجيل إلى ما بعد نهائيات كأس العالم التي من المقرر أن تستضيفها دولة قطر في شهر نوفمبر وديسمبر عام 2022.

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وتشهد الأجندة الكروية للمنتخبات الخليجية الازدحام الكبير في المباريات خلال الشهور المقبلة، وتشارك ستة من المنتخبات الثمانية التي من المقرر أن تشارك في كأس الخليج العربي، ستشارك في كأس العرب في دولة قطر نهاية شهر نوفمبر القادم، وهم قطر، العراق، السعودية، الإمارات، البحرين، عمان.

وستشارك منتخبات السعودية والعراق وعمان والإمارات في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال لكأس العالم وكذلك حجم المباريات المضغوطة للأندية الخليجية في دوري أبطال آسيا.

توصية بتأجيل بطولة كأس الخليج الـ 25 لكرة القدم إلى ما بعد كأس العالم 2022 بدلًا من موعدها المحدد مسبقًا في 24 ديسمبر المقبل pic.twitter.com/G71u4Fh0kK — قناة الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) September 16, 2021

ولا تزال دولة العراق تواجه حظر إقامة المباريات بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، جراء الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلد منذ عام 2019، ومنها استاد ملعب البصرة الدولي الذي كان من المفترض أن يستضيف مباريات المنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

ومن الجدير بالذكر، بأن بطولة كأس الخليج العربي تقام مرة كل عامين، فيما أقيمت أول نسخة من البطولة في عام 1970، وكان أخرها في عام 2019 والتي استضافتها دولة قطر.

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