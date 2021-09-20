برشلونة ينجو من الخسارة أمام غرناطة في الوقت القاتل (فيديو)

تعادل فريق برشلونة الإسباني أمام منافسه غرناطة بهدف لكليهما، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني للدرجة الممتازة على أرض ملعب ” الكامبنو”

هدف غرناطة المبكر في شباك برشلونة

وأحرز فريق غرناطة الإسباني هدف التقدم في المباراة في الدقيقة الثانية عن طريق دومينغوس دوارتي بتسديدة قوية في شباك المستضيف برشلونة.

برشلونة وهدف التعادل

وسجل فريق برشلونة هدف التعادل في شباك غرناطة في الدقيقة ال90 من المباراة عن طريق رونالد أراخو في هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب بقوة في شباك الضيف غرناطة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

ويعد التعادل الثالث لفريق برشلونة ” الكتالوني” خلال منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم، بعد رحيل ليونيل ميسي عن فريق البارسا هذا الصيف.

تشكيلة فريق برشلونة

ودخل المدرب الهولندي رونالد كومان المباراة أمام منافسه الضيف غرناطة، فقد تواجد في حراسة المرمى نوربيرتو مورارا نيتو.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، سيرجينو ديست، بينما في وسط الفريق لعب كلاً من: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، مارتن برايثوايت، أنطوان جريزمان.

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تشكيلة فريق غرناطة

ولعب المدرب الإسباني دييغو مارتينيز، بتشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف فريق برشلونة، حيث كان في حراسة المرمى لويس ماكسيميانو.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من اللاعبين، لويس أبراهام، دومينغوس دوارتي، سانتياجو أرياس، أما في خط الوسط جاء كلاً من: رامون رودريجيز خيمينيز، روبن روتشينا، يان بريسي إتيكي، ماكسيم غونالونز.

بينما في هجوم الفريق جاء كلاً من: لويس خافيير سواريز، داروين ماتشيس، خورخي مولينا فيدال.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وبهذا التعادل احتل فريق برشلونة الإسباني في المركز السابع برصيد 8 نقاط، بفارق خمس نقاط عن غريمه المتصدر فريق ريال مدريد.

وجاء منافسه غرناطة في المركز السابع عشر من جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، خلال منافسات الدوري ” الليغا” لهذا الموسم.

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