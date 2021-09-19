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صلاة الجمعة في سلطنة عمان

44 ولاية في سلطنة عمان تسجيل “صفر” إصابات في كورونا وعودة فتح دور العبادة

في كتب محمد أبو يوسف

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، الأحد، أنها سمحت بإعادة فتح الجوامع لأداء شعائر صلاة الجمعة، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من منع أدائها، على أثر تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الأوقاف العُمانية، إنها منحت التصريح بفتح الجوامع لشعائر صلاة الجمعة، وذلك بحسب الضوابط الاحترازية المقررة.

وأصدر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، فتوى شرعية بشأن حضور صلاة الجمعة في ظل الاحترازات المقررة بشأن الحد من جائحة كورونا.

ونشرت الوزارة دليلاً استرشادياً لفتح الجوامع لمنح تصاريح إقامة شعائر صلاة الجمعة.

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فتح دور العبادة في سلطنة عمان وعودة الأنشطة والفعاليات

في السياق ذاته أصدرت لجنة كورونا المختصة عدداً آخر من القرارات، من بينها إعادة فتح دور العبادة، والسماح بالمشاركة في الأنشطة والفعاليات الدينية والاجتماعية والثقافية والرياضية والمعارض والمؤتمرات لمن تلقى جرعة واحدة من اللقاح على الأقل حتى نهاية سبتمبر 2021.

اجراءات كورونا في سلطنة عمان
اجراءات كورونا في سلطنة عمان

كما قررت وقف العمل بالحجر الصحي المؤسسي على القادمين للسلطنة من العراق وإيران، وخضوع القادمين من هاتين الدولتين للضوابط نفسها المعمول بها للمسافرين الوافدين من دول العالم كافة.

وعلق الناشط القطري الشهير “الشاهين” على قرار اللجنة العليا، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، ٤٤ ولاية عمانية تسجل لثلاث ايام متتالية (صفر) إصابات و (صفر) وفيات “.

وأضاف :” مسألة وقت الى ان يغيب الشر ويختفي “.

صلاة الجمعة

ومنذ أكثر من شهر يترقب المواطنون والمقيمون في السلطنة عودة صلاة الجمعة التي تم إيقافها منذ بدء جائحة كورونا في السلطنة.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي مطالبات كثيرة، في الفترة الأخيرة، بإعادة السماح بإقامة صلاة الجمعة، خصوصاً مع وجود مؤشرات لانحسار الجائحة وانخفاض أرقامها، وفتح الأنشطة التجارية، وإنهاء الإغلاقات. وفق ما نشر موقع الخليج اونلاين

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جدير بالذكر أنه تم إيقاف إقامة صلاة الجمعة بالسلطنة في 15 مارس 2020، وبعد يومين أصدرت اللجنة العليا قراراً يقضي بإغلاق جميع الجوامع والمساجد، إلا لرفع الأذان.

وفي 10 نوفمبر 2020، قررت اللجنة إعادة الفتح التدريجي للجوامع والمساجد بعد إغلاقها، مع الاستمرار بعدم إقامة صلاة الجمعة.

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