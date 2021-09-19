44 ولاية في سلطنة عمان تسجيل “صفر” إصابات في كورونا وعودة فتح دور العبادة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، الأحد، أنها سمحت بإعادة فتح الجوامع لأداء شعائر صلاة الجمعة، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من منع أدائها، على أثر تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الأوقاف العُمانية، إنها منحت التصريح بفتح الجوامع لشعائر صلاة الجمعة، وذلك بحسب الضوابط الاحترازية المقررة.

الوزارة تعلن بفضل الله ونعمته إعلان منح تصاريح فتح الجوامع لشعائر صلاة الجمعة وذلك بحسب التفاصيل أدناه المتضمنة الضوابط الاحترازية المقررة.https://t.co/CwEsyutb00#عمان pic.twitter.com/cARPHxvZXu — وزارة الأوقاف والشؤون الدينية – سلطنة عمان (@meraoman) September 19, 2021

وأصدر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، فتوى شرعية بشأن حضور صلاة الجمعة في ظل الاحترازات المقررة بشأن الحد من جائحة كورونا.

سماحة الشيخ الجليل أحمد بن حمد الخليلي الموقر المفتي العام للسلطنة يصدر فتوى شرعية بشأن حضور صلاة الجمعة في ظل الاحترازات المقررة بشأن الحد من جائحة كورونا. pic.twitter.com/LrZTosaZ30 — وزارة الأوقاف والشؤون الدينية – سلطنة عمان (@meraoman) September 19, 2021

ونشرت الوزارة دليلاً استرشادياً لفتح الجوامع لمنح تصاريح إقامة شعائر صلاة الجمعة.

الوزارة تقدم دليلا استرشاديا لفتح الجوامع لمنح تصاريح إقامة شعائر صلاة الجمعة بحسب المرفق.https://t.co/J1xrd8H6Nr — وزارة الأوقاف والشؤون الدينية – سلطنة عمان (@meraoman) September 19, 2021

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فتح دور العبادة في سلطنة عمان وعودة الأنشطة والفعاليات

في السياق ذاته أصدرت لجنة كورونا المختصة عدداً آخر من القرارات، من بينها إعادة فتح دور العبادة، والسماح بالمشاركة في الأنشطة والفعاليات الدينية والاجتماعية والثقافية والرياضية والمعارض والمؤتمرات لمن تلقى جرعة واحدة من اللقاح على الأقل حتى نهاية سبتمبر 2021.

كما قررت وقف العمل بالحجر الصحي المؤسسي على القادمين للسلطنة من العراق وإيران، وخضوع القادمين من هاتين الدولتين للضوابط نفسها المعمول بها للمسافرين الوافدين من دول العالم كافة.

اللجنة العليا تصدر عددا من القرارات من بينها السماح بإقامة صلاة الجمعة وإعادة فتح دور العبادة و السماح بالمشاركة في الأنشطة والفعاليات الدينية والاجتماعية والثقافية والرياضية والمعارض والمؤتمرات لمن تلقى جرعة واحدة من اللقاح على الأقل حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢١#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/VkLWmuz2Ck — عُمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) September 19, 2021

وعلق الناشط القطري الشهير “الشاهين” على قرار اللجنة العليا، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، ٤٤ ولاية عمانية تسجل لثلاث ايام متتالية (صفر) إصابات و (صفر) وفيات “.

وأضاف :” مسألة وقت الى ان يغيب الشر ويختفي “.

٤٤ ولاية عمانية تسجل لثلاث ايام متتالية (صفر) إصابات و (صفر) وفيات ولله الحمد

مسألة وقت الى ان يغيب الشر ويختفي — 🦅 @_𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭🇴🇲 الشاهين (@_FALCON_01) September 19, 2021

صلاة الجمعة

ومنذ أكثر من شهر يترقب المواطنون والمقيمون في السلطنة عودة صلاة الجمعة التي تم إيقافها منذ بدء جائحة كورونا في السلطنة.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي مطالبات كثيرة، في الفترة الأخيرة، بإعادة السماح بإقامة صلاة الجمعة، خصوصاً مع وجود مؤشرات لانحسار الجائحة وانخفاض أرقامها، وفتح الأنشطة التجارية، وإنهاء الإغلاقات. وفق ما نشر موقع الخليج اونلاين

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جدير بالذكر أنه تم إيقاف إقامة صلاة الجمعة بالسلطنة في 15 مارس 2020، وبعد يومين أصدرت اللجنة العليا قراراً يقضي بإغلاق جميع الجوامع والمساجد، إلا لرفع الأذان.

وفي 10 نوفمبر 2020، قررت اللجنة إعادة الفتح التدريجي للجوامع والمساجد بعد إغلاقها، مع الاستمرار بعدم إقامة صلاة الجمعة.

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