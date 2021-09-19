هند القحطاني تكشف جسدها بشكل فاضح لتكتسب اللون البرونزي!

استعرضت مشهورة التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني، جسدها بطريقة فاضحة مجددا، مثيرةً غضب السعوديين الذين عبروا عن صدمتهم من تماديها.

مزاجي أتشمس

ونشرت هند القحطاني فيديو عبر (سناب شات)، وهي تجلس في حديقة منزلها، مترديةً فستان بنقشة (التايجر)، وأخرجت صدرها بشكل فاضح.

وتقول هند بالفيديو: (مزاجي أتشمس، والله، ما أدري إيش جايني كذا أبغى أستلقي بالشمس وأتشمس).

وتابعت: (ترى الشمس مو مرة حارقة، كويسة لا بأس، الآن عنا الساعة 12 الظهر وخمس دقايق، بس الشمس يعني كويسة مو مرة حارة، المهم خلوني آخذ لون، أنا سمرة وأبغى أصير أغمق برونزي قبل ما يخلص الصيف).

وركزت هند الكاميرا على صدرها بشكل واضح، ما جعلها تتعرض كالعادة لهجوم واسع من المتابعين الذين وصفوها بـ(الرخيصة).

وسبق أن ظهرت هند بفستان أزرق مُشابه كشف صدرها بطريقةٍ فاضحة للغاية، الأمر الذي عرّضها لهجوم حادّ.

أشهر امرأة في السعودية والخليج

وأثارت هند قبل بأيام الجدل بعد نشرها مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص في (سناب شات)، أكدت خلاله أنها أشهر إمرأة في السعودية والخليج.

وقالت: (هند القحطاني، أشهر إمرأة في السعودية والخليج العربي، هي الوحيدة الي في ست شهور وصل عدد متابعيها إلى مليوني شخص، لكن أنا لم أضف ولا أتواصل مع أي من المشاهير، بعيدة عنهم مرة، حتى اللي بيتواصل معي عن طريق الإيميل لا أرى لا أسمع لا أتكلم).

رؤى وبنطالها المثقوب!

وفي سياق آخر، أثارت رؤى ابنة هند الكبر، الجدل بعد توثيقها لحظة اكتشافها أن بنطالها ممزق من الخلف.

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وظهرت رؤى بفيديو وهي تعبر عن صدمتها حين أخبرنها زميلاتها بالمدرسة أن في بنطالها ثقب من الخلف.

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وبدأت رؤى بالضحك الهستيري معبرة عن الحرج الكبير الذي تشعر به وسط ضحك زميلاتها اللواتي حاولن مساعدتها لتغطية الثقب.

ابنة هند القحطاني بدون بنطال

المفارقة أن هند القحطاني واجهت منذ أيام اتهامات بالمتاجرة بأبناءها، وذلك بعد تصوير ابنتها الأصغر وهي ترتدي تيشرت طويل دون بنطال.

وظهرت ابنة هند القحطاني بالفيديو الذي صورته والدتها، ونشرته على (سناب شات)، وهي تلعب بهاتفها المحمول، قبل أن تفاجئها والدتها بطلب عرض ملابسها للمتابعين.

هند القحطاني : والله تعرف تنسق pic.twitter.com/cR5a82krvJ — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 10, 2021

وتقول هند بالفيديو: (يلا يا قلبي، والله تعرف تنسق، لبسك يجنن، قومي ورينا)، ثم تُركز الكاميرا على ساقي ابنتها، وتقول: (شايفين الشوز؟).

وهو ما فجر موجة غضب ضدها من المتابعين، فجاء في التعليقات: (بالله عليكم هل هذه حياة ونعيم؟ ماذنب الأطفال ان تتاجر بهم بهذا المحتوى ؟ حسبي الله عليها ونعم الوكيل خافوا الله يامن يدعمها ويتابعها).

(تكسب بجسم الأطفال)

وكتب آخر: (خلصت من رؤى وجت على ذي المسكينة).

ووجه آخر رسالة إلى وزارة التجارة السعودية كتب فيها: (هل ترضين التكسب بجسم الاطفال عن طريق الاعلانات لدى هاربات ولاجئات امريكا؟ ننتظر قرار يمنع الاعلان لدى الهاربات من القانون لدرجة انه عنايتكم غير قادرين على تغريمها لأنها هاربة).

وعلقت أخرى موجهة حديثها للقحطاني: (حسبي الله عليك اتقي الله في بناتك يوم تسألين عنهم وعن تربيتهم خافي الله فيهم. سلامات امانه هذول عندك).

وتوقع آخر أن تكون بنات هند مجبرات على ما تفعله والدتهم، فكتب: (احس بناتها مسكينات مجبرات على طلبات امهم ويصورن كل شي تقول لهم عنه ).

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وذكرها آخر بحديث الرسول وكتب: (كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته).

ونوهت أخرى إلى تركيز هند على مناطق معينة في تصوير ابنتها، وكتبت: (اول مره اشوف وحده ماعندها احساس وغيره على بناتها يعني ايش الهدف من تصويرهم وعرضهم والتركيز على مناطق معينه خافي الله فيهم هذول عرضك).

وعقب آخر: (اعوذ بالله من غضب الله الله لايبتلينا بما ابتلها تعرض لحم بناتها سبحان الله الله يهديها ويرفع عنها).

إطلالة جريئة لرؤى

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تثير بها الناشطة السعودية ضجة بسبب بناتها، فسبق أن نشرت فيديو ظهرت فيه ابنتها رؤى بإطلالة جريئة برفقة صديقاتها خارج المنزل.

وأثار المقطع في حينها غضب واستياء الجمهور واعتبروا أنه من غير اللائق أن تنشر صور ابنتها بهذا الشكل دون أي اعتراض أو قلق عليها.

وظهرت ابنة هند القحطاني خلال الفيديو وهي ترتدي “توب” باللونين الأبيض والأسود مكشوف الكتف ومعه جاكيت من الجلد لكن ظهرت بعض تفاصيل التوب الجريء.

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