هازارد خارج حسابات أنشيلوتي .. شاهد تفاصيل الرسالة الصادمة

كشفت وسائل إعلام إسبانية، عن الكواليس التي درات بين مدرب فريق ريال مدريد كارلو أنشيلوتي والمهاجم البلجيكي إيدن هازارد، في جلسة خاصة لمناقشة أسباب تهميش اللاعب في صفوف التشكيلة الأساسية للفريق الملكي الإسباني.

هازارد والمدرب أنشيلوتي

وقالت صحيفة “ABC” الإسبانية، بأن البلجيكي هازارد قد تلقى رسالة صادمة من قبل مدربه الإيطالي أنشيلوتي، جاء مفادها بأن وضعه مع الفريق لن يتغير، أو بالأحرى لن يثبت مكانه في التشكيلة الأساسية إلا بعد أن يقنع الجميع بأحقيته في إزاحة المتألق البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي يقدم الأداء الملفت والرائع مع الفريق الملكي.

🗣️بيبي استرادا

"لن يلعب هازارد أكثر من مبارتين على التوالي كلاعب أساسي. لقد اتفق مع أنشيلوتي على فترة الإستشفاء." pic.twitter.com/lG2juSXOTG — أخبار كرة القدم (@Madrid622250361) September 17, 2021

وبينت الصحيفة، أن المدرب الإيطالي أنشيلوتي قد طلب من البلجيكي هازارد، مواصلة العمل الجاد لكي يستعيد مستواه الذي كان في سنواته الأخير مع فريق تشيلسي السابق قبل القدوم إلى فريق ريال مدريد، وأن يصبح أكثر حسمًا وإيجابية في الثلث الأخير من الملعب كما يريد المدرب، لكن الإصابات الكثيرة التي تعرض لها أثرت على مستواه داخل أرضية الملعب.

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وأوضحت، أنشيلوتي وهازارد ليسا على ما يرام، كما أن المدرب لم يصبر كثيرًا على البلجيكي هازارد بعد منحه الدقائق القليلة مع بداية الموسم في الدوري الإسباني، ليقوم بسحبه من التشكيلة الأساسية للفريق وعودته للجلوس على مقاعد البدلاء.

هازارد وريال مدريد

وقد وقع نادي ريال مدريد مع هازارد خلال صيف عام 2019، مقابل صفقة مقابل 100 مليون يورو، وهي ثاني أغلى صفقة في تاريخ الفريق الملكي الإسباني بعد النجم الويلزي غاريث بيل الذي لم يكن أحسن حالاً من النجم البلجيكي هازارد، حيث تعرض مؤخرًا للإصابة في التدريبات الجماعية مع الفريق والتي ستغيبه عن الملاعب لنحو ثمانية أسابيع.

💥 ماركا | من المتوقع أن يعود هازارد إلى الملعب في مباراة الميستايا، و لكن أنشيلوتي من سيقرر. pic.twitter.com/XKeWrhnlGu — BlancosGlobal (@Blancos_Global) September 19, 2021

ولم يسجل البلجيكي هازارد منذ قدومه إلى فريق ريال مدريد، خمس أهداف وصناعة سبعة تمريرات حاسمة خلال مشاركته في 35 مباراة في الدوري الإسباني للدرجة الممتازة، وأحرز هدفًا وحيدًا في 4 مباريات شارك فيها هذا الموسم بمعدل 203 دقيقة داخل أرضية كرة الملعب المستديرة.

ويحتل فريق ريال مدريد في وصافة ترتيب الدوري الإسباني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 11 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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