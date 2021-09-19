مفتي أزهري يشرع بعدم جواز التبرع إلى نادي الزمالك (فيديو)

قال مفتي أزهري وأستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أحمد كريمة، خلال حوار صحفي له عبر قناة الحدث المصرية، بعدم جواز التبرع إلى نادي الزمالك المصري.

مفتي أزهري والتبرع

وقال أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية كريمة بعد توجه مقدم البرنامج سؤالاً عن رأيه في التبرع إلى نادي الزمالك المصري، ليرد عليه قائلاً: ” الزكاة أبوابها الشرعية معروفة حيث أنها تنفق على الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله”.

مفتي أزهري وأموال الزكاة

وأضاف المفتي كريمة، ” اللي عايز يتبرع يتبرع، ولكن ليست ضمن أموال الزكاة، ولا تحسب في ميزان حسنات الأرض، والزمالك ليس منصوص عليه في الآية الكريمة الخاصة بأوجه إنفاق الزكاة”.

اقرأ المزيد: هازارد خارج حسابات أنشيلوتي .. شاهد تفاصيل الرسالة الصادمة

وأردف، ” هذا أمر عجيب وغريب أن نترك المحتاجين بمشفى أبو الريش المصرية ونقوم بالتبرع لنادي الزمالك”.

حسين لبيب والزمالك

وقد أعلن رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك حسين لبيب نهاية الأسبوع الماضي، جماهير وعشاق جماهير القلعة البيضاء بالتبرع لنادي الزمالك المصري، من أجل سداد مستحقات اللاعبين، مطالباً من الجماهير في تصريحات تلفزيونية التبرع ب 100 جنيه أي ما يعادل 6.5 دولار.

وأضاف، ” لو كل زملكاوي ساهم في دفع 100 جنيه، وهناك مليون مشجع سيدفع لنا، فهناك مبلغ 100 مليون جنيه وهناك ديون على النادي بسبب قضايا منذ نحو 10 سنوات”.

أبرز تصريحات حسين لبيب مع عمرو أديب pic.twitter.com/AAdQgFqwXx — Ramadan hassan (@Ramadan30181531) September 18, 2021

ويضيف، ” أريد أن أسلم نادي الزمالك مظبوطًا قبل إجراء الانتخابات، كما أنني أريد سداد مستحقات اللاعبين من أجل الحفاظ على الفريق، فقد سددنا 13 مليون جنيه حتى الآن وهناك قضايا خفضنا قيمتها ونعمل مع باقي الأندية ولا أريد ترك النادي إلا وملف القضايا الخارجية مظبوطًا وأن يكون النادي لديه استدامة لموارده”.

يذكر أن الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري لكرة القدم عن الموسم المنصرم في المرة ال13 في تاريخ مسيرته، كما وتوج فريق الزمالك البيضاوي لكرة اليد كذلك بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب غريمه الأهلي في مباراة نهاية مثيرة بين الفريقين.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك