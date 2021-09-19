ملكة جمال لبنان مايا رعيدي تستعرض جسدها بملابس رياضية مثيرة! (شاهد)

استعرضت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي، أنوثتها بملابس رياضية جريئة، في أحدث ظهور لها، ما أثار جدلاً كبيراً حولها.

ملكة جمال لبنان: (وازنها)

وظهرت مايا في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في (انستجرام)، بتوب نصف بطن، و(ليجن) رياضي ضيق يكشف أدق تفاصيل جسدها.

وعلقت ملكة جمال لبنان على الصورة: (وزانها).

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وانقسم المتابعون إلى من أُعجب بإطلالة مايا، وآخرون هاجموها ورأوا انها لا تقدم شيئاً بصفتها ملكة جمال لبلادها، سوى استعراض جسدها.

وسبق أن تعرضت رعيدي إلى موجة هجوم إثر استعراض جسدها بالمايوه على أحد الشواطئ في دبي.

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وظهرت مايا رعيدي بمايوه قطعتين كشف الكثير من جسدها، وعرضها لانتقادات لاذعة.

حيث أثارت إطلالة مايا رعيدي غضب متابعيها، واتهموها بعدم تقديم أي محتوى هادف سوى استعراض جسدها، وأنها بسبب أزمة كورونا، لا تزال تحافظ على لقب ملكة جمال لبنان للسنة الثالثة على التوالي، لكنها لم تقدم شيئاً لوطنها بحسب تعبيرهم.

كما قارنوها بملكة جمال أمريكا عام 2010، لبنانية الأصل ريما فقيه، التي تعتمد على ثقافتها وذكاءها وليس جسدها.

مايا رعيدي: شعرت كأنني الشمس

وفي الشهر الماضي، تعرضت رعيدي لإنتقادات لاذعة أيضاً بسبب فستانها الذي ظهرت به في مهرجان EMI Gala في دبي بدولة الإمارات.

وارتدت ملكة جمال لبنان فستاناً أصفر اللون من توقيع مايكل سينكو، بتصميم غريب وضخم رآه متابعيها أنه لا يناسبها ولم تكن موفقة باختياره، فيما كشف الفستان صدرها بطريقة فاضحة.

وأرفقت مايا صورها التي نشرتها وهي ترتدي الفستان عبر حسابها على (انستجرام) بتعليق قالت فيه: (لحظات قبل البث المباشر! لقد كانت تجربة رائعة أن أكون المضيف الرئيسي في هذه السنوات EMIGALAtheemigala).

وتابعت ملكة جمال لبنان : ( كان تقديم العرض ومشاركة المسرح مع تكريم الليالي الماضية من جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم ممن هم رواد في مجالات تخصصهم بمثابة إثارة لا ينبغي تفويتها، تهانينا لكم جميعًا!).

وأشادت ملكة جمال لبنان رعيدي بمصمم الأزياء مايكل سينكو وقالت: (شعرت وكأنني الشمس، شكراً لك).

جرأة مايا رعيدي في الصيف

وأثارت مايا رعيدي أيضاً جدلاً بين متابعيها إثر ظهورها الجريء قبل أشهر في أحد جلسات التصوير التي تخضع لها.

ونشرت مايا رعيدي حينها مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلالها وهي ترتدي مايوه أزرق وتستند على سيارة قديمة باللون الزهري، وعلقت: (في مكان آخر).

واعتبر معظم متابعي مايا رعيدي أن صورها مبالغ بجرأتها، خاصة أنها ليست أول مرة تثير بها الجدل بصورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تشجيع السياحة

فلم ينسَ اللبنانيون ملابس رعيدي التي ارتدتها وهي بداخل المتحف الوطني بحجة تشجيع السياحة في بلادها.

وظهرت مايا رعيدي بالصور التي نشرتها عبر (انستجرام) حينها وهي داخل المتحف الوطني في بيروت، وترتدي فستاناً رمادياً يكشف أكثر مما يستر في جسدها، ويُبرز أردافها بطريقة فاضحة.

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وعلقت مايا رعيدي على الصور قائلة: (منذ صغري، وللمتحف الوطني مكانة كبيرة في قلبي. وهدفي أن أسلّط الضوء على الغنى الثقافي في لبنان، وأن أشارك في نقل هذه الثقافة للأجيال الصاعدة).

وأثارت مايا رعيدي سخط اللبنانيين الذين قالوا إن تصرفها تكريس للصورة النمطية للترويج عن السياحة في لبنان دون أن تعكس قيمة المكان الثقافية والتاريخية.

كما عادت مايا رعيدي لإثارة الجدل مرة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة أخرى جريئة عبر (انستجرام) ظهرت فيها وهي ترتدي روب الاستحمام فقط، وتقف أمام المرآة لتلتقط الصورة التي نشرتها دون تعليق.

مايا رعيدي

الجدير بالذكر أن رعيدي حصدت لقب ملكة جمال لبنان عام 2018، وبسبب الاضطرابات السياسية التي أحدثتها الاحتجاجات لم يستطع لبنان أن ينظم المسابقة السنوية لاختيار ملكة الجمال فيه عام 2019.

وفي 2020 حالت جائحة كورونا والوضع الاقتصادي والانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس/ آب دون تنظيم المسابقة ذاتها وبناء عليه أصبحت مايا تحمل اللقب وواجباته للعام الثالث على التوالي، لكنها انتقلت للعيش في دبي.

مايا من مواليد العام 1995 لأم روسية وأب لبناني، تدرس الصيدلة في الجامعة اللبنانية الأمريكية.

خطيب مايا رعيدي

في فبراير العام الماضي 2020، أعلنت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي خطبتها إلى رجل الأعمال اللبناني برونو حتّي، وهو المدير التنفيذي لشركة Le Cercle العالمية.

وعلقت رعيدي قائلة: “حان اليوم الذي يدخل فيه هذا الشخص الرائع إلى حياتك ليغيّرها، فتشعر أنك لا تريد سوى قضاء بقية العمر معه. وأخيراً أنا مخطوبة لأروع رجل في العالم، إنه حبّ حياتي”.

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