مانشستر يونايتد يحقق الفوز المثير على وست هام يونايتد في الدقيقة الأخيرة (شاهد)

خطف فريق مانشستر يونايتد الفوز المثير على منافسه وست هام يونايتد في الدقيقة الأخيرة ما قبل نهاية المباراة بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، خلال منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز فريق مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر”، الهدف الأول في شباك المستضيف وست هام في الدقيقة ال35 عن طريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جاءت بعد عرضية جميلة سجلها الدون بأقدامه على يمين حارس المرمى.

بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال89 بواسطة جيسي لينغارد بتسديدة قوية سددها اللاعب ببراعة في شباك المرمى من خارج منطقة الجزاء.

وسجل فريق وست هام يونايتد هدفه الوحيد في الدقيقة ال30 عن طريق المهاجم المغربي سعيد بن رحمة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدم في دفاع فريق مانشستر يونايتد لتسكن داخل شباك المرمى.

وشهد اللقاء القوة والسيطرة بين الفريقين خلال اللقاء، مع إهدار الشياطين الحمر العديد من الفرض الضائعة في هز شباك الفريق المستضيف وست هام، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد.

ولعب المدرب النرويجي ” أوله غونار سولشار”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف مانشستر يونايتد، حيث سيتواجد في حراسة دافيد دي خيا.

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من، هاري ماغواير، لوك شاو، فيل جونز، فيكتور لينديلوف.

أما في خط الوسط سيكون آتى كلاً من اللاعبين، برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، دوني فان دي بيك، بول بوغبا، خوان ماتا.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق، أنتوني مارسيال، أماد ديالو، كريستيانو رونالدو.

ويتصدر فريق ليفربول “الريدز” في قائمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقاط، يليه فريق مانشستر يونايتد في وصافة الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

وفي ثالث الترتيب آتى فريق برايتون بفارق نقطة وحيدة برصيد 12 نقطة، أما في المركز الرابع جاء فريق تشيلسي ” البلوز” برصيد 11 نقطة.

The visitors take the points.#WHUMUN pic.twitter.com/yEOtun0OqA

— West Ham United (@WestHam) September 19, 2021