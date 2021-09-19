عمرو دياب يتسبب بطلاق زوجين أردنيين .. الزوجة اكتشفت الأمر صدفة وتفاجأت!

في حادثة غريبة من نوعها في الأردن، أفادت وسائل إعلام أردنية، ان زوجين أردنيين انفصلا عن بعضهما؛ بسبب حفل الفنان المصري عمرو دياب في العقبة منتصف الشهر المقبل.

طلاق زوجين أردنيين بسبب عمرو دياب

ووفق ما نشرت تلك الوسائل فإن الخلاف بين الزوجين بدأ عندما اكتشفت الزوجة أن زوجها كان قد استدان من إحدى الصناديق الإقراضية الأسبوع الماضي مبلغا على اسمها بحجة أنه يرغب بشراء ذهب لها.

وأضافت أن الزوجة تفاجأت عن طريق الصدفة أن زوجها قام بشراء تذكرتين لحضور حفل عمرو دياب، مما أثار غضب الزوجة وتطور الخالف بعد تدخل أفراد من عائلة الزوجين حتى انتهى الأمر بالطلاق بينهما.

حفل عمرو دياب في العقبة

هذا وأعلن الموقع المخصص لبيع تذاكر حفل الفنان المصري عمرو دياب نفاد كافة التذاكر للحفل المنوي اقامته في مدينة العقبة منتصف شهر تشرين أول / اكتوبر القادم .

ووفق ما تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي فإن جميع التذاكر بيعت بعد مرور 15 دقيقة من فتح باب الشراء .

يُذكر أن الفنان عمرو دياب من المقرر أن يُحيي حفلا فنيا وسط جدل واسع حول أسعار التذاكر التي وصلت إلى 300 دينار لدرجة كبار الشخصيات .

وأفادت مصادر لصحيفة ”الغد”، أن أعداد المقاعد لحفلة الفنان عمرو دياب بلغت 4000 شخص، موزعة على ثلاث أقسام.

يشار الى ان الفنان المصري عمرو دياب، أحيا الخميس، حفلًا غنائيًا بأحد فنادق القاهرة، بمناسبة إطلاق مشروع White 14 لشركة أم بي جي للتطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومشروع White 14 هو عبارة عن برج متعدد الاستخدامات “تجاري وإداري” مكون من طابق أرضي و14 دور ويضم كل طابق 29 مكتبًا بمساحات تبدأ من 37 حتى 80 متر مربع، بالإضافة إلى وحدات تجارية بمساحات متنوعة تبدأ من 32 حتى 200 متر مربع.

ومشروع White 14 هو ثالث مشروع لشركة أم بي جي للتطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة ليرتفع إجمالي استثمارات الشركة بالعاصمة إلى 7 مليارات جنيه.

وتضم محفظة الشركة مشروعي بوكا السكني على مساحة 41 فدانًا، ونجحت الشركة في تسويق 90% من المشروع، والمشروع الثاني “ريفر جرين”، وهو مركز طبي متكامل باستثمارات تبلغ مليار جنيه.

وتعد شركة MBG للتطوير العقاري من أبرز شركات التطوير العقاري في منطقة الدلتا وتضم محفظتها مشروعات طبية وسكنية وتعليمية منها مشروع سكني بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية ومشروع “صن ست” برأس البر بمحافظة دمياط والمركز الطبي العالمي بالمنصورة وElite Medical Tower ومشروع العلا سيتي وGehaan Medical Center في مدينة المنصورة.

حفل عمرو دياب في مدينة العلمين الجديدة

منتصف اغسطس/اب الماضي، أثار حفل الفنان المصري عمرو دياب، في مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما روى بعض الحضور اندلاع أعمال شغب خلاله.

وتداول الناشطون فيديو لفتاة تدعى سما، تروي باكية ما تعرضت له مع والدتها وشقيقتها في الحفل، قائلة: (أنا أمام حفل عمرو دياب في العلمين منذ نصف ساعة والأمر عبارة عن بهدلة وقنابل مسيلة للدموع وناس تجري فوق بعضها وناس تفقد الوعي وإسعاف تنقل ناس).

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وتابعت سما: (كان خطأي أنا ووالدتي وشقيقتي عندما جاءتنا تذاكر VIP وقررنا أن نذهب رغم أنني أمشي بعكاز، وعندما وصلنا كان هناك زحام شديد ولكننا لم نهتم لأننا معنا تذاكر).

واستطردت سما: (ثم وجدنا رجال الأمن يصيحون بنا وفي الجمهور الذي دفع البعض منهم 4000 آلاف جنيه مقابل ثمن التذكرة، ليخبرونا أن الحفلة اكتملت منذ الساعة 8 وبدأ الجمهور يتعصب، ثم بدأوا برمي قنابل مسيلة للدموع وكأننا حشرات، ولا كأننا سندخل الجنة).

وأكدت سما أنها حاولت التفاوض مع رجال الأمن، مضيفة: (قلت لهم هذه التذكرة، لو بها مشكلة أخبرني وسأرحل لوحدي، ولكن لم يكن هناك أي نوع من التفاهم، وبدأوا يضربونا بما في يدهم، وفجأة قنابل مسيلة للدموع، أختي وقعت أثناء ركضنا، والدتي 50 سنة هربت ركضاً وأنا بعكاز).

فتاة تروي تفاصيل الاعتداء بالغاز المسيل للدموع على جمهور حفل #عمرو_دياب في #العلمين pic.twitter.com/Yd4KHHx8cw — محمد حسن (@mhassanm515) August 15, 2021

ولم تكن الفتاة سما هي الوحيدة التي علقت على ما حدث في حفلة الهضبة، فقد كتب ناشط أيضاً: (الناس زعلانة أن حفلة عمرو دياب اتضرب فيها قنابل مسيلة للدموع بعد الشغب اللي حصل على بوابة الدخول بسبب إن الأماكن خلصت لسبب ما وناس معاها تذاكر مدخلتش).

وتابع: (سبب وجود الشرطة في المكان هو منع حدوث شغب اللي لو حصل هتحصل مصايب اكبر بكتير عن القنابل المسيلة للدموع اعيب على الجهة المنظمة عدم احتواء الموضوع وتهدئة الناس بانهم هيعوضوهم على الاقل باسترداد تمن التذكرة اللي دفعوها).

هذا وقد علّقت وزارة الداخلية المصرية على خبر إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل غاز مسيلة للدموع على الجماهير الذين تجمعوا في موقع إقامة حفل الفنان المصري.

وبتغريدة عبر حساب الوزارة الرسمي على (تويتر) جاء في نصها: (نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله حول إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل غاز على تجمعات المواطنين أمام مكان إقامة حفل المطرب عمرو دياب بمدينة العلمين بمحافظة مطروح).

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله حول إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل غاز على تجمعات المواطنين أمام مكان إقامة حفل المطرب عمرو دياب بمدينة العلمين بمحافظة مطروح pic.twitter.com/ck5FuKLQeL — وزارة الداخلية (@moiegy) August 15, 2021

هذا وقد شهد الحفل أيضاً موقفاً آخر مثير للجدل، حين صعد شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المسرح، وعبر عن سعادته برؤية الهضبة، بالسجود أمام الجميع شكراً لله على ذلك.

وما أن رأى الشاب عمرو دياب، قام باحتضانه وظل يردد قائلا (أنا بحبك أوي)، ليبادر الهضبة باحتضانه أيضاً والتقاط الصور معه، وهو ما أشاد به الجمهور.

قام شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، بالسجود شكرا لله، عقب صعوده على مسرح العلمين الجديد، ومقابلته الفنان عمرو دياب فى حفله الغنائي الله يشفيه ويعافيه حلو منهم خلوه يطلع يسلم عليه pic.twitter.com/syaj4rawly — لا استقبل خاص 🇸🇦الرياض ❤️ (@sara58290500) August 14, 2021

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