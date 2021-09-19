زميل رونالدو يمازحه بعد انتقاله من قصره الفاخر بسبب الانزعاج من الأغنام (فيديو)

أرسل النجم الفرنسي السابق في فريق مانشستر يونايتد باتريس إيفرا، مقطع فيديو يمازح زميله صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو، بعد أنباء الانتقال من قصره الجديد في مدينة مانشستر إلى قصر أخر بسبب الانزعاج من صوت الأغنام.

رونالدو وزميله باتريس

ونشر الفرنسي باتريس مقطع فيديو وهو على قارب صغير وبفمه صافرة برفقة مجموعة من الخراف، معلقًا على الفيديو: ” أنا أتكفل بالدفاع عنك أخي، أخيرًا ستصبح قادرًا على النوم بهدوء”.

– الصُحف تتحدث عن أن رونالدو قرر تغيير منزله في مانشستر بسبب إنزعاجه من صوت الأغنام ليلًا عند نومة.. • باتريس إيفرا ينشُر مقطعًا ويُعلق : – "لا تقلق كريستيانو، إنني أنقُل الأغنام بعيدًا عن منزلك. أخيرًا ستتمكن من النوم." 😂😂😭😭

pic.twitter.com/kjqFkg472t — Abdulaziz (@_AzizVilla) September 16, 2021

ولم يكن هذا المقطع مخصصًا للدون رونالدو، بل إن النجم الفرنسي باتريس قد شارك في برنامج تلفزيوني كوميدي مع نجم الكرة السابق جيمي ريدناب والنجم فلنتوف والممثل الكوميدي روميش رانجاناثان، لكن الصدفة كانت حاضرة وهو ما استغلها باتريس في توجيهها إلى زميله السابق رونالدو.

رونالدو ومغادرة القصر الفاخر

وأفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية في تقرير لها نشرته في وقت سابق، بأن مهاجم مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” رونالدو قد غادر قصره الفاخر والذي يحتوي على 7 غرف نوم، وتبلغ قيمته نحو 9.6 مليون دولار في منطقة شيشاير القريبة من مدينة مانشستر، بسبب الانزعاج من صوت الأغنام أثناء النوم.

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وبينت الصحيفة، بأن صاروخ ماديرا رونالدو قد استبدل قصره بأخر أقل ثمنًا بفارق 4 ملايين دولار، كان هذا القصر يمتلكه لاعب سابق في نادي مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” دون أن تكشف الصحيفة عن اسم هذا اللاعب.

باتريس إيفرا: 🗣️ "إذا دعاك كريستيانو رونالدو لتناول طعام الغداء ، فقط قل لا. لم يكن هناك سوى سلطة ودجاج على الطاولة. بدأنا في الأكل وكنت أفكر في أن بعض اللحوم الكبيرة ستأتي بعد ذلك ولكن لم يكن هناك شيء." 🥗 pic.twitter.com/RLYEKqvoC4 — BelGoal.com (@BelGoalCom) September 12, 2021

وأشارت، ” رتب وكلاء عقارات صفقة تتيح للاعب رونالدو شراء القصر الجديد، الذي يتميز بالعديد من المزايا، من أبرزها وجود العديد من الأشجار التي تحجب الأنظار وتوفر الخصوصية لمن بداخله”.

مواصفات القصر الجديد

ويقع القصر الجديد في منطقة شيشاير القريبة من مدينة مانشستر يونايتد، ويوجد بداخلها حوض للسباحة وقاعة سينما وكراج يتسع لأربع سيارات، كما أن القصر الجديد مزود بالكاميرات المراقبة وبوابات كهربائية ويشرف على تأمينه حراس من الأمن، وتعد هذه المنطقة مألوفة لديه مع بداية مشواره الرياضي في الماضي.

أسطورة مانشستر يونايتد باتريس إيفرا يقوم مازحاً بنقل بعض الخرفان بعيدًا عن كريستيانو رونالدو حتى لا يترك قصره كما أعلن مؤخراً pic.twitter.com/CedvV3IDCz — KoooraWorld (@KoooraWorld) September 17, 2021

وقد انضم رونالدو خلال موسم الانتقالات هذا الصيفية بشكل مفاجئ إلى ناديه الأسبق مانشستر يونايتد، بعقد لمدة موسمين كاملين مع خيار إضافي لتمديد لموسم أخر، فيما لم يكشف النادي قيمة عقده مع الشياطين الحمر الإنجليزي.

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